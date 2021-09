Tänavuaastasest tantrafestivalist kirjutas meie riiklik meedia hulga värvikaid artikleid. Seekordne üritus peeti Saha kabeli taga asuvas Liipa talus. Rõõmsameelseid osalejaid, autosid, telke, haagissuvilaid oli 19.–22. augustini terve Saha kabeli tagune Liipa talu plats täis.

Sellega seoses pöördus Harju Elu Saha külavanema Jaanus Hiisi poole, et küsida möödunud tantrafestivali ja Saha küla elu-olu kohta.

Kuidas suhtute sellesse, et Saha kabeli taga peeti selleaastane vabameelsusega silma paistev tantrafestival?

Et festival toimub, oli teada juba kevadel. Korraldajad soovisid osa festivali programmist läbi viia ka Saha kabelis. Saha kabel kuulub Jõelähtme vallale ja seal on vaja ürituse läbiviimiseks vallavalitsuse luba. Tihti küsitakse nõu ka Jõelähtme koguduse õpetajalt Margus Kirjalt. Seekordne vastus festivali korraldajatele oli kindel ei.

Oli arusaam nii vallavalitsuselt kui ka koguduselt, et festival peab jääma Liipa talu piiridesse. Festivali toimumisse Liipa talus suhtun ma küll täiesti rahulikult. Ma ei taha võtta sõna asjade kohta, mille suhtes puudub mul täielik teadmine. See festival oli vaid üks nädalavahetus Liipa talu kogu suvistest üritustest.

Selle talu omanikud on toonud uusi üritusi Saha küla ellu juurde. Viimaste aastate jaanipäevad Liipa talus on pälvinud ka meedia tähelepanu. Mil moel mõjutavad Liipa talu üritused Saha küla elu?

Liipa talu asub küllaltki privaatses kohas ja igapäevaselt ei ole külas üldse märgata, et seal midagi toimuks. Liipa talu kõige suurem mõju Saha külale ongi see, et paljud üritused ja trennid asuvad nüüd külas kohapeal. Enamik Liipa talu suvistest tegemistest on laste tantsulaagrid, kuhu osalejaid tuleb üle Eesti.

Milliseid olulisemaid tegevusi, üritusi ja Saha küla puudutavaid tulevikuplaane tooksite esile?

On mõte, et igal aastal võiks olla Saha kabelis üks kontsert, mis saaks traditsiooniks. On ju olemas sobilik koht ja vallas palju ansambleid ja koore, kes esineda tahaksid. Rääkisin sel kevadel valla kultuuridirektori Ivar Kaldamiga ja tema vastus oli, et teeme ära. Ehk saab järgmisel suvel esimese kontserdi tehtud.

Millises ehituslikus seisus on hetkel Saha kabel?

Saha kabel on oma olekuga praegu päris heas seisus. Ajalooline hoone peabki oma ajastut peegeldama. Oleks vaja teha kergemaid töid: vahetust vajaks altariplaat, praegune on mitmeks osaks pragunenud. Asendada tuleks piilarite pealsed paeplaadid. Need on just sel suvel märgatavalt lagunema hakanud. Asendamist ja korrastamist vajaksid kabeli mõned põrandaplaadid ja usteesised alad.

Kabelisse tuleks tõmmata ka elekter – on näotu, kui ürituste puhul ajutised kaablid üle muru jooksevad. Ikka tuleb aeg-ajalt päevakorda kabeli akende klaasimine, aga praeguse seisuga küll mingit kindlat lahendust ega otsust ei ole.

Milliseid üritusi toimub Saha kabelis?

Saha kabelis toimub aastas mõni jumalateenistus, üks-kaks ärasaatmist, viimastel aastatel on toimunud kabelis sees ka kalmistupüha.

Salvestatud on mõned muusikavideod, viimased neist on teinud ansambel Elephants from the Neptune ja Jaagup Tuisk.

Möödunud suvel kestsid kabelis ja ümbruses mitmel päeval filmi “Apteeker Melchior” võtted. Sel kevadel käis oma valmiva filmi jaoks kaadreid tegemas Hardi Volmer, tal oli kaadrisse vaja saada raudristide kogumeid. Nüüd oktoobris on tulemas Soome-Eesti filmivõtted ja ühe toimumispaigana sõelal Saha kabel.

Saha kabel asub kõigest 13 kilomeetri kaugusel Tallinnast. Tulge meid külastama, uks on alati avatud ja parkimine tasuta.