Puhkused on lõppemas, töine sügis pressib peale. Firmajuhid – nagu me kõik! – mõtlevad, kuidas sügispäevadelgi vormis püsida, kust ja kuidas leida jõudu ning ammutada vaimuenergiat. Sõnaga – laadida nii iseennast, oma lähedasi kui ka kogu meeskonda.

Selleks pole paremat viisi kui ühiselt veedetud tunnid kauni looduse keskel olgu siis matkates, puhates või hoopis meeskonna või kollektiivina end koolitades.

Ideaalne paik selleks on Paekalda Puhkekeskus. Pakume aktiivset tegevust ja majutust töökollektiividele, sõpruskondadele, peredele ja ka üksinduses uitajaile. Paekalda sobib ideaalselt ettevõtte suve- ja talvepäevade, seminaride, meeskonnapäevade, sünnipäevade ja muude koosviibimiste korraldamiseks. Suvehooajal mahub meile majutuma 100 külalist, talvehooajal 70.

Paekalda Puhkekeskus asub kristallselge veega Rummu järve kaldal. Selle paikkonna ekstreemne minevik on andnud järvele ja kogu ümbrusele ekstreemse tänapäeva. Järv on tekkinud vanasse paekivikarjääri, kus veel nõukogude ajal ehk kolmkümmend aastat tagasi kaevandasid paasi ja elasid oma elu Rummu vangilaagris kinnipeetavad.

Täna, vastupidi, on puhkekeskuse kõik majad ja majakesed moodsad ja mugavad, meie giidide saatel saab kogeda kunagise kinnipidamisasutuse ekstreemset argielu kas matkates mööda vana laagri territooriumi, sukeldudes traataedade ja müüride vahele, ronides aherainemägede otsa või liueldes selgel ja siledal järveveel. Et siis päevast väsinuna kümmelda saunas ja uinuda lainete laksumise saatel palkmajakeses või veepealsetes kämpingutes.

Elektrilised maastikurattad – ideaalsed nii päikeses kui lumes

Hiljuti lisandus meie pakutavate teenuste hulka ka sõit uudsetel elektrilistel Fatbike maastikuratastel. Need ülisuurte rehvidega elektrirattad on innovaatilised matkavahendid, kus raske töö teeb inimese eest ära elektrimootor ning sõitjal jääb mahti avastada meie ainulaadset ümbrust. Rattad arendavad kiirust kuni 25 km/h ning nendega on võimalik läbida kordades pikemaid vahemaid kui tavarattaga harjutud. See ratas on mugav kulgemisvahend iga ilmaga, aastaringselt, igal maastikul, olgu siis tegu liiva, muda, vihma, lörtsi või lumega. Tavatu rattaretk sobib ideaalselt sisustama seminaripäeva aktiivset osa või on kogu pere põnevaks ettevõtmiseks.

Kodurada kulgeb meil Rummu karjääri, Padise kloostri ja Murru vangla piirkonnas, kuid huvilistele korraldame matku ka mujal üle Eesti. Rattamatkasid saab tellida oma seltskonnale sobival ajal ja kohas, võimalik on liituda ka plaaniliste elektrirattamatkadega igal nädalal.

Ekstreemmatkad vanasse vanglasse

Teiseks põnevamaks tegevuseks on Paekalda õhtused matkad laternavalgel, kus ekstreemsusi otsivad ja põnevust nautivad huvilised rändavad laternatega varustatult mööda kaldaäärseid radu ümber Rummu vana karjääri, julgematel on võimalus seigelda koos giidiga ka Murru vangla vanas hoonekompleksis. Tormilaternate heitlik valgus annab sellele niigi salapärasele paigale veel eriti müstilise hõngu.

Meie giidid, kes gruppe neil matkadel tavaliselt saadavad, ei julge kinnitada, et vanades vangikambrites kummitaks, aga veel vähem tahame me seda eitada. Et tõe jälile saada – olgu see nii tavatu kui tahes – tuleb ise kohale tulla.

Teoreetilisele seminarile järgnegu praktika paadis

Pole ekstreemsest matkast midagi innustavamat treenimaks järgmise päeva töisel seminaril meeskonnavaimu ja koostegutsemist. Seminaride ja meeskonnakoolituste korraldamiseks on Paekalda puhkekeskus samuti igati sobilik paik. Suurematele gruppidele sobib otse järve kaldal asuv Paadikuuri saal, väiksematele Järvemaja. Ruumid on avarad, valgusküllased ning looduslähedase planeeringuga ning sisaldavad kogu vajalikku tehnikat. Kõik see kokku moodustab ideaalse pingevaba töökeskkonna ja head mõtted on garanteeritud.

Pakume seminaride korraldamise täislahendust ruumide, majutuse, toitlustuse ja aktiivsete tegevustega. Kui ruumis on meeskonnnatöö tugevaid külgi küllalt teoreetiliselt arutatud, on viimane aeg võtta ette rafting ja meeskonnatöö äsja õpitud oskused praktikas proovile panna. Ideaalselt sobib selleks ühist tegevust nõudev paadisõit rafting või sõit meeskondlike SUP-laudadega, kuid vaimu ja keha turgutavad muidugi ka meie teised seiklustegevused ja saunad.

Veemõnusid pole kunagi küllalt

Suvised hitid puhkajaile on kindlasti meie parvsaunad. Suurem parvsaunakompleks koos veepealse terrassiga sobib hästi kuni 20 külalisega seltskonna koosviibimiste korraldamiseks. Lisaks on Paekaldas väiksem parvsaun Puravik. Ujuvplatvormile on paigaldatud suur valgustusega kümblustünn, mis annab õhtule parvsaunas veel viimase lihvi. Parvsaunad on meil kasutusel ka talvise ajal, mil on kuumast leilist hea karastavasse jääauku hüpata.

Kuna asume otse kauni järve kaldal, ongi aktiivsete tegevuste poolelt populaarseimad veega seotud tegevused. Meil on suur veesõidukipark SUP-laudadest, kanuudest, kummiraftidest ja parvedest. Veele saab minna nii üksi kui ka 100-liikmelise seltskonnaga. Pole meil veel keegi kurtnud, et veemõnudest oleks küllalt saanud. Ikka tahetakse tagasi tulla.

Kuna Rummu karjäär on tõeline veealune muuseum, siis muidugi ei puudu meie valikust ka sukeldumine ja snorgeldamine, mida pakume ka täiesti algajatele. Ainulaadsete elamuste otsingul sõidetakse meile kokku kogu Baltikumist, ära jää Sinagi hiljaks!

Ootame teid Paekaldasse nautima mitmekesist puhkust. Lisainfo meie tegemiste kohta, Facebook.

Info puhkekeskus@paekalda.ee, tel +372 5807 0700.

Paekalda Puhkekeskuse/Veespordi- ja Seikluskeskuse teenustevalik on:

• Majutus

• Peo- ja seminariruumide rent

• Toitlustus

• Parvsaunade rent

• SUP-lauadade rent ja matkad

• Kanuurent ja matkad

• Raftimatkad

• Parveretked Rummu karjääris suure ja väikese parvega

• Elektrimootoriga maastikutõukerattad ja elektrilised Fatbike rattad

• Matkad laternavalgel Rummu karjääri ja Murru vangla radadel

• Sukeldumine ja snorgeldamine

• Elamumajutus veepealsetes kämpingutes