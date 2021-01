Just praegu, kui veedame palju aega kodus, on õige aeg uuendada ruumide viimistlust ja teha vannitoas remont. Korras ja kaunid ruumid loovad parema õhustiku ja muudavad kodus veedetud aja mõnusamaks.

Meisterviimistluse maalrid, kipsitöömehed, hüdroisolatsiooni paigaldajad ja plaatijad on sättinud oma töö koroonaajal nii, et remont segaks pere igapäevaelu ja toimetusi võimalikult vähe. Seetõttu tehakse remonditöid sageli ükshaaval eri ruumide kaupa.

Enne remonti mõtle läbi ruumijaotus

Ruumijaotust saab parandada uute vaheseinte rajamise või läbikäikude paigaldamisega kasutades lisaks tavaustele ka lükanduste või lükandseinte süsteeme. Niisamuti saab lükanduste, riiulite või seinakappide abil parandada ruumide kasutusmugavust.

Viimistlusmaterjali valimine

Meisterviimistlus aitab oma klientidel leida parimad lahendused viimistlusmaterjalide valimisel, on selleks siis erinevad seinakatted: tapeedid, tekstiilid jmt, või värvi- ja krohvilahendused. Viimistlusmaterjalide valik on lai, seetõttu tasub ehitajalt nõu küsida, et saada nägus tulemus ning tagada ka hea sisekliima.

Värvi valimine

Värvide valimisel tuleb kindlasti arvestada, et suures ruumis mõjuvad värvid intensiivsemalt ja tumedamalt. Keeruline on ette näha ka osade siniste, sinakasroheliste ja hallikate toonide mõju, mis kipuvad seinas muutuma palju külmemaks kui näidisel paistab. Meisterviimistluselt saab värvivalikul näpunäiteid.

Niiske ruumi võtmesõna on hüdroisolatsioon

Meisterviimistlus OÜ juht Aivar Varov selgitab: “Kõikides vannitubades on oluline, et hüdroisolatsioon oleks tehtud nõuetekohaselt. Ebapiisava hüdroisolatsiooni korral jõuab niiskus maja konstruktsioonideni ja kahjustab neid. Näiteks suure kasutatavusega duširuumides kasutame silikooni asemel Kiilto polüuretaanmassi Masa.”

Plaatimise tulemus sõltub aluspinna täpsusest ja meistri oskustest

Aivar Varov: “Hea tulemuse tagamiseks pakume plaatimist tavapäraselt koos aluspindade ehitamise, ettevalmistamise või korrastamisega. Teostame ka eriti keerulisi plaatimistöid: suuremõõtmeliste või erikujuliste plaatide paigaldust, mosaiigi ladumist või eriti kõrgete hüdroisolatsiooninõuetega ruumide plaatimiseks ettevalmistamist.

Suurte plaatide paigaldamisel kasutame ainult Mopei kahekomponentset plaadisegu, mis annab temperatuuri muutuste korral plaadi aluspinnale suure elastsuse ja tagab, et plaadid ei lähe katki.

Kui suured plaadid paigaldada põrandaküttega ruumides tavalise plaadiseguga, siis temperatuurimuutuste mõjul tulevad plaadid lahti või pragunevad.

Klientidele meeldib, et nad saavad kogu vannitoa ehituse või uuendamise tellida ühest kohast. Kui võtame ette seinte ehituse, hüdrosiolatsiooni- ja plaatimistööd, siis sellega koos teostame ka santehnilised ja elektritööd.”

Meisterviimistlus OÜ, +372 5620 8888, info@meisterviimistlus.ee, meisterviimistlus.ee