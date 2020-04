Seoses distantsõppele üleminekuga üldhariduskoolides kadus laste koolilõuna, mis tekitas kitsikuse vaesematest peredest lastele. Harjumaa omavalitsused on probleemi lahendanud toiduabi andmisega.

Enim on toiduabi saajaid Keila linnas ja Kuusalu vallas. “Aprillikuus on soovinud koolitoidu pakki munitsipaalkoolidest pisut üle 400 õpilase. Toidupakk sisaldab 19 eri nimetust toiduaineid. Sooja toitu meie koju ei vii,” selgitab Keila abilinnapea Eike Käsi.

“Siiani on lapsevanemate sooviavalduste alusel pakke saanud 400 last,” selgitab Kuusalu valla kommunikatsioonijuht Ere Uibo. Kuusalu esimese nädala toidupakis olid makaronid, juust, leib, puuviljad, juurviljad, piim, lihakonserv, hapukoor, või ja riis.

Aktiivne toiduabi

Loksal viiakse kõigile gümnaasiumi 277 õpilasele iga kahe nädala kohta üks toidupakk koju. Pakid komplekteerivad direktori Õnnela Tedrekini sõnul gümnaasiumi kokad.

Kose vallas saavad kohalike koolide komplekteeritud toidupakke kas kord nädalas või kord kuus 164 last. Abivallavanema Kadri Tiisi sõnul lähtutakse paki kokkupanekul koolilõuna arvestuslikust maksumusest, milleks on 1,5 eurot.

Anija valla toidupakid on abivallavanema Marge Raja sõnul väga suured, sest sisaldavad kahe nädala toitu. Paki said 6. aprillil kokku 160 last.

Ka Viimsi vallas on toiduabi saajaid 160. “Praegu toimetame kohale sooja toidu,” selgitab haridusosakonna juhataja Ermo Mäeots. Kuivtoidupakke lastele seal ei jagata.

Kuivtoidupakke ei jagata ka Lääne-Harju vallas. Soe toit viiakse koju 139 lapsele vastavalt koolilõuna päevamenüüle. “Kulud kujunevad vastavalt koolitoidu päevasele maksumusele, milleks on 1,8 eurot,” täpsustab nõunik Egle Kaur.

“Abivajajaid kooliõpilasi toitlustatakse Kallavere keskkooli söökla baasil. Soe toit – praad või supp – pakitakse õpilastele kaasa. Viimastel päevadel on toitlustatud 80–90 õpilast. Kuivtoidupakke seni õpilastele jagatud ei ole,” selgitab Maardu olukorda linna haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu.

Harku valla toiduabipakke on viidud 77 lapsele. “28 lapsele on viidud lõunasöök viiel päeval nädalas,” täpsustab valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn.

Tagasihoidlik lähenemine

“Sellel nädalal saab toidupaki 60 inimest 26 leibkonnast,” teatab Raasiku valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja.

Jõelähtme vallas kõigile koolilastele koolilõuna pakke ei väljastata. Toiduabi jagatakse kord nädalas üksnes abivajavatele peredele. “Sel nädalal saavad toiduabi 28 peret, sealhulgas 54 last,” täpsustab sotsiaalnõunik Kristiina Välba.

“Täna on abivajajaid, kellele erinevat toiduabi pakutakse alla 50. Paar korda nädalas saavad need pered koostöös partneritega suppi ning sotsiaalosakond komplekteerib vastavalt vajadusele toidupakid,” vastab Saue abivallavanem Andres Kaarmann.

Rae vallas soovis 7. aprilli seisuga sooja toitu 49 last. “Söögiks oleme pakkunud praadi, mille valmistavad Taaramäe lasteaia kokad,” teatab valla personalijuht Kristi Aru. Toidupakke saavad 16 last.

Saku vald pakub praegu 46 lapsele sooja koolilõunat. “Üle päeva on supp koos magustoiduga ja praad, toit väljastatakse termokarpidega koju viimiseks,” vastab valla sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Eike Hunt. Toidupakke vald ei tee.

Kiili vallas võib saamata jäänud koolilõuna asemel tellida omavalitsusest toidupaki. “Lapsi, kes toidupaki saavad, on hetkel 45,” teatab valla sotsiaalnõunik Ann Vahtramäe.