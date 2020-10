Mida teha, kui oled lapsega kodus ja aega jääb üle? Üks võimalus on kirjutada lasteraamat. Just sellise tembuga sai hakkama Saku vallas Kajamaa külas Metsahaldja talus elav 27-aastane Alice Remmel-Potisepp, kelle “Olivia toimetab” on valminud tütre igapäevaelu põhjal.

Kaks aastat ja üheksa kuud vana Olivia askeldab nukuköögis. Ühe käega kantseldab ta suurt karvast ahvi, teisega liigutab panni. Nukupannil mõistagi päris tuld all ei ole, kuid lapse jaoks on kõik nii, nagu peab.

“Teen pannkooke,” selgitab ta Harju Elu ajakirjanikule. “Kulbiga.” Pannkookide valmimise ajaks pakub ta “ikka kaks tundi”, kuid juba paari minuti pärast hõikab: “Toit sai valmis.”

Siis tuleb uue asjaga tegeleda. “Ahv pissis,” teatab Olivia. “Ta on nii pissine, vaata. Ta pissis ja kakas, voodisse ka. Ta magas pissi sees,” selgitab laps.

“Aga kui me õues ära käime, siis teeme kohvikut. Eks ju,” on Olivial juba uued plaanid.

Jutukesed hakkasid voolama

Alice kolis abikaasa Mardiga Kajamaa külla kahe ja poole aasta eest, kui valmis pere ruumikas elumaja. Alice on ametilt lasteaiaõpetaja, Mart tarkvaraarendaja. Lisaks Oliviale sirgub peres üheksakuune Lukas.

Kust ikkagi tuli mõte tütre tegemised raamatuks vormida? “Tegelikult olen ma kirjutanud juba täitsa väikesest peale. Kui ma olin nelja-viie aastane, siis ma hakkasin jõuluvanale luuletusi kirjutama. Saatsin igasuguseid jutte koolikonkurssidele,” räägib Alice.

“Ma olen alati tahtnud oma raamatut välja anda. Kui algas koroonaaeg, oli kuidagi selline tunne, et nüüd tuleb see ära teha. Ühel õhtul ma kirjutasin Olivia ütlemisi üles. Ta ütleb alati hästi vahvalt ja naljakalt. Mulle hakkasid meenuma erinevad seigad, mida põnevat ta oli teinud. Avasin arvuti ja hakkasin raamatut kirjutama,” meenutab ema. See oli 10. märtsil.

Olivia nukuköögis pannkooke küpsetamas, suur karvane sõber kaenlas. Fotod Andres Tohver

“Jutukesed hakkasid voolama. Väga kiiresti said need kõik kirja,” räägib Alice. Abiks oli märkmik, kus naine on lapse arengut kajastanud sünnist saadik ehk alates 13. jaanuarist 2018. Sarnane märkmik on Lukase kohta, kes sündis tänavu 19. jaanuaril.

Nii on Olivia esimeste sõnadena üles tähendatud “aitä”, “emm”, “iss”, “pall”, “kuu” ja “kaka”. “Ta hakkas rääkima päris varakult. Pooleteiseaastasena hakkas juba jutt jooksma,” kiidab ema.

Raamatu kolmteist lugu katavad Olivia tegemisi eelmise aasta kevadest kuni talveni, kui Oliviast saab suur õde väikesele Lukasele. “Mõned lood on päriselt, sada protsenti juhtunud. Teised on mitmetest erinevatest asjadest kokku kirjutatud,” selgitab Alice.

Illustraator Indoneesiast

Kas “Olivia toimetab” kirjutamisel oli mõni maailmakirjanduse klassika eeskujuks? “Olen suur Harry Potteri fänn”, tunnistab Alice.

“Siin on natuke Montessori pedagoogikat ka sees. Laps on kaasatud meie igapäevastesse tegevustesse. Ta peseb ise nõusid, paneb pesu kuivama, koristab,” räägib naine.

Kui käsikiri aprilli alguses valmis, saatis Alice teksti toimetaja kätte ja hakkas illustraatorit otsima. Kümne kunstniku seast langes valik indoneeslase Yo Setiano kasuks, kelleni naine jõudis veebilehe Fiverr.com kaudu. “Temal on selline stiil, mis mulle meeldib,” kiidab noor ema.

Ühtekokku tegi Setiano “Olivia toimetab” tarbeks 15 illustratsiooni Alice’i joonistuste, aga ka Eesti loodusfotode põhjal. Pildid on pikitud vaheldumisi lugudega, mille pikkuseks on tavaliselt kaks lehekülge. “See on piisav pikkus, et Olivia vanune laps jõuaks ühe loo süvenenult kaasa mõelda,” selgitab ema. Tüdruk ise nimelt lugeda veel ei oska.

Raamatu kujundas Alice’i õde Grete Remmel. Kirjastuseks on autori ettevõte Imedemaa, mille jaoks “Olivia toimetab” on ühtlasi esimene trükis. Poolsada lehekülge paksu raamatu tiraažiks on kavandatud 500 eksemplari, mis jõuavad raamatupoodidesse 1. novembril.

Uued raamatud tulekul

“Kui see raamat on pühendatud Oliviale, siis Lukasele kirjutan ma beebidele mõeldud raamatu, kus on mustvalged pildid ja mõnusad luuleread. Just mustvalged pildid, sest beebid näevad esimestel elukuudel maailma mustvalgelt,” lubab Alice loomingule jätku.

“Praegu teeb seesama kunstnik, Yo Setiano, illustratsioone. Tuleb lihtne raamat paksude lehtedega. Seal on 16 lehekülge, mida on tore beebidega vaadata. See võiks ilmuda detsembris, siis ta jõuab beebide kingikoti või sussi sisse,” loodab naine.

Ka kolmanda raamatu osas on plaanid tehtud. “See on mõeldud lasteaiaõpetajatele õpperaamatuks. See tuleks Eesti rahvuspäevadest ja traditsioonidest. Raamat ilmub uue aasta esimestel kuudel,” lubab Alice.

“Sealt võiks siis taaselustada mõndasid traditsioone, mis võib-olla on tänapäeval juba hakanud vaikselt ära kaduma, näiteks tuhkapäev ja tuhkapoisi tegemine,” arvab noor ema.

Kaugemat tulevikku silmas pidades kaalub Alice aga perekonna Metsahaldja talusse lastehoiu loomist, kus koos Olivia ja Lukasega oleks kuni kümme last.

“Mulle väga meeldib lastega tegeleda ja siin on palju mõnusat loodust. Olen naabritega sellel teemal rääkinud. Paar huvilist tahaksid juba praegu oma lapsed siia tuua,” rõõmustab ta.