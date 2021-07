Iga inimene soovib olla õnnelik: edukas era- ja tööelus, tunda rõõmu järelkasvust, ilusast ilmast ja kirevast elust.

Vana ütelus on, et õnn ei peitu rahas, vaid selle hulgas. Paljudele tundubki lihtsa lahendusena õnne leida seades sammud mängupõrgusse või online-kasiinosse nagu näiteks casinobaltics.com. Aga mis ajab inimese hasartmänge mängima?

Miks hasartmäng on ahvatlev?

Sugulased ja sõbrad küsivad seda sageli, sest nad ei saa aru, miks mängurid panevad ennast ja oma lähedasi valu ja ebaõnne hõlma.

Ahvatlevaks teeb mängu, et alati on võimalus võita ning varasemad eduelamused seavad inimese haavatavasse olukorda.

Ent miks mõned inimesed suudavad hasartmänge mängida ilma suuri probleeme tekitamata? Kas see näitab nõrkuse või võimetuse märki? Asja sisu on aga harva nii lihtne. Hasartmänguprobleeme peetakse sageli täielikult inimese kontrolli alt väljas olevaks ja “lihtsalt lõpetamist” ei peeta mõistlikuks võimaluseks.

Lisaks leiavad paljud inimesed, et nad ei suuda selgitada, miks nad jätkavad hasartmängude mängimist vaatamata probleemidele, mida see igapäevases elus põhjustab. Kõige ilmsem vastus on raha pärast.

Kuid võib-olla saab igaüks ise siin ennast proovile panna: mida te võidu korral ette võtaksite? Kas see on võimalus kulutada hasartmängudele veel rohkem raha ning jätkate hasartmänge seni, kuni raha on alles vähe või pole üldse?

Paljud mängurid tunnevad, et ootavad suurt võitu, mis kunagi ei tule, kuid tundub ahvatlevalt lähedal. Kuid sageli leiavad nad, et suure võidu saamiseks peaks mängima lihtsalt rohkem hasartmänge, jättes nad end sellisesse käitumisse lõksu, millest ei ole väljapääsu.

See viitab, et rahasumma võitmise asemel on kõige olulisem tegutsemine. Suur võit võib muuta hasartmängud meelelahutusest raha võitmiseks.

Maja võidab alati

Probleem selles, et kõigil hasartmänguvormidel on maja eelis, see tähendab, et aja jooksul võidab maja alati. Või mis veelgi tähtsam, mängur kaotab alati. See tähendab, et kõik hasartmängud, millest osa võtate ja mille taga on vajadus raha võita, sealhulgas üritate juba kaotatud raha tagasi saada, ei toimi.

Igasugune meelelahutus võib olla kasulik kõrvalekalle stressist, leinast või vaevarikkast argipäevast, kuid võib muutuda negatiivseks, kui see lakkab olemast kõrvalepõige ja hakkab olema moodus eluga toime tulla.

Seda seetõttu, et probleemi ignoreerimine ei kaota seda tavaliselt.

Hasartmängude kasutamine muude probleemide vältimiseks võib jätta teile veelgi suurema probleemi, vähem raha ja vähem head tahet perelt ja sõpradelt.

Hasartmängude osas on veel üks mõtteviis, et see kujutab endast suurema elu probleemi sümptomit. Ehkki see võib mõjuda veidi hirmutavalt, võiksite siiski kaaluda, kas kipute teatud aegadel hasartmänge mängima või kas hasartmängud on seotud teatud tunnetega teie enda vastu. See võib olla mänginud teie elus suurt rolli juba noorest saati. Nii mõeldes võiks inimene ise aru saada, et hasartmänguprobleemid ei ole nõrkuse märk, vaid pigem suuremate probleemidega toimetuleku viis, mis mingil tasandil on väga mõistlik.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!