Viimastel aastatel on naiste ajateenistuse teabepäevadest ja töövarjupäevadest osa võtnud kokku üle 1500 neiu.

Ta märkis, et ajateenistuse läbimine arendab edasises elus igal juhul kasuks tulevaid oskusi – näiteks distsipliini, juhtimise ja meeskonnatöö oskust, otsustusvõimet, ellujäämisoskusi, strateegilist ja kriitilist mõtlemist ning enesekindlust.

“Naistel on meestega võrdne võimalus panustada kodumaa kaitsesse, teenides ükskõik millisel ametikohal kaitseväes,” lisas Herem.

Kaitseväejuhataja kindralleitnant Martin Herem rõhutas, et ligi 60 protsenti ajateenistuse läbinud naistest jätkab karjääri kaitseväes. “Naised saavad kaitseväes hakkama ja parim võimalus selles veendumiseks on tulla ja teha kaasa ajateenija argipäev,” ütles ta.

“Töövarjupäevad annavad realistliku ülevaate, missugune näeb välja ajateenija argipäev otse põllult ning on väga hea võimalus, et maha võtta hirme mitte hakkama saamise pärast,” ütles Laanet.

Töövarjupäevade eesmärk on tutvustada noortele naistele väljaõpet ja elamistingimusi ajateenistuses ning karjäärivõimalusi kaitseväes.

