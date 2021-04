Harju Elu küsimustele vastab Sten Weidebaum, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht.

Aprilli alguses otsustati, et 13. noorte laulu- ja tantsupidu lükatakse aasta võrra edasi ehk suvele 2023. Kui COVID-19 ka järgmisel aastal edasi möllab, kas on võimalik ka peo ärajätmine?

Oleme terviseameti ja teadusnõukoguga olnud pidevas kontaktis ning arutanud nii hetkeolukorda kui ka võimalikke arenguid.

Tänane kindel vastus on see, et nii pikas perspektiivis ei ole võimalik mitte mingeid vettpidavaid prognoose hankida. Samas tänased teadmised näitavad suunda sinnapoole, et peame vähemalt lähiaastatel õppima elama selle viirusega, kuid vaktsiini mõjul peaks viiruse mõju võrreldes tänasega oluliselt vähenema, s. rasked haigusjuhud. Lisa-aasta annab olulisi teadmisi ja võimaluse uue reaalsusega kohanemiseks. Viimane aasta paraku on näidanud, et ühiskond peab olema valmis paindlikult reageerima olude kiiretele muutustele ja nõnda peame ka meie loomulikult valmis olema vajadusel tegevuskava muutmiseks või korrigeerimiseks. Täna ei ole selliste võimalike muudatuste vajadust võimalik prognoosida. Loodame siiski, et võimalik on korraldada laulu- ja tantsupidu edaspidi taas traditsioonilisel viisil.

Kas ja kui palju on paigas laulupeo repertuuar?

Laulu- ja tantsupidu ja repertuaari tutvustame detailselt septembris, kui algab registreerumine noortepeole.

Hetkel saab öelda, et töö laulupeo repertuaariga on toimunud alates eelmise aasta aprillist ning tänaseks on repertuaar lõplikult paigas ja juba käib töö õppematerjalidega.

Nagu ikka, on kavas uudisloomingut ning loomulikult ka laulupeo “A ja O teosed” M. Lüdigi “Koit”, P. Sarapiku “Ta lendab mesipuu poole” ning G. Ernesaksa “Mu isamaa on minu arm”.

Suurt rõõmu teeb see, et aasta tagasi toimunud “Omaloomingu korjetalgutelt” on kavasse jõudnud neli teost.

Aga uued tantsud ja liikumised?

Tantsupeo etenduse “Sillad” kavas on 23 tantsu, millest 18 on täiesti uus looming. On mitmeid uusi autoreid, aga on tantse ka oma ala meistritelt nagu Ene Jakobson ja Maido Saar. Tantsupeo tantse hakkavad esitama üheksa erinevat rühmaliiki 1. klassist kuni gümnaasiumiealisteni välja. Eelmise (juubeli)peo jätkuna on peol tantsimas ka pererühmad.

