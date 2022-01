Koostöös maakonna spordiliiduga annetas Eesti olümpiakomitee (EOK) Aruküla, Loo ja Paldiski koolile kokku 150 uisupaari koos saabastega. Tegemist on juba aastaid väldanud projekti „EOK tuleb kooli“ ühe osaga.

Spordiliikumise suunamist alustati 2010. aastal projektiga „EOK tuleb kooli“, eesmärgiga edendada liikumisharrastust koolides. Projekti käigus toetatakse üldhariduskoole sportmängude inventariga.

Veidi hiljem ehk aastatel 2014–2017 kinkis EOK maakondadele 515 täiskomplekti varustust. Ehk siis suusad, kepid, klambrid ja saapad suuruses 33–38.

„Ühist mõõdupuud ning sentimeetriga kraadimist ei olnud, et kellele uiske annetada.“

Harjust osutusid toona väljavalituks kolm kooli ehk Kehra gümnaasium, Kuusalu keskkool ja Kiili gümnaasium.

Järgmisel nelja-aastasel perioodil ehk aastatel 2018–2021 kinkis EOK maakondadele lasteuisud. Kokku jagati nende aastatega välja 850 paari saapaid-uiske.

Tüdrukutele ja poistele

Harjumaale jõudis „EOK tuleb kooli“ taas 16. detsembril. Maakonna spordiliidu juhatuse ettepanekul jagati 150 uisupaari kolme kooli vahel. Ehk need on Aruküla põhikool Raasiku vallas, Loo kool Jõelähtme vallas ja Paldiski ühisgümnaasium Lääne-Harju vallas.

EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi ütles lehele, et tegemist on K2 lasteuiskudega, mis on tellitava suurusega ehk jalanumbrid jäävad vahemikku 32–40.

Poistele on nähtud ette 70 ja tüdrukutele 80 saapapaari koos uiskudega.

Koolid valis välja maakonna spordiliidu juhatus. „Ühist mõõdupuud ning sentimeetriga kraadimist ei olnud, et kellele uiske annetada,“ ütles liidu tegevjuht Sirje Tikerpäe. Koolid selgusid hääletuse tulemusena. Vahendid said Aruküla, Loo ja Paldiski. Kindlasti mängis rolli ka see, et need kolm on tugevad spordikoolid. Samuti on nende juures alati liu- ja hokiväljakud, kui vähegi talve antakse.

Peeter Lusmägi ütles, et EOK jätkab uue projektiga aastatel 2022–2025. Aga selle sisu ja vorm on veel koostamisel. Ning seda tehakse kindlasti koostöös maakondlike spordiliitudega.

Juba kasutuses

„Suured tänusõnad Eesti olümpiakomiteele ja Harjumaa spordiliidule. Nüüd jääb üle vaid külmemat ilma ja uisuväljakut oodata,“ kirjutas Paldiski ühisgümnaasiumi Facebooki leht pärast uiskude kättesaamist. Lääne-Harju vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi ütles, et Paldiski uisuväljak on rajatud vallamaja kõrvale korvpalliplatsile. Jääväljakul on valgustus, kuid väljak on ametlikult avamata.

Seega kulusid koolile annetatud uisud väga ära ning saabusid õigel ajal.

Kui varustuse kinkimine on igati rõõmus sündmus, siis teist korda tuleb paraku sportlaste austamine edasi lükata. Sest mullusega jääb ka tänavu maakonna spordiaasta praegu pidulikult lõpetamata. Sirje Tikerpäe lubas, et esialgu plaanitakse Harju spordiaasta kokkuvõtet ning spordirahva kokkusaamist jaanuarikuus. Kui olukord viirusega kehvemaks muutub, siis lükatakse aga üritus veelgi edasi.