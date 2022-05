Kui päevad lähevad soojemaks ja puud hakkavad õitsema, peab koduomanik tegema plaane, kuidas oma aeda kuumaks suveks ette valmistada. Täpselt samamoodi nagu teed oma majas kevadpuhastuse, et seda pärast pikka talve värskendada, saad oma aia suvekuudeks ette valmistada.

Kasutades talve jooksul kogunenud energiat suundu õue, et koristada ja valmistada ette oma peenrad, parandada pinnast, pügada hekk, niita muru, luua mõnus grilli- ja lasteala ning alustada taimede kasvatusperioodi õigesti.

Aiakorrastus, survepesuriga pindade puhastamine

Survepesuriga terrassi ja teede puhastamine muudab nende välimuse palju paremaks ja ei jäta nendel kõndimist ohtlikult libedaks. Survepesur on palju kiirem, lihtsam ja tõhusam kui puhastusharja ja vooliku kasutamine, kuid ainult siis, kui tead, kuidas tööd korralikult teha. Samuti pead veenduma, et kasutad õiget survepesurit – kasutades liiga võimsat, võid kahjustada pinda, liiga nõrgaga ei saa pindu aga mustusest puhtaks.

Keegi ei naudi rohimist, aga see on töö, mis tuleb samuti ära teha. Kevad on ideaalne aeg umbrohu eemaldamiseks istutatud taimede vahelt. Samuti peaks välja tõmbama kõik, mis on kasvanud kõnniteeplaatide või terrassipinna pragude vahele. Peale aiakorrastamise takistad ka seda, et umbrohi võtab mullast taimedele vajalikud toitained.

Peale selle peaks tagama, et sinu aed oleks vaba kahjuritest – eriti sellistest nagu nälkjad, kes armastavad lillepeenral hävitustööd teha. Mürgise putukatõrje kasutamise asemel on palju looduslikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi. Näiteks aitab purustatud munakoorte puistamine pinnasele nälkjaid tõrjuda.

Aiamööbli ülesseadmine

Istumisala on sinu aias oluline koht seltskondlike koosviibimiste, vaiksete õhtute või isegi lihtsalt aia osana. Seega veendu, et see on suveks valmis. Suurepärane viis seda teha on alustada suurtest esemetest, nagu terrass ise ja mööbel. Terrassi põrandale saab teha survepesu või üldpuhastust, mis aitab maha pesta talve jooksul kogunenud mustuse ja prahi. Kui sul on terrassimööblit, mida saab pesta või parandada, tee seda kohe, et sa ei peaks selle pärast muretsema siis, kui oled valmis soojade ilmade saabudes lõõgastuma.

Kuna silmapiiril on suvi, saabub varsti ka aeg hakata sõpru ja perekonda aiapeole või grillile kutsuma. Kui oled aiamööbli talveks ära pakkinud, võib see olla panipaigas rohkesti tolmu kogunud. Nii et võta mööbel kiirelt välja ja proovi sellelt kogunenud mustus eemaldada. Võib-olla soovid puidust mööblit ka materjali säilitamiseks parandada – värvida või lakkida värskema üldmulje loomiseks. Aiamööbli värskenduskuur aitab kaitsta kulumise ja ilmastiku eest ning tagab mööbli pikema kasutusea.

Lasteala loomine

Lasteala aias aitab hoida lapsi tundide kaupa õues ja tegevuses. Mitmesugused lastealad võivad olla ka üllatavalt stiilsed, mis tähendab, et sa ei pea ohverdama oma aia üldilmet. Alates suurepärasest ronimisalast, mis sulandub pingutuseta sinu krundiga, kuni batuudini, millel hüppamist saab kogu pere nautida (jah, emad ja isad kaasa arvatud!). Huvitav lahendus ja avastamisrõõm igale lapsele!

Enne suve algust korraliku mängimisala loomine kindlustab, et soojemate ilmade saabudes saavad lapsed kohe õue mängima minna ja ei pea niisama terrassil igavlema. Erinevalt kodust kaugemal asuvast mänguväljakust, ei pea sa isikliku mängualaga oma aias muretsema sellepärast, kus sinu lapsed parasjagu asuvad ja kas nendega on kõik korras. Saad neil kogu aeg silma peal hoida ja samal ajal ise taimede istutamise või muude aiatöödega tegeleda.

Mõnusa grillinurga loomine

Selleks, et soojadel suveõhtutel koos pere ja sõpradega väljas grillida ja lõõgastuda, peaks juba kevadel mõnusa grillinurga looma. Esimese asjana pead välja mõtlema, kuhu selle sisse seada tahad.

Ideaalis võiks see olla majale võimalikult lähedal. Sa ei soovi teha liiga pikka jalutuskäiku köögist grillinurka, kui sul on käed söögiriistu ja toidukraami täis. Grill ise tuleks asetada stabiilsele alusele, kuid maja sissepääsust eemale, et suits tuppa ei läheks. Õue sobib hästi näiteks Kamado grill.

Peale grilli on sul vaja ka kohta söömiseks. Kui su grillinurgal puudub kindel varjualune, siis peaks valima mööbli, mis on ilmastikukindel. Kui sul on suur aed, võiks valida mööblikomplekti, mis mahutaks rohkem inimesi nii, et igaühel on piisavalt ruumi. Tahad ju, et sinu külalistel oleks mugav ja nad tuleks ka edaspidi sinu grillipidudele.

Esimene muruniitmine

Muru moodustab enamasti suure osa aiast ja vajab seetõttu tavaliselt kõige rohkem hoolt. Niisiis, soovitame hakata selle suure tööga kohe pihta ja hoolitseda oma muru eest enne, kui suvekuumus võimust võtab. Praegu on suurepärane aeg muru rohimiseks, kastmiseks, ümberistutamiseks, et luua kaunis suvine muruvaip. Ära unusta seda rasket tööd lõpetada muruniitmisega, et aed oleks hooajaks suurepäraselt valmis.

Niida oma aeda korralikult. Süstemaatiline lähenemine niitmisele on sinu muru üldise tervise jaoks ülioluline. Pea muru niitmisel meeles järgmist:

● ära kunagi lõika niitmise ajal rohkem kui üks kolmandik muru kõrgusest, kuna see võib muru kahjustada,

● sage kevadine niitmine aitab tugevdada juuri, mis muudab muru tugevamaks.

● suvekuude lähenedes tõsta oma niiduki niitmiskõrgust. Pikem rohi varjutab mulda paremini, hoides selle niiskena.

Neid nippe arvesse võttes lood oma aiast mõnusa suvise puhkekoha, kus on tore aega veeta nii suurtel kui ka väikestel. Kevadilm soosib igati aias tegutsemist – kaasa sellesse terve pere!