Eurovisionil Eestit esindav laul valitakse välja laupäeva, 12. veebruari hilisõhtul. Kümne finalisti hulgas on ka Ott Lepland, kes saavutas täpselt kümme aastat tagasi looga „Kuula“ lõppvõistlusel kuuenda koha.

Homme hilisõhtul selgub „Eesti laulu“ finaalis lugu, mis esindab Eestit 66. Eurovisioni lauluvõistlusel Itaalias. Mais toimuvale suurele võistlusele jäi pürgima kümme laulu. Neist n-ö meie mees on Rae vallas kasvanud ja muusikuteega alustanud Ott Lepland lauluga „Aovalguses“.

Poolfinaalide ja suure finaali vahel andis Ott Lepland intervjuu Harju Elule. Teemad nii muusika kui ka esmaspäevane sõbrapäev.

Kas kogu nädal „Eesti laulu“ poolfinaalide ja finaali vahel oled Rakveres näitlejaametis? Mängid ju koos Saara Piusiga peaosi tükis „Tavaline ime“.

Paraku mitte. Kolmapäev möödub terve päev Rakveres, kuna päeval on taastusproov ja õhtul etendus. Peale etendusi sõidan kolmapäeval, neljapäeval ja reedel õhtul tagasi Tallinnasse, et teha päeval „Eesti laulu“ proove.

Kui tihe on üldse praegu etenduse mängukava? Jõuad ennast esinemiste ning teatrilava vahel jagada?

Hetkel on etenduste mängukava olnud paarikuuste vahedega. Ja kuna etenduste graafik on pikalt ette teada, olen jõudnud kenasti end nii esinemiste kui ka teatrilava vahel jagada.

Väga omapärane küsimus: kumb on raskem, kas õhtune kontsert või õhtune draamaetendus?

See kõik oleneb olukorrast. Osa kontserte sõltuvalt kavast ja lavalisest koosseisust on keerulisemad ja osa kergemad. Draamaetenduse andmine on aga minu jaoks siiski natuke oma mugavustsoonist väljaastumine. Seega neid päris üks ühele siiski võrrelda ei saa. Mõlemad nõuavad pingutust ja pühendumist.

„Tagasi endisele kodukohale mõeldes tulevad ikka meelde positiivsed emotsioonid ja meenutan kõike olnut väga soojade ja heade tunnetega.“

Millised olid ootused ja lootused lauluga „Aovalguses“ enne esimest poolfinaali? Suutsid jääda rahulikuks või oli ikkagi ärevus sees?

Ootan ja loodan alati, et etteaste õnnestuks nii, nagu ma seda soovin ja ette kujutan. Olen teinud lauluga põhjalikult ja palju proovi ning loodan, et see tasub ka end etteastet tehes ära. Katsun võimalikult vähe keskenduda sellele võistlusmomendile ja soovin oma esituse väärikalt ja hästi sooritada.

Eks ärevus oli ikka sees ja on ka laupäeval. See on paratamatu ja sellega ei tasu võidelda.

Lavanärviga tuleb sõbraks saada ja katsuda end sellega harjutada. Sellepärast tuleb ka teha palju proove, et ärevuse saabudes see võimalikult vähe esitust pärsiks. Aga jah, peab mainima, et ega aastatega see lavanärv kuhugi ei kao. Olenemata sellest, et kogemust juba natuke on, tuleb see siiski sisse, sest ikka tahad ju oma asja väga hästi ära teha ja mõtled, et kas kõik õnnestub ikka nii, nagu oled planeerinud. Aga siin tuleb endas üles otsida enesekindlus ja etteaste tulekut ei tohi karta.

Kas „Eesti laul 2012“ looga „Kuula“ ning „Eesti laul 2022“ on kuidagi võrreldavad?

On ja ei ole ka. Sarnased on need selles osas, et mõlemad laulud on ballaadid ja olemuselt sügavad laulud, kuid erinevad siiski olemuse, sisu ja mõtte koha pealt. Mina neid siiski ei võrdleks, kuna mõlemal laulul on oma aeg ja koht. „Kuula“ on pigem nurgelisem ja lüürilisem ning „Aovalguses“ pigem jõulisema ja soulilikuma natuuriga. Samuti on erinev ka nende sõnum ja sisu.

Rituaalid enne laulu esitamist. Kas need on olemas või ajas muutunud?

Otseseid rituaale mul enne esinemist pole. Katsun teha võimalikult palju proovi ja laulu endale n-ö lihasmällu saada, et lugu ka une pealt õnnestuks.

Laulja Ott Lepland laval. Foto TV3 / Silver Sillak

Enne etteastet on mul kombeks lava taga edasi-tagasi kõndida. Paigal istumine on minu jaoks keeruline, kuna lavanärv muudab ühe koha peal püsimise keeruliseks.

Millised on sinu lemmikud kahes poolfinaalis osalenud laulude hulgas?

Mulle sümpatiseerivad Stefani ja Stigi laulud. Kuid lavalise etteaste koha pealt tundus kõige tugevam Anna Sahlene. Väga lahe on vaadata, kuidas inimesel on pärast kõiki neid aastaid endiselt selline power ja tahe sees. See väärib kindlasti märkamist ja tunnustamist.

Millised on ettevalmistused homse finaali eel? Mitu korda näiteks loo enne läbi laulad? Kas ja kui suur on närv?

Olen juba väga pikalt laulu ette valmistanud, teinud proove ja harjutanud. Otsest arvu, mitu korda lugu läbi laulan, ma öelda ei oska, aga kindlasti teen vokaaltehnika harjutusi ja katsun end mentaalselt ja emotsionaalselt selle laulu lainele viia. Et tuua kuulajate ning vaatajateni selle loo mõte, vaimsus ja olemus.

Kas mõtled ka sellele, et üle kümne aasta võid jälle Eestit suures finaalis esindada?

Muidugi oleks see väga tore, aga katsun eelkõige keskenduda enda esitusele, mitte võistlusmomendile ja võidule. Tuleb see, mis tuleb.

Minu jaoks on kõige olulisem see, et saan pärast oma esitusele tagasi vaadata, olla rahul ja öelda, et andsin tol hetkel endast maksimumi.

Ott Lepland ja Rae vald. Kas ja kui suured on tänaseni sidemed? Kas tuleb meeldiv soe tunne hinge enda kodukohale mõeldes?

Jah, sidemed on suured. Olen ju üles kasvanud Jüris, kus käisin lasteaias ja koolis, veetsin seal oma lapse- ja teismeea aastad ning kus olid minu pere ja sõbrad. Osa sõpradega sellest ajast oleme ikka vahel suhelnud ja helistanud ning teinud plaane ka kokkusaamiseks.

Lockdown‘i perioodil, kui kõik spordiklubid olid suletud, sõitsin päris mitmel korral kesklinnast Jürri, tegin seal tiiru ja sõitsin tagasi linna. Väga soe tunne oli vaadata vanu mänguplatse ja kohti, kus lapse- ja nooruspõlves sai palju aega veedetud. Tagasi endisele kodukohale mõeldes tulevad ikka meelde positiivsed emotsioonid ja meenutan kõike olnut väga soojade ja heade tunnetega.

Esmaspäeval, 14. veebruaril ehk mõni päev pärast Eesti finaali on sõbrapäev. Kas ja kui tähtis see on ning millised on olnud siiani meeldejäävamad sõbrapäevad?

Sõbrapäev on tõesti! Eks see ikkagi tähtis päev on, mil oma peret ja sõpru meeles pidada. Minu jaoks on see alati olnud päev, kui sõpru tervitan ja kingin elukaaslasele midagi ilusat.

Meeldejäävaid sõbrapäevi on olnud väga palju, ühtegi konkreetset hetkel esile tuua ei oska.

Kümme homset „Eesti laulu“ finalisti

Esimesest poolfinaalist pääsesid 12. veebruaril toimuvasse finaali Ott Lepland looga „Aovalguses“, Andrei Zevakin ja Grete Paia looga „Mis nüüd saab“, Elysa looga „Fire“, Stig Rästa looga „Interstellar“ ja Elina Nechayeva looga „Remedy“.

Teisest poolfinaalist said edasi Stefan looga „Hope“, Black Velvet looga „Sandra“, Jaagup Tuisk looga „Kui vaid“, Anna Sahlene looga „Champion“ ning Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany looga „What to make of this“.