Lääne-Harju vald on otsustanud enampakkumisega müüki panna Padise vana vallamaja. Puithoone valmis aastal 1894 ning pärast omavalitsuse väljakolimist asusid seal sotsiaalkorterid. Keila ajalooline vallamaja läheb aga lammutamisele.

Portaalis www.kv.ee on üleval järgmine teade: “Lääne-Harju vallavalitsus müüb 15.04.2020 kell 10.45 avalikul suulisel enampakkumisel Vana-Vallamaja kinnistut Padise külas. Pindala 10 281 m2 ja sihtotstarve elamumaa 100%. Aadress: Lääne-Harju vald, Padise küla ja alghind 46 000 eurot. Osalemise tagatisraha on 4600 eurot.”

Miks hoone maha müüakse? “See võiks ju olla tõesti üks ajalooline objekt teiste väärikate Padise kultuuri ja ajaloomälestiste hulgas.

Padise on see unikaalne paik Eestis, kus ühe kilomeetri raadiuses on eksponeeritavad inimeste ühistegevust ja piirkonna haldust iseloomustavad hooned ja rajatised ligi pooleteise tuhande aasta lõikes,” ütleb Lääne-Harju valla Padise piirkonnajuht Lemmet Vaikmaaa.

Hoone müük toimub tema sõnul lootuses, et on võimalik leida uus omanik. Tal võiks olla soov see ajalooline hoone korrastada ja säilitada.

“Lääne-Harju vallal selleks kahjuks vahendid puuduvad. Müügihinna ehk 46 000 eurot pakkus kinnisvaraettevõte. Hoone ja asukoht sobivad nii elamuks kui ka äripindadeks. Juurde kuuluvad veel saun ja kuur.

Tingimused ning piirangud seatakse ehitustegevuse loamenetluses,” selgitab Vaikmaa. Viimasel 26 aastal asusid hoones sotsiaalkorterid. Tänaseks on nende elanikud asunud uutele elamispindadele.

Enampakkumine lükkub edasi?

Enampakkumine on plaanitud 15. aprillile. “Tõenäoliselt seoses eriolukorraga see toimuda ei saa. Enampakkumise tingimused peab läbi vaatama veel vallavolikogu. Võimalik on uus enampakkumise alghind. Kuid seoses eriolukorraga ei ole järgmise vallavolikogu istungi aeg teada,” ütleb Vaikmaa.

Padise (Kloostri) vana vallamaja pärineb 19. sajandi lõpust, täpsemalt aastast 1894. Kahekorruselises hoones on ajalooline hõng täiesti tuntav.

“Näiteks kartsaruum on säilinud algusaegadest, mille tunnistuseks on ruumis aega veetnute originaalkirjed seintel,” ütleb piirkonnajuht.

Vallavalitsuse ning külanõukogu nimede all juhiti majast omavalitsust aastani 1994. Siis kolis Padise vallavalitsus kunagisse majandikeskusse. Seal töötati sügiseni 2017, kui Padise ühines kahe valla ning Paldiskiga suureks Lääne-Harju vallaks.

Keila vallamaja lammutatakse

Linnavalitsus andis veebruari lõpus loa ehitise lammutamiseks Haapsalu mnt 25 kinnistul.

Tegu on aastal 1995 valminud ajaloolise vallamajaga. Viilkatusega puithoones on tegutsenud veel kultuurimaja, kooli internaat ning seal on olnud ka korterid.

Viimasena toimetas seal aastast 1986 Keila muusikakool. Oktoobris 2011 koliti Ehitajate teele, uude koolihoonesse. Selles ajast on vallamaja tühi.

Hoone säilitamine olemasoleval kujul ei ole otstarbekas, sest see on tugevalt amortiseerunud.

Aarius Projekt OÜ on koostanud juulis 2017 seisukorra hindamisraporti, mille põhjal vajab üle 80% hoonest kapitaalset remonti ning hoone on kohati avariiline. Selle edasine ohutu kasutamine näeb välja ebatõenäolisena.

“Hoonele funktsiooni leidmine antud kujul ilma suurte ümberehitusteta on keeruline. Seetõttu nähti detailplaneeringuga ette Haapsalu mnt 25 hoone asemele uue hoone rajamise võimalus, rajades Haapsalu maantee poolse fassaadi võimalikult algupärase sarnasena,” teatab linnavalitsus enda kodulehel.