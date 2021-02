Vabatahtlikke päästjaid ühendav Päästeliit kutsub inimesi üles öise tiheda saju tõttu lume alla mattunud tuletõrje hüdrante välja kaevama.

“Kui päästesündmusel peaks hüdranti vaja minema, võivad selle välja kaevamisele kuluvad minutid olla kriitilised. Seega, juba varem välja kaevatud tuletõrje veevõtukoht võib päästa elusid,” rääkis Päästeliidu juhatuse esimees Piia Kallas.

Tihti asetsevad hüdrandid sõidutee ääres ehk seal, kuhu sahkadega praegu lund juurde lükatakse. “Nii pole mõnest hüdrandist enam punast täppigi järel,” lisas Kallas.

Ta sõnab, et kuigi paljud tublid vabatahtlikud päästjad juba tegelevad hüdrantide välja kaevamisega, siis abikäed on enam kui teretulnud. Siin on hea võimalus kõigil oma kogukondade turvalisuse tõstmises kaasa lüüa.

Midagi keerulist välja kaevamises ei ole. Hüdrandi ümbert tuleb lumi ära puhastada nii, et päästja saaks sellele hõlpsasti juurde astuda, kaane eemaldada ja voolikud ära ühendada.

Karula vabatahtliku tuletõrjeseltsi juhi Veiko Pormeistri sõnul võiks hüdrandi ümber olla vähemalt meetri jagu puhastatud ruumi. “Hea on muidugi juba seegi, kui päästjad hüdranti näevad. Kui hüdrandi peale on tekkinud jäist lund, siis seda ei peaks maha taguma hakkama, nii võib hoopis plastikust katet viga saada,” täpsustas ta.

Hüdrantide asukohad on märgistatud Maa-ameti kaardirakenduses, mis on leitav siit.

Lisainfo Karol Sepik, Päästeliidu kommunikatsioonijuht, 529 0227