Rae vallas toimetavas Omniva logistikakeskuses sorteeritakse praegu ligi 280 000 pakki nädalas. Võrreldes koroonaeelse ajaga on see kaks korda enam. Tänavu on pakisaatmine omakorda suurenenud peaaegu kolmandiku ning kui kasv lähiajal jätkub, on oodata uusi rekordeid.

Omniva logistikakeskus asub Rae vallas Tallinn-Tartu maantee ääres Lehmja külas. Suurehitise rajamine algas septembris 2017 ning aastaga oli hoone valmis. Tööle hakkas keskus novembris 2018.

Esmaspäeval, 22.märtsil, kui Harju Elu keskust külastab, on seal suheliselt vaikne. Liin just alustas tööd. Konteinerites ootavad kotid sadade pakkidega, mis ootavad pärast sorteerimist edasisaatmist autodele.

Aga tegelikult on see suhteline vaikus petlik. Omniva operatsioonide juht Evert Rööpson ütleb, et esmaspäev ongi nädala rahulikum päev.

Sorteerimisliinil algab töö õhtul ning vältab poole ööni.

“Äriklient annab pakke üle esmaspäevast reedeni. Täna tulevad pakid sisse ja ilmselt õhtul on siin juba sootuks teine pilt. Praegu on ruumi kaubale ning inimestele lahedalt. Õhtuks ei pruugi see enam nii olla. On pakke, veokeid ja inimesi,” seletab Rööpson. Suurem töö algab umbes kell üheksa ja vältab kella kahe-kolmeni öösel.

Kuigi külaskäigupäev on vaikne, ei tähenda see Omniva töötaolekut. Rööpson ütleb, et mulluse aasta märtsi koroonalaine ajal küündisid automaadi- ja kullerteenuse rekordnädalate pakimahud 150 000–160 000 pakini nädalas. “2020 jõulukuu rekordmahud nädalatel 47–50 ületasid juba ka 200 000 paki piiri nädalas. Tõenäoliselt lööme need nüüd kevadel taaskord üle,” ütleb Rööpson.

Veel kolmandik juurde

Kogu aastane pakkide saatmine suurenes koos kevadiste piirangutega kaks korda. Ja seda võrreldes aastaga 2019. “Nüüd on pakimahud võrreldes möödunud kevadega omakorda ligi kolmandiku võrra kasvanud,” lisab Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv.

Sorteerimine on täpsust nõudev toiming.

Rööpson seletab, et kasv ennekõike on Eesti-sisesel turul. Samuti Läti-Leedu pakiturul. Muu rahvusvaheline pakiturg on jäänud enam-vähem samaks.

Mulluse jõulukuu rekordmahud ületasid juba 200 000 paki piiri nädalas.

Kas ja millal võivad pakkide arvud ületada eelmise aasta märtsi-aprilli näitajad? Rööpson arvab, et lähinädalatel on kasv kindel. Sest enamus kauplusi on suletud vähemalt 11. aprillini. “Ilmselt lööme rekordeid,” pakub ta.

Eelmisel aastal kehtestati ranged piirangud riigi siseselt alates 12. märtsist. Tänavu kehtivad need alates 11. märtsist. Kõik tundub väga tuttav, kuid samas on Omnivale olukorrad vägagi erinevad. “Mullu oli lennuliiklus peaaegu täielikult peatatud. Nüüd on lennuliiklus olemas, aga see toimib küllaltki kaootiliselt. Pakid võivad tulla siia keskusse väga erinevatel aegadel ja kogustes,” ütleb mees.

Mida on hakatud rohkem saatma? Või pole piirangud pakkide sisule suurt mõjunud? Evert Rööpson seletab, et suuremõõtmelistest toodetest on üsna tavalised telerid, muu elektroonika, köögielektroonika ja kodumasinad. Veidi rohkem kevade poole hakkab tulema muruniidukeid, traktoreid ning ka näiteks kasvuhooneid.

“Saata saab näiteks madratseid ning jõulukuuski. On ka rollereid ning jalgrattaid,” lisab ta. Enim liigub aga pakiäris ikka see, mis mahub mõõtudelt mugavalt pakiautomaadi kappi.

Saadeti kassi ja pakkimata veinipudelit

Pakiga tohib saata vaid toiduaineid, mis ei ole kiiresti riknevad. Need olgu korrektselt pakendatud ja ei tohi kujuta endast ohtu teistele saadetistele. Ümbrisest ei tohi midagi välja voolata.

Selge on see, et pakkides ei tohi olla elusloomi, lõhkeaineid, narkootikume, kergesti rikenevaid saadetisi jne. Ometi püütakse postitöötajaid-kullereid aeg-ajalt saadetistega üle trumbata.

Pakkides saadetakse ka suurte mõõtmetega esemeid ehk näiteks televiisoreid. Fotod Allar Viivik

“Aastaid tagasi oli pakiautomaadis karbis kassipoeg. Kuller võttis kohe pärast leidmist saatjaga ühendust ja teatas: elusloomi ei tohi saata,” räägib Rööpson õnnelikult lõppenud kurioosumist.

Kappi on pandud näiteks ka pakendamata veinipudel. “Pudelit võib e-poe kaudu läbi kullerkanali saata. Aga see peab olema nii pakitud, et pudel ei puruneks ja sisu laiali ei voolaks,” lisab Rööpson.

Pakiäri on postiettevõttel viimase aastaga kordades kasvanud. Seevastu saadetud kirjade arv väheneb aasta-aastalt. “Koroona ei ole seda ala eriti mõjutanud. Igal aastal umbes 10–12 protsenti margiga kirju vähem. Seda mitte ainult Eestis, vaid üle Euroopa ja maailmas,” ütleb Rööpson.

Kas Omnival ikka töötajaid jagub? “Oleme võtnud rahvast juurde. Ja ilmselt tuleb abikäsi veelgi juurde võtta, sest mahud ju ei vähene. Ka kontori-büroo rahvas on käinud kiirel ajal abiks,” ütleb Rööpson. Ta seletab, et logistikakeskus töötab kahes vahetuses. Buss toob rahva Tallinna kaubamaja juurest Lehmjasse ning viib tagasi ka.