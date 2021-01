Rakvere teatri suures saalis esietendub 16. jaanuaril Ray Cooney komöödia “Oi, Johnny”, mis toob välja inimeste seksuaalsuse, tegemata sellest mureteemat.

Lavastaja Peeter Raudsepp peab komöödiat täiskasvanute lastelooks. “Lapsed mängivad asjadega pööraselt ja fantaasiarikkalt. Meie aga ei mängi mõmmiku ja nukuga, vaid seksi ja abielu teemadega,” muigab ta ning jätkab luiskamise ainetel: “Cooney loos ärkab inimene tänu valedele ellu ja saab järsku oma köidikutest vabaks. Ta ei pea enam kartma seda, mida ühiskond temast mõtleb. Vähemalt selle kaks tundi, mil meie lugu kestab, saab tegelane elada uljalt ja panna kõik oma fantaasiad ja elujõu mängu.”

Tavalisest taksojuhist saab seksiurka pidaja, vähemalt teda ümbritsevate inimeste arust. Kahes teineteisega äravahetamiseni sarnases korteris läheb väikeste hädavalede mõjul lahti tõeline naljaralli, kus üks jabur olukord ajab teist taga ja kus lõpuks ei saa enam keegi päris täpselt aru, kes kellega magab ja mida valetab.

“Rakvere teatriga töötasime sellisel viisil nagu olen koostööd endale alati ette kujutanud. See pakub kunstnikule võimalust enda ressursse maksimaalselt kasutada ning toob töörõõmu”, räägib kunstnik Yana Khanikova, kellele see on teistkordne töö Rakvere teatris, kuid esimene suurel laval. “Selle lavastuse üheks omapäraks on, et tegevus toimub paralleelselt kahes erinevas korteris. Pani mõtlema, kuidas seda lavakujunduses näidata. Nüüd on publiku kord, tuginedes lavastaja, näitlejate ja kunstniku tööle, enda fantaasiat nendel ümberlülitumistel rakendada,” kirjeldab ta lavastusprotsessis läbitud väljakutseid.

“Oi, Johnny”: Ülle Lichtfeldt, Madis Mäeorg, Tarmo Tagamets, Margus Grosnõi, Eduard Salmistu, Anneli Rahkema. Fotod Kalev Lilleorg

Ray Cooney komöödia laseb ennast tühjaks naerda, aga ka mõista, et iga tõelise naudingu taga on siiras armastus ja sõprus. “Huumori puhul ei tea kunagi, mis sellest välja tuleb, aga ma olen saanud aru, et komöödiat saab teha ainult positiivse meeleoluga. Praeguses ajas on see üldine rõõmus meeleolu eriti tähtis. Sellisel ajal tasubki vaadata lugu, kus tegelased on suures hädas, keeravad ise endale jama kokku ning asi läheb aina hullemaks ja hullemaks. Viis, kuidas seda esitatakse, on aga pigem nagu elupidu,” kirjeldab autori materjali Peeter Raudsepp.

Komöödia seksuaalenemusest toovad teieni näitlejad Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu, Madis Mäeorg, Märten Matsu ja Tarmo Tagamets. Autor Ray Cooney, lavastaja Peeter Raudsepp, kunstnik Yana Khanikova, liikumisjuht Helen Solovjev, muusikaline kujundaja Morten-Endrik Milder, valguskujundaja Roomet Villau, tõlkija Triin Tael.

Lavastus on alla 14-aastastele mittesoovitatav.

