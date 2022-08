Oxford Sustainable’i edukas elamuprojekt on taas tunnistatud kõige jätkusuutlikumaks Eestis

Adamsoni projekti Tallinnas arendas ja ehitas Oxford Sustainable Group ning see on taas tunnistatud Eesti jätkusuutlikumaks kvaliteetseks elamuprojektiks. Selle projekteerimisel ja ehitamisel kasutati nii Oxfordi kui ka Breeami metoodikatest võetud standardeid.

Elanikud ja naabrid tunnistasid, et on projekti kvaliteediga rahul. Üllatuslikult ‒ naabritelt kaebusi ei laekunudki ning kogu müük uutele elanikele läks sujuvalt ja korrektselt.

„Me tahame lihtsalt pakkuda professionaalset projekti õigeaegselt ja soodsa hinnaga. Täpselt nii, nagu lubatud ja ilma kärata,“ kinnitas Oxford Sustainable Groupi tegevjuht Hadley Barrett.

Kui kinnisvarafirmade ja -projektide ümber keerleb tihti negatiivseid kuulujutte, siis Oxford Sustainable ja selle kliendid on olnud üsna rahul.

„Peaaegu kõigile meediaväljaannetele Eestis meeldib skandaalist kirjutada. Loomulikult leiavad mõnikord ka tuntud kinnisvaramaaklerid või ettevõtted patuoina, keda süüdistada, kui nad ise head tööd ei tee ning sel moel oma mainet kellegi teise arvel kaitsta. See pole aus, kuid kahjuks on see reaalsus,“ rõhutas Barret.

„Meie jääme professionaalseks. Välja mõelda võib ju igasuguseid kuulujutte. Meie saavutused räägivad enda eest,“ lisas tegevjuht.

Kui neid saavutusi eraldi välja tuua, on Oxford Sustainable nii Eestis kui ka välismaal ellu viinud mitu muljetavaldavat projekti. Sealhulgas on Oxford Sustainable olnud päikeseenergia liider Ühendkuningriigis, arendanud tuuleenergia projekte Soomes, ning on välja arendanud 200 000 ruutmeetrit mitmeotstarbelist kinnisvara Musta mere rannikul. Säästlikkust silmas pidades ‒ Oxford Sustainable viis lõpule Ülemiste kaubanduskeskuse jätkusuutlikkuse sertifikaadi, keskust peetakse veel seitse aastat hiljem endiselt Eesti parimaks ostlemiskohaks.

Tundub, et rahulik ja professionaalne lähenemine on tõepoolest häid tulemusi andnud.