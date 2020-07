Kuus hakkajat daami ehk ohvitseriprouade kohvikust alanud ühe asumi sõpruskond korraldab augustis Keilas taas hoovilugusid ja -kohvikuid. Viimati olid väikelinna õued avatud suvel 2016.

Keila hoovikohvikute- ja lugude päev sai alguse aastal 2014. Toona korraldas suvist toidu- ning kultuuriüritust Marju Raadik-Kantsik. Kokku toimus avatud hoovide päev kolmel aastal ehk viimane oli 2016. Aasta hiljem avasid veel mõned hoovid ja kodud enda uksed, kuid Raadik-Kantsik loobus vedamisest.

Üks avatud hoovidest oli kolmel aastal ka nn Ohvitseriprouade puhvet Loode-Keilas Nooruse tänaval. Sealne kuue naise sõpruskond laenas nime elamurajooni asemel aastani 1994 asunud NSVL-i ja hiljem Venemaa tankipolgult. Seal teenis palju ohvitsere ning osad neist elasid ka Keilas. Loomulikult olid neil ka abikaasad-prouad. Sõpruskond pidas kolmel aastal retrokohvikut Noorus, kus taaslavastati näiteks 1980. aasta olümpiaregatt Tallinnas, mängiti muusikat vinüülplaatidelt ja pakuti retrotoitusid.

Kas korraldajatest on keegi ka ise kõrgema sõjaväelase abikaasa? “Minu abikaasa on ohvitser,” teatab üks kuuest daamist ehk Õnne Mets. “Ta töötab merel. Inglisekeelne ametinimetus on temal chief officer. Loomulikult pole see kaitseväe auaste, vaid tsiviilamet, ” ütleb Mets. Lisaks temale kuuluvad tutvusringi samas asumis elavad Miina Toht, Anneli Peterson, Anni Toom, Kairit Hein ja Annika Tuulemäe.

Arvestama peab kõigega

Ettevalmistus 15. augusti Keila hoovilugude päevaks on väldanud juba jaanuarist. Tänaseks on registreeritud ka Ohvitseriprouade seltsing. Abikäe on ulatanud Keila linnavalitsus. Abilinnapea Maret Lepiksaar on julgustanud korraldajaid igal juhul proovima. Mis sest, et veel mai lõpus polnud selge, kas ja millised on südasuvised piirangud.

Hoovide ja hoovilugude kirjapanek kestis jaanireedeni. Tänaseks on selge, et uksed avab 13 söögi- ja meelelahutuspaika. Tippaegadel ehk eelmisel kümnendil oli neid avatud üle 20.

2. juulil läbiti koos linnavalitsuse saalis infopäev ja toiduhügieeni koolitus. “Perenaised ja peremehed said omavahel tuttavaks. Paljud on ka varem kodukohvikuid pidanud,” ütleb Õnne Mets.

Annika Tuulemäe sõnul on tähtis näiteks menüü koostamine, arvestamine inimestega, kes kardavad koeri või on neil allergia, parkimine, tualetid ning ka kätepesu. “Igas hoovis on desovahendid olemas. Ning soovituslik on ka külastajatele hoida vahet ja arvestada kaaslastega,” ütleb Tuulemäe. Kui aga olukord koroonarindel on augustiks kehv, tuleb päev lihtsalt ära jätta.

Pillinaised aastal 2015 Tähe tänava Wilhelmine kohvikus.

13 hoovi asuvad kõik linna erinevates asumites ning tänavatel. Päeva tänavune teema on “Keila tähed” ning sellest lähtuvalt püüavad kohvikupidajad ka programmi koostades lähtuda. “Selle päevaga näeb, kui tore ja elamisväärne on tegelikult väikelinn Keila,” ütleb Anni Toom.

Lood kogudustelt ja teatrilt

Kas rõhk on kodukohvikul või kodude- või inimeste lugudel? “Väga erinev. Näiteks Uus tänav 13 õuele pannakse püsti telksaun ning selle kõrvale pakutakse sobivat menüüd,” ütleb Õnne Mets. EELK Miikaeli kogudus ning Keila adventistid peavad samuti kohvikut. “Nemad saavad jälle rääkida oma lugusid,” lisab Anni Toom. “Kohvi ja kooki saab igalt poolt. Aga majal, hoovil, perel ja inimestel on omad lood ning elulood.”

Annika Tuulemäe sõnul on inimesed väga nutikad ning mõtlevad välja ikka uusi võimalusi enda tegemiste tutvustamiseks. Samas jätkavad nn veteranide kohvikud, kellel on juba oma stiil ning kaubamärk. Kindlasti on avatud Ülesõidu tänava kalakohvik ning Loode-Keilas Sopsu-Tooma tänava tordikohvik. Ka ohvitseriprouad jätkavad enda kohviku tegemisi, pakkudes nii ajastukohast toitu kui ka muusikat vinüülplaatidelt.

Eha tänava avatud koduhoov aastal 2015. Fotod Allar Viivik

Ühe uue kohvikuna lisandub samas Pargi tänaval asuv toetatud elamise teenuse maja, mis tutvustab ennast juba 15. augusti hommikul kell 7.30.

Laulud Kate’lt ja hommikukohv linnaisadelt

“Koidu tänaval peab hoovi käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega. Seal näeb päeval väikeseid tulevikutähti ning õhtul esineb ka Katrin Mandel ehk Kate koos Tõnu Timm-Tõuniga. Samas naabruses avab Keila harrastusteater ehk AX-teater oma teatrihoovi. Nad mängivad lavastaja Raivo Adlase juhtimisel kahel korral tükki “Roosad prillid”. Samuti pakuvad ka humoorikat vahepala,” ütleb Õnne Mets. Kolmas Koidu tänava kohvik “Sõbrad Hoo(vi)s” asub auhinnatud koduhoovis ning pakub maitsva toidu kõrvale nii restaureerimis- kui ka meiginõu.

Kesklinnas avatakse homme hommikul ehk 11. juulil uuendatud park. Sinna paigutati ka tänavu kevadel pargipaviljon, mille juures pakuvad hoovilugude päeval kohvi ja kooki linnavalitsuse töötajad. Kesklinna tuleb veel Teraapiakohvik, rõdukohviku avab ka Jõepargis Harjumaa muuseumi pere.

Naised lisavad, et lugude päeva idee algataja Marju Raadik-Kantsik jättis kolme aastaga uutele korraldajatele väga hea idee. “Mitte ainult kohvikud, vaid ka kultuur ja lugude rääkimine. Katsume seda rida jätkata, vaatame teisi ning mõtleme kindlasti järgmiseks aastaks ka midagi uut välja,” lubavad Anni Toom ja Õnne Mets. “Ning kuus sõbrannat ja pere on ikka midagi muud, kui üksi seda päeva vedada. Lapsed vanuses 5–20 aitavad samuti.”