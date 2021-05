Puugid levitavad teadaolevalt kaht tõbe, esimene on puukentsefaliit ning teine bakteriaalne puukborrelioos.

Puugi ja nende levitatava tõve võib seega saada hõlpsasti inimene, kellel on palju asja parkidesse, metsadesse ja heinamaadele. Tasub meeles pidada, et puuk, kes on suhteliselt väike elusolend, varjab end enamasti varjulistes ja niisketes paikades. Kindlasti on väga puugirohked võsad, võpsikud ja lehtmetsad.

Borrelioosi patsiendid harrastavad sageli paadisõitu, seenel- ja marjulkäike, jahipidamist ning erinevaid metsatöid.

Arstide sõnul on väga sage, et puugihammustus on pärit maakodust või aiatöödest. Paljudel borrelioosipatsientidel on ka koer, kellega nad käivad metsas või niidul jooksmas.

Sageli võib ka juhtuda, et inimesel diagnoositakse borrelioos, kuid tegelikult on tal mõni lihas- või liigestehaigus, aga võib olla ka neuroloogiline, psühholoogiline või tegevuslik terviseprobleem.

Borrelioosi esimeses etapis ilmneb tõbi tavaliselt punetava ning laieneva erythema migrans lööbena.

Borrelioosi diagnoostitakse kõige sagedamini sügiseti, augustist oktoobrini, kuid tähelepanelik tasub siiski olla igal ajal. Põhiliselt diagnoositakse puukborrelioosi üle 45-aastastel inimestel.

Puukborrelioosi ehk Lymen-tõbe põhjustab bakter nimega Borrelia burgdorferi. Seda bakterit levitavad Ixodes-perekonna puugid.

Peiteaeg puugihammustusest esimeste haigusnähtudeni võib olla 3-30 ööpäeva.

Kui teise väga ohtliku haiguse, puukentsefaliidi vastu on võimalik vaktsineerida, siis puukborrelioosi vastu ei ole vaktsiini välja mõeldud ning ravi on antibiootikumide põhine.

Kogenud metsaskäijad soovitavad puugihooajal kanda heledaid riideid, millelt puuk hästi silma paistab. Pea peaks kaetud olema ning pärast metsaskäiku tuleks keha hoolikalt üle vaadata: puuk tahab minna vers imdema pehmetesse kohtadesse, nagu naba, kõrvad, suguelundite piirkond — see kõik tuleb hoolikalt üle vaadata. Nagu vampiiride puhul ikka, arvatakse, et puuke hoiab eemal ohtra küüslaugu söömine. Kes küüslauku süüa ei taha, võib metsa minnes kooritud küüned taskutesse panna. Aga ettevaatlik ning tähelepanelik tasub ikka olla.