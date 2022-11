Et kohalikku kogukonda edasiste kaitsekorralduslike tegevuste planeerimisse edukamalt kaasata, moodustab keskkonnaamet Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koostöökogu, mille esimene huvigruppide kohtumine toimub juba oktoobris.

Kaitseala välispiir viiakse vastavusse põhikaardi ja maaüksuste piiridega, kaitseala servaalalt arvatakse välja väikesed alad, kus looduslikke kooslusi ei esine. Uue kaitse-eeskirja alusel on kaitseala pindala 197,7 ha.

Piiranguvööndisse kuuluva ala puhul jäävad kõik varasemad ehitamisele seatud piirangud samaks ning uusi ehitisi sinna rajada ei lubata. Kaitsekorraga täpsustatakse, millised piirkonnad on sobivamad rahvaürituste korraldamiseks, liivikutel vähendatakse rahvaüritustel lubatud osalejate arvu jne.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala asub Tallinnas, Nõmme ja Mustamäe linnaosades. Kaitseala peamine eesmärk on kaitsta Mustamäe nõlva koos sellel kasvavate liikide, Nõmme liivikute ja Glehni pargi allikatega.

