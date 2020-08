Proua Irina Viidik (65 a.) nõustus meile rääkima oma loo. Ta ütles, et soovib anda lootust neile, kes kardavad, et põlved ei võimalda neil enam normaalselt funktsioneerida ja elust rõõmu tunda. Ta ise seisis silmitsi dramaatilise olukorraga, mille põhjustas valu põlveliigestes. Siiski õnnestus tal see võita ja olla taas aktiivne. Kuidas tal see õnnestus? Loe seda hämmastavat lugu!

Liikumine oli minu elu alus

Olen kogu elu olnud lasteaiakasvataja. Ma töötasin väikeste lastega ja ma armastasin seda. Sellised pisikesed on tõelised kullatükid. Üks hetk on nad siin ja minut hiljem mujal. Sul ei pea silmad olema ainult ümber pea, vaid olema ka kiire ja vilgas. Selleks pead olema täielikult toimiv. Tõhusad jalad on eriti olulised, kuna väga palju on vaja liikuda, kükitada, et otse nendesse väikestesse silmadesse vaadata.

Töö ei olnud siiski minu ainus elu alus. Juba varasest noorusest alates armastasin matkata. Selle pisiku sisendas mulle mu isa, kes ise oli kõva turist ja reisis seljakotiga mööda Euroopat. Samuti matkasin ka mina, kuhu silmad mind viisid. Esmalt üksi, siis abikaasaga ja lõpuks koos lastega.

Seda poleks ma oma kõige hullemates unenägudeski oodanud

Pärast 60. aastaseks saamist otsustasin minna pensionile. Arvasin, et mul pole piisavalt jõudu suurema lasterühma eest hoolitsemiseks. Lisaks soovisin hoolitseda oma lastelaste eest. Ja mul on aega oma mehega matkamas käia. Meil olid ilusad plaanid…

See polnud äkiline. See tuli aeglaselt. Alguses ei teadnud ma isegi, et midagi toimub. Lihtsalt tavaline põlvevalu õhtul. Panin selle väsimuse või ilmastiku muutuste arvele. Kui ma aga hakkasin valudega ärkama ja ma ei saanud hommikul oma põlve kanguse tõttu sirutada, hakkasin muretsema.

Ma ei öelnud kellelegi. Esiteks otsustasin osta mingid tabletid, et parem oleks. No ja need alguses ka töötasid. Tundsin kergendust, sest olin taas aktiivne ja sain teha mida tahtsin. Ükski valu ei piiranud mind.

“Vanaema, lähme parki!”

Sellist palvet on keeruline tagasi lükata. Eriti kui seda ütleb Sinu enda lapselaps. Meelike on 6-aastane. Ta on resoluutne tüdruk. See tuletab mulle nii palju meelde, kui mina väike olin.

Võtsime temaga kaasa ka tema 4-aastase venna Miku ja läksime luiki, parte ja oravaid söötma. Park pole meie majast kaugel, nii et teekond ei võtnud kaua aega. Loomade toitmiseks ostsime lähedalasuvast poest kukleid ja pähkleid. Lapsed jooksid õnnelikult väikese tiigi poole ja ma jälgisin neid elavalt.

Meie aeg oli fantastiline. Meelike ja Mikk olid väga õnnelikud. Toitsime lustakaid parte, kes vaidlesid iga saiatüki üle. Uhked luiged, kes püüdsid maiuspalasid väärikalt. Meil õnnestus isegi toita oravat, kes Meelikese käest maapähklit võttis. Kuid kõik head asjad lõppevad, nii et hakkasime koju tagasi minema.

See oli katastroof!

Maja juurde pääsemiseks pidime ületama suure ristmiku. Lapsed kõndisid kätest kinni hoides ja mina olin kohe nende taga. Ühel hetkel nägi Meelike väikest valget koera ja tormas tema poole, venda kaasa tõmmates. Tahtsin lapselapsed kinni püüda, kuid sel hetkel keeldusid mu põlved allumast.

Piinav valu hoidis mind paigal. Ma ei suutnud sammugi astuda. Seisin sõnatult ja vaatasin, kuidas lapsed otse kiirendavate autorataste poole jooksid. Tundsin, kuidas mu põskedel voolasid pisarad. Korraga kuulisn vaid piipe ja järsku pidurdavate autode kummivilinat. Ja midagi, mitte midagi ei saanud ma teha. Mu armsad pisikesed tormasid kohtuma… Ah, ma ei taha seda isegi öelda!

See oli tõeline saatuse keerdkäik, et seal viibis noormees, kes sõltumata ohust viskas ennast kiirendavate autode vahele. Ta püüdis mu hirmunud lapselapsed kinni ja viis nad ohutult üle tänava.

Mina olen süüdi!

Kuidas ma end pärast seda sündmust tundsin. Mu armastatud lapselaste elu rippus juuksekarva otsas ja ma seisin seal ega teinud midagi. Ma tegin endale etteheiteid, kuna eirasin varem kõiki neid põlvevaevusi. Kui ma oleksin selles suhtes midagi ette võtnud, poleks seda juhtunud?

Ma sulgesin end. Üha sagedamini veetsin terveid päevi kodus, mõnikord ei saanud ma isegi voodist välja. Ma lamasin ja vahtisin lakke, mõeldes pidevalt selle juhtumi peale. Lisaks oli valu põlvedes nii tugev, et ma ei saanud öösel magada ja lihtsalt oigasin. Mu mees oli kohkunud.

Seetõttu ühel päeval otsustas ta koos pojaga, et viivad mind eriarsti vastuvõtule. Vanem mees vaatas kõike, kirjutas paljudele uuringutele ja ütles lõpuks: “Kahjuks proua Irna, mul on teile halbu uudiseid. Teil on tugev põlveliigeste degeneratsioon. Ma kardan, et see edeneb kiiresti ja peate arvestama, et lõpetate ratastoolis.”

Nüüd varises mu maailm tõesti kokku…

Kuidas ma sain vale diagnoosi

Mõte ülejäänud elu veetmisest ratastoolis oli lihtsalt kohutav. Mu peast hakkasid läbi jooksma üha tumedamad mõtted.

Mu perekond üritas mind toetada, kuid ma eemaldusin neist. Tundsin, nagu oleksin neid täielikult alt vedanud. Ainult mu mees hoidis mind täielikult kahtlemast. Ta ütles mulle pidevalt, et kõik saab korda ja et kindlasti on mingi minu õnnetutele põlvedele. Ta isegi ärritas mind oma optimismiga. Ent ta ei andnud alla ja… otsis lahendusi.

Ühel päeval tõi ta koju ühe pakendi ja ulatas selle mulle peaaegu nagu kihlasõrmuse. See ajas mind natuke naerma. Kui ta nägi mu huultel kerget naeratust, kallistas ta mind tugevasti ja ütles: “Vaata kallis, mis seal sees on. See muudab su elu.”

Ma ei suutnud uskuda. See peaks mind aitama? Arvasin, et mu mees teeb minu üle nalja. Sellegipoolest proovisin kohe. Lõppude lõpuks ei saa miski mulle rohkem haiget teha. Olin üllatunud, kui mõne tunni pärast tundsin, et mu põlved ei valuta enam niivõrd. Et mu mehel ongi õigus?

Selliseid muutusi poleks ma oodanud!

Alguses ei loobunud ma oma abikaasa kingitusesest hetkekski. Ma sain seda kanda päeva jooksul, olgu see siis pükste või seeliku all. Ja öösel ei torganud ega teinud haiget.

Kuid kõige tähtsam oli see, et põlvevalu kadus. Hakkasin üha vabamalt liikuma. Alguses maja ümber ja vahel ka väljaspool. Suurim üllatus juhtus siiski ühel pühapäeval. Siis külastasid meid lapsed koos lastelastega. Läksime aeda kohvi jooma. Istusin vaikselt tugitoolis. Järsku nägin, et väike Mikk rippus oksa peal ja ta käed hakkasid nõrgenema. Ilma palju mõtlemata hüppasin toolilt püsti ja jooksin oma lapselast kinni püüdma.

Kui ma olin ta sülle haaranud ja rahulikult maapinnale asetanud, mõtlesin mida ma teinud olin. Vaatasin oma abikaasat ja lapsi. Nad istusid suu lahti ja vahtisid mind hämmastunult.

4 nädalaga on mul uued põlved

See on hämmastav muutus. See meetod päästis mu elu ja taastas usu, et mind ootab ees veel palju seiklusi. Mu abikaasa ja mina plaanime uuesti matkamist. Ma hoolitsen oma lastelaste eest hirmu tundmata.

Kõige tähtsam on see, et ma ei tunne põlvedes valu ega jäikust. 4 nädalast piisas, et omada põlvi nagu 40 aastat tagasi. Käisin isegi sama spetsialisti juures. Üllatusest ta isegi tõstis prillid ninalt kui ta mu uusi uuringuid nägi. Muutused ja degeneratsioonid on peaaegu täielikult kadunud. Mul on liigesed nagu uued.

Unustasin ratastooliohu täielikult. See ei nõudnud kalleid ressursse ega ohtlikku operatsiooni, mis ei anna alati positiivseid tulemusi. See lihtne meetod, mis mind aitas, võib aidata ka Sind. Kui tunned, et Sinu põlved oleksid sageli valusad või kriuksuvad, või kui tunned end jäigana, siis see lahendus on Sinu jaoks. Miks oodata tragöödiat? Tutvu meetodiga, mis taastab põlvede täieliku vormi, kõrvaldab kiiresti valu ja saad juba 4 nädala pärast täielikult funktsioneerida!

