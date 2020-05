Rae vallas Jüri alevikus Tammiku tee 23 kortermaja rõdude remont paljastas kurva tõe. Esipaneelid olid kummis, kinnituskonstruktsioonid roostes, rõdud ise varisemisohtlikud. Rõdude nõukaaegsed esipaneelid asendatakse nüüd Poolas toodetud sandwich-kergpaneelidega.

62-aastane Sven-Orli Orgmets on Tammiku teel elanud alates 1980. aasta jaanuarist, kui talle äsja valminud paneelmaja korteri võtmed pihku pisteti. Naljaga pooleks nimetab ta end põliselanikuks. Sellised põliselanikke on maja kuuekümnest korterist kümnes.

Et nõukaaegne ehituskvaliteet polnud kiita, läbis kortermaja esimese sanitaarremondi juba 1985. aastal. Iga viie või kümne aasta tagant on midagi teha tulnud.

Ohtlikud rõdud

Nõukogude ajal valmistati rõdude esipaneelid Tallinna Majaehituskombinaadis raudrestidele valatud betoonisegust. Esipaneelid tõsteti kraanaga rõdude ette ja keevitati kinni. Selline esipaneel kaalus 300–380 kilo.

Orgmets märkas juba 2008. aastal, et tema kortermaja rõdude esipaneelid on varisemisohtlikud. “Vaatasin enne kerget saneerimist omaenda rõdu järgi, et paneelirauad löövad välja ühest kohast ja teisest kohast. Vaatasin pisut tähelepanelikumalt ka oma tuttavate rõdusid. Märkasin, et kas paneel ise on kehva või see põrandaosa, kus ta lapatsitega on kinni keevitatud, et seda pidamist varsti enam ei ole.”

Elmet Ein OÜ koostas ekspertiisi. Maja esikülje rõdude esipaneelid – ühtekokku 56 – vahetas AG Grupp OÜ välja 2014. aastal. Praegu vahetatakse välja maja tagakülje rõdude esipaneele, mida on kokku 60. Tööd kestavad 4. maist 4. septembrini. Tänavuse remondi maksumuseks on üle 60 000 euro, mille korteriühistu katab pangalaenuga.

“Need esipaneelid, mis on juba ära võetud, ei olegi pealtnäha nii hullud, kõigest irvakil veidi. Aga esipaneeli ärakukkumine võib toimuda järsku,” kardab Orgmets.

Tammiku tee 23 kortermaja tagakülg nimelt on päikese poole. Orgmetsa sõnul sulatab päike talvepäevadel lund, sulamisvesi valgub paneelide vahele. Öösel vesi külmub, lõhub konstruktsioone.

AG Grupi juhatuse liikme Ants Graubergi sõnul mõjub päiksepoolsel küljel esipaneelidele UV-kiirgus, temperartuuride amplituudid on suuremad. Seetõttu on mõned esipaneelid lausa kummis.

20–30 aastaks

Graubergil on olnud kokkupuuteid seda tüüpi paneelelamutega juba nõukaajal, kui ta võttis osa III mikrorajooni rajamisest Lasnamäele.

Ants Grauberg ja Sven-Orli Orgmets Tammiku tee 23 kortermaja tagaküljel. Fotod Andres Tohver

Kuidas vana esipaneel maja küljest lahti saada? “See tuleb tarilappide küljest lahti lõigata ja kraanaga ära tõsta,” selgitab Grauberg. 4. ja 5. mail eemaldati nõnda 30 esipaneeli, ülejäänud 30 eemaldatakse hiljem.

Praegu puhastavad AG Grupi töömehed rõdude praod lahti. Need täidetakse spetsiaalsete betooni renoveerimissegudega. Alla tuleb krunt koos korrosioonitõrjega, selle peale täitesegu ja kõige peale viimistlussegu.

Nõukaaegsete esipaneelide asemele pannakse Poolast tellitud sandwich-paneelid, mis jõuavad kohale 15.–16. juunil. Kolme reas oleva rõdu ette tuleb üks terviklik paneel, mis kaalub ligikaudu 100 kilo. Uus lahendus on seega varasemast kümme korda kergem.

Murelapseks on mõned kinniehitatud rõdud. “Rõdu on maja mõtteline osa. Juriidiliselt see ei ole korteriomaniku pind. Kinniehitatud rõdud võiks ka jõuga maha võtta, aga nagu me teame – inimesed on vahest emotsionaalsed. Seetõttu me jõuga mahavõtmist kasutama ei hakka,” loodab Grauberg.

Graubergi sõnul peavad uued esipaneelid vastu vähemalt 20–30 aastat. Lisaks soojustatakse rõdude siseseinad. Kuna maja otsaseinad on juba soojustatud, siis omab Tammiku tee 23 kortermaja D-energiaklassi, mis on nõukaaegse ehitise kohta tubli saavutus.

Kommentaar

Karl Õiger, emeriitprofessor

Nõukogude ajal ehitatud paneelelamute kavandatav kasutusiga oli üldiselt 50 aastat. Suuremad probleemid konstruktsioonide osas, mille vanus 45–50 aastat, on seotud lagunevate rõdudega (eriti taandrõdude-lodžade raudbetoonplaadist esipiirete kinnitused), varikatuste ja välisseina paneelide välisplaatide kinnituste ja vuukidega. Probleemiks on ka paneelidevaheliste terassidemete seisund, nende korrosioon, mida nii lihtsalt ei näe. Ka ei vasta nõukogude ajal ehitatud paneelhoonete välispiirete soojapidavus ega siseruumide ventilatsioon praegustele nõuetele. Kirjeldatud puudujääkide kõrvaldamine on võimalik lagunevate konstruktsioonide tugevdamisega või osaliselt eemaldamise ja asendamisega ning välispiirete lisasoojustamise ja välisviimistluse asendamise või fassaadide katmise teel uute konstruktsioonidega, ventilatsiooni ja küttesüsteemi tänapäevastamisega.