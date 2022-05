Terved liigesed, luud ja nahk on ääretult olulised meie üldisele heaolule, elukvaliteedile ja ka enesetundele ja -hinnangule. Toome tänases artiklis välja peamised toitained, mis meie liigeste, luude ja naha tervist kõige enam toetavad.

Glükoosamiin

Glükoosamiin on võtmekomponent komplekssetes molekulides, mida nimetatakse glükoosaminoglükaanideks (GAG) ning mis on kõhre ülitähtsad ehituskivid. Kõhr on liigeste sidekoe tüüp, mis aitab kergendada liikumist ja kaitsta liigeseid kulumise eest.

MSM

Metüülsulfonüülmetaan ehk MSM on suurepärane väävli allikas. Selleks, et moodustada kondroitiinsulfaati, mis on üks kõhredes rohkelt leiduv GAG tüüp, peab glükoosamiinile lisama väävlit.

C-vitamiin

C-vitamiin aitab kaasa kollageeni, kõhredes ja luudes leiduva põhilise valgu, moodustumisele, aidates seeläbi kaasa nende kudede, samuti igemete, naha ja hammaste normaalsele toimimisele.

Mitmekülgne toitumine ja piisav liikumine tagavad hea tervise (pildi autor: Gabin Vallet, allikas: Unsplash)

Kaltsium ja magneesium

Need kaks mineraali on meie luude olulised ehituskivid. Ehkki enamik meist teab, et täiendav kaltsium on luude tervise seisukohalt tähtis, on kaltsiumi kõrval oluline ka piisav annus magneesiumit, kuna need toitained toimivad teineteisega sünergias. Biosaadavate vormide kasutamine (nagu nt tsitraat) tagab nende mineraalide hea imendumise ja efektiivsuse.

D-vitamiin

D-vitamiin toetab terveid luid ja kaltsiumi imendumist soolestikus. Enamikul eestlastest on madal D-vitamiini tase või puudus, mistõttu on oluline peaaegu aastaringselt D-vitamiini lisandina juurde manustada.

K2-vitamiin

K-vitamiin toetab terveid luid, toimides luudes kaltsiumi sidumise kofaktorina. K2-vitamiinist on kõige tõhusam ja biosaadavam MK7 vorm, mida on kasutatud arvukates kliinilistes uuringutes.

