Eesti Posti ehk Omniva kirjakastide võrgustiku korrastamine Harjumaal tähendab seda, et praegu olemasolevast 140 kirjakastist kaob käesoleva aasta jooksul vähemalt 40. Kõige suuremateks kaotajateks on Kuusalu vald ja Saue vald, kust kaob vastavalt 11 ja 8 kirjakasti. Viimsi valla osas pole lõplikku otsust veel tehtud.

Omniva pressiesindaja Mattias Kaivu sõnul alustas Eesti Post juba 2017. aastal kirjakastide võrgustiku korrastamist. “Eesmärk oli, et inimestel oleks lihtne postitada oma kiri muude.”

Otsiti õigeid kohti

“Õigete kohtade leidmiseks küsis Eesti Post nii kohaliku omavalitsuse kui ka elanike abi. Koostöö toimis hästi ja ehkki Harjumaa kogukonnad väga aktiivsed ei olnud (tõenäoliselt ei olnud inimestele, kes kirju ei saada, teema aktuaalne), sai siiski hulk kirjakaste viidud vähekäidavatest kohtadest sinna, kus kohalikud inimesed soovisid ja kus neil oleks mugav kirju postitada,” meenutab Kaiv.

“Seda, et said valitud õiged kohad, näitab see, et (elanike või omavalitsuse soovil) ümberpaigutatud või vanasse sobivasse paika jäetud kirjakastide kasutatavus pole hoolimata kirjade mahu vähenemisest langenud või on isegi kasvanud,” jätkab Kaiv.

“Samas on mugavates kohtades paiknevad kirjakastid toonud kaasa selle, et kõrvalisemate kirjakastide kasutus on järsult langenud. Tõenäoliselt just selle tõttu, et isegi kui kõrvalisem postkast on inimesele lähemal, eelistab ta postitada kirju muude tegevuste käigus ehk siis kasutab selleks enamkäidavamas kohas asuvat kirjakasti,” arvab Kaiv.

“Seepärast võtame 2020. aastal maha need kirjakastid, mida ei kasutata või kasutakse väga harva,” põhjendab Eesti Posti pressiesindaja.

Kuusalu eelistab e-kirja

“Loomulikult, iga vähendamine on teenuse kättesaadavuse halvendamine, aga ma olen märganud, et ka paberkirju kirjutatakse viimasel ajal palju vähem kui veel kümme aastat tagasi,” ütleb Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi Harju Elule.

“Ühtepidi ma saan aru Eesti Postist. Eks suuremates keskustes jäävad postkastid ju alles, et inimesed ikkagi oma kirja peaksid saama postkasti viia. Aga tänapäeval, jah, suhtlus käib põhiliselt ikkagi e-kirjade teel,” lisab vallavanem, kelle kodualevikus ehk Kiiul Eesti Posti kirjakast siiski säilib.

Kuusalu opositsiooniliider Marti Hääl, kes on aktiivne rannikualadel, kus kirjakaste kõige enam kaob, näeb asja nii: “Eks see ole paratamatu interneti arengu kaasnähe. Ma ei ole näinud neid andmeid, mis on otsuse aluseks, aga ma eeldan, et see lähtub ikkagi sellest, et ära kaovad need ärasaatmiseks mõeldud kirjakastid, kus kirjade postitamist ei toimu.”

“Ega see tore ei ole. Üks kaob ära ka meil Leesil kogukonna poe eest. Parem meel oleks loomulikult, kui selline võimalus jääks, sest kindlasti eakatel inimestel, kes e-kirja ei saada, läheb postitamine keerulisemaks,” arvab Hääl.

Pensioneerunud ajalooõpetaja Sulev Valdmaa elab Kuusalu vallas Kahala külas, kus ka enne reformi Eesti Posti kirjakasti ei olnud. “Ma arvan, et see on elu paratamatus. Ega kirjakastide arvu ei vähendataks, kui nende järgi suur vajadus oleks,” ütleb ta.

“Ainult et kõik niisugused otsused tuleks kõigepealt kohalike inimeste esindajatega arutades ette valmistada, et kas vähendada ja kus vähendada,” peab Valdmaa Eesti Posti eeltööd puudulikuks.

“Ma olen saatnud aasta jooksul mõned paberkirjad – oma projektipartneritele Saksamaal ja Itaalias, kus digiallkirjastamine ei ole levinud. On tarvis allkirjadega paberdokumente. Ma saadan need eelnevalt e-mailiga ülevaatamiseks,” üllatab Valdmaa.

Ka Sauel ollakse rahulikud

“Suletavad kirjakasid on väga vähe kasutatud ja kui nad on tõesti väga vähe kasutatud, siis ei ole neid mõtet säilitada, vaid on mõistlik nad maha võtta,” arvab Saue vallavanem Andres Laisk Eesti Posti plaanide kohta koduvallas.

“Ma ise ei ole ammu paberkirju saatnud. Ajakirjad käivad postkastidesse, aga see on ju isiklik postkast, mis igal juhul säilib,” lisab Laisk.

“Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida, kuna ma kirjakasti üldse ei kasuta,” räägib Saue valla Turba alevikus elav muusik Tõnu Sal-Saller, kes mullu tähistas 80. sünnipäeva.

“Mis ma oskan siis öelda, kui mul neid vaja ei ole. Ja kui on, siis aitab ühestki, mis meil siin Turba kaupluse küljes on. See on minu kodust paarisaja meetri kaugusel,” arvab Sal-Saller.