Noor lauljatar Victoria on saanud valmis uue laulu.

Tallinna tüdruk Victoria Loorents on saanud maha uue lauluga, nimega ‘Varjud me ümber’. Tegemist on 21-aastase neiuga, kes on laulmise väga tõsiselt ette võtnud.

Ise ütleb ta enda kohta nii: ‘Minu nimi on Victoria Loorents, olen 21 aastane ning laulmise ja muusikaga olen tegelenud juba 15 aastat ning avalikult olen muusikaga tegelenud 7 kuud. Väga pikalt mõtlesin, et peaksin hakkama ise laule kirjutama kuna anne on olemas kuid alguses jäi puudu julgusest, kui sain välja lasta enda esimese loo siis olin enda üle väga uhke ning paljud ei teadnud, et oskan tegelikult laulda, julgustan kõiki kuulama enda südant ja tegema midagi, mis paneb sind ennast elama ning, mis muudab ka teistel tuju heaks, kui tunne on õige siis teedki just õiget asja.