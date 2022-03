13. noorte laulu- ja tantsupeoni „Püha on maa“ on jäänud napid 15,5 kuud. Tänaseks on kollektiivide registreerimine sisuliselt lõpetatud. Septembris on oodata veel esimese ja teise klassi rühmade kirjapanekut pealinnas ning Harjumaal.

Veebruari alguseks lõppes kollektiivide registreerumine 2023. aasta noorte laulu- ja tantsupeole „Püha on maa“. Esmaste andmete põhjal registreerus laulu- ja tantsupeole 873 koori ja orkestrit, 793 rahvatantsu- ja võimlemisrühma ning 105 rahvamuusikakollektiivi. Seega ei ole huvi laulu, tantsu ja pillimängu vastu kuhugi kadunud. Seda vaatamata kaks aastat kestnud elule pandeemiaga.

Praegu on jäänud 13. noortepeoni aega veidi üle 15 kuu. See peetakse järgmise aasta juuni lõpus ning juuli alguses.

Tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman tunnistab, et aeg tõttab pidu ette valmistades kiirelt, kuid pikenenud ettevalmistusperiood on andnud seda piisavalt, et saada ettevalmistusega hakkama. „Noortepidu lükati ju mullu aasta võrra edasi. Seega oleks normaalse minekuga mõlema peoni praegu neli kuud,“ ütleb tantsujuht.

Viimsilanna sai võimaluse asuda peo pealavastaja kohale tunamullu kevadtalvel. Ta loomulikult adus, millise vastutuse valdkonna ees suure peo korraldamine kaasa toob. „Aga see töö paneb mind särisema. Teen seda suure põlemise ja hingega. Kogu selle aja olen mõelnud, toimetanud ja tegutsenud,“ ütleb Kurrikoff-Herman.

Loomulikult ei ole ta üksi korraldamas. Selja taga on tantsupeo kunstiline toimkond, Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutus, selle juhataja Margus Toomla, laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg ja pillipeo juht Juhan Uppin. „Tore ja üksmeelne pere,“ kiidab ta.

Tantsud raamatus

Milline on praegune seis tantsupeo ettevalmistuses? Agne Kurrikoff-Herman ütleb, et pidu on jõudnud hetkesse, kus lisaks kunstilisele toimkonnale on meiega koos teel ka tantsujuhid. „Võime öelda, et täna juba on teekonnal meile lisaks ka juhendajad koos tantsijatega.

Tantsudest on 13. peol palju uudisloomingut, mis pärit noortelt autoritelt. Fotod Allar Viivik

Seega on meie vägi võrreldes sügisel peetud Terepäevadega juba kordi ja kordi suurem,“ rõõmustab ta.

Esimesed repertuaariseminarid on tänaseks lõppenud. Need toimusid tantsujuhtidele veebruari alguses. Võimlejate juhid kohtusid veebruari viimasel nädalavahetusel.

Tantsujuhi sõnul on valminud trükisoojad ja ilusad uue repertuaari kirjeldustega õpperaamatud. „Seoses erilise viiruseajaga on seekord kogu repertuaar ühes raamatus. Repertuaari raamatud ning muusika on jõudnud juhendajateni ning see annab neile võimaluse juba toimetama asuda,“ lisab tantsujuht.

„Meie vägi on võrreldes sügisel peetud Terepäevadega juba kordi ja kordi suurem.“

Lisaks läks paar päeva tagasi teele ka link tantsupeo õppevideotega. Nendega on seekord kaasas ka põhjalikud põhisammude õpetamise juhised. Kõik on mõeldud, et õpetamine oleks lihtne ning rõõmus.

„Iga tantsupeo liigi ühe tantsu õpetasime juhendajatele meie esimesel seminaril, mis toimus veebruari alguses. Tantsupeo teine, kolmepäevane seminar, tuleb veel selle aasta augustis Viimsis,“ lisab Agne Kurrikoff-Herman.

Kõige pisemad ehk algklasside rühmad

Nagu eespool mainitud, lõppes 1. veebruaril juba teine registreerimine peole. Esimene oli mullu sügisel. Kahe registreerimisega soovib peole esinema 793 tantsu- ja võimlemisrühma.

„See on väga tore. Suur peole registreerunud rühmade arv näitab juhendajate optimismi. Kaks aastat tõbe ja pandeemiat on kahtlemata mõjunud ning tantsurühmadega toimetamine on saatnud uusi väljakutseid, kuid juhendajate soovi peole teele asuda ei ole see maha võtnud,“ rõõmustab tantsujuht.

„Peo korraldus seab paraku ette arvulised piirid ning tekitab sellega seoses konkurentsi. Aga kas ja kui suur see konkurents on ja milliseks see kujuneb, sellest on ehk veel vara rääkida,“ ütleb tantsujuht.

Milline on olnud huvi noortepeo vastu Harjumaal? Kurrikoff-Herman seletab, et lõplikku peole soovijate arvu ei saa praegu öelda. „Harjus ning Tallinnas on ees ootamas veel üks registreerimine, mis leiab aset septembris. Siis paneme peole kirja kõige pisemad ehk 1.–2. klassid. Need on lapsed, kes alles alustavad tänavu kooli- ja tantsuteed,“ lisab tantsujuht.

Selles liigis on oodatud tõesti vaid pealinna ning maakonna rühmad. „Me ei too seekord kõige pisemaid nädalaks pealinna. Harjumaa ja Tallinna lastele saame korraldada proovid nii, et mudilased saavad õhtul koju,“ ütleb ta.