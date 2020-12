GoGoNano on nanokaitse lahendusi pakkuv kaubamärk, mis loodi 2013. aastal, ettevõtte Digital Trade Solutions OÜ poolt. Toodetakse, arendatakse ja turustatakse unikaalseid ning kasulikke nanotehnoloogilisi tooteid. Ettevõtte eesmärk on tutvustada inimestele nanotehnoloogia võimalusi, muutes igapäevased toimetused lihtsamaks ja vähem aega nõudvamateks.

Harju Elu küsimustele ettevõtte ning toodangu kohta vastas Digital Trade Solutions OÜ esindaja Kaur Reinjärv.

Kuidas saab teie pakutavaid tooteid soetada?

Ettevõttes Digital Trade Solutions OÜ, mis on kaubamärgi GoGoNano omanik ja arendaja, üritame olla nii toodete kui kättesaadavusega võimalikult innovatiivsed. Seetõttu oleme suuremas osas nähtavad just veebis. Füüsilist poodi kui sellist meil endal ei ole. Momendil ei ole plaanis ka avada, kuna see lahendus on väikesele ettevõttele väga kulukas ning puudub võimalus lihtsalt ja kergelt oma klientuuriga ühenduses olla. Läbi veebi saame aru, kust, kes ja miks üldse meid külastab ning meie toodetest huvitatud on.

Füüsiliselt on GoGoNano tooted esindatud päris mitme edasimüüja juures nii Eestis kui ka välismaal. Eestis siis suurimad Oomipoe esindused üle Eesti, Crocsi kauplused ning mitmed väiksemad poed (kodulehel on ka suurem osa kohalikke edasimüüjaid välja toodud).

Kui kaua olete tegutsenud?

GoGoNano kaubamärk sai loodud 2013. aastal ning 2014. aasta alguses tulime välja esimese tootega, milleks oli meie vedel ekraanikaitse Liquid Shield. Aja jooksul on nii toode ise kui ka väline ilme tugevasti muutunud. Tegemist on meie ühe populaarsema tootega üle maailma. Oleme antud toodet tarninud rohkem kui 100 erinevasse maailma riiki.

Milline on teie kaubavalik?

Kaubavalik on meil ajaga päris kõvasti laienenud ja arenenud. Nagu mainitud, alustasime vedelast ekraanikaitsest Liquid Shield, mis sobib kasutamiseks kõikidele elektroonika seadmetele. Sobib nii klaas, plastik kui ka metall pindadele (nii värvitud kui mitte värvitud). Alustasime just sellest tootest, kuna ettevõte tegeles eelnevalt elektroonika seadmete jae- ja hulgimüügiga ning sealt see idee vaikselt välja ka koorus.

Tootevalikusse kuuluvad veel rõivaste ja jalanõude kaitsevahend, jalanõude/riiete värskendaja/deodorant, puhastusvahendid nii pehmetele kui ka tugevamatele pindadele, autohooldustooted (nanokaitse, üldine puhastusvahend ning autošampoon) ning sellest aastast ka uus piimhappel põhinev desovahend.

Tootevalik võib-olla ei tundu suur, kuid tooted on loodud väga universaalsed ehk siis neid võib kasutada väga mitmetele pindadel ja esemetel.

Kas desovahendid lisandusid tootevalikusse seoses COVID-19-ga?

Puhastus/desovahendi arendusega alustasime aasta 2019. aasta sügisel ning see oli plaanis välja tuua 2020. aasta suve lõpus. COVID-19 kindlasti kiirendas seda protsessi ning otsustasime sellega välja tulla juba kevadel. Kahjuks toimus muutus kogu maailmas väga kiiresti ning järsku lõppesid otsa nii plastikpudelid kui ka pihustid, mistõttu sellega välja tulek viibis kuni maini. Eelnevalt muidugi tegime ka testid, et olla kindel toote toimivuses ka COVID-19 vastu. See sai väga positiivse tulemuse. Seejärel kulus veel hulk aega, et saada Terviseameti biotsiidiluba ning saimegi toote turul kättesaadavaks teha. Kuna tegemist on niivõrd uudse lahendusega nii kohalikul turul kui ka maailma tasemel, siis kulub inimestel selle omaks võtmiseks natukene rohkem aega.

Miks peaks ostja eelistama just nanotooteid tavalisele tootele?

Siin jälle oleneb milliste tavaliste toodetega neid võrrelda, või millistega neid üldse võrrelda? Nanotehnoloogia on väga uus teadus kogu maailmas ning suuremal osal on see täiesti uudne asi, millest pole midagi kuuldud. Teadusharuna hakkas see arenema alles 90ndate alguses. Nüüdseks on jõutud faasi, kus praktiliselt kõik valdkonnad saavad aru selle kasulikkusest ning üritavad seda oma toodetesse või arendustesse põimida.

Sarnaseid tooteid on ju varemgi nähtud. Autodele on päris pikalt kasutatud erinevaid vahasid, mis tekitavad nanovahenditega sarnase efekti ehk siis vetthülgavad omadused.

Nanotoodete abil on võimalik saavutada väga palju erinevaid omadusi, mida üldiselt tavalised tooted ei paku. Olgu selleks siis veekindlus, temperatuurimuutused, UV-kaitse, korrosioonikaitse, väga pikk kestvus jms. Selle kõige juures jääb nanotoode/nanokaitse hingavaks ja nähtamatuks inimesele silmale ning ei muuda esemete visuaalset välimust. Lisaks sellele on meie nanokaitsed loodussõbralikud ja jätkusuutlikud, kuna baseeruvad kvartsil (looduslik ja levinuim mineraal). Ehk siis teoreetiliselt on tegemist klaasisarnase materjaliga.

Esemetele tekitatakse klaasisarnane, silmale nähtamatu kaitsekiht. See on siis konkreetselt meie toodete kohta. Eks kasutuskohti ja lahendusi on väga palju erinevaid ning neid põimitakse erinevatesse esemetesse ja tehnoloogiatesse.

Toodetel on hästi palju positiivseid külgi ja kasutuskohti igapäevases argielus, et säilitada ja kaitsta esemeid/pindu ning seeläbi vähendada ületarbimist ning kodus kasutatavat keemia hulka.

Kuidas seletada tavalisele inimesele nanoasju-nanotehnoloogiat?

Tegemist on teadus- ja tehnikaharuga, mida on tavainimesele seletada üpris raske. See on ka üks põhjus, miks me kasutame oma reklaamides väga palju just videomaterjali – et visualiseerida inimestele nii selle kasutamist, võimalusi kui ka tulemusi.

Kõik siin maailmas koosneb aatomitest ja molekulidest. Nüüd kujutada ette, et vähendada seda veel kuni nanomeetrini. Nanomeeter on 1 miljardit meetrit, teisisõnu 1000 korda väiksem kui mikroskoobi all nähtav osake ja miljard korda väiksem kui meetrimõõdustik, kus me hetkel elame. Kui nüüd neid üliväikeseid silmale nähtamatuid osakesi nagu legoklotse õigesse struktuuri laduda, on võimalik luua hästi palju erinevaid tooteid ja materjal, mis toimivad sügaval esemete sees, pakkudes seeläbi veelgi täiuslikumaid omadusi, kui seni on materjali või keemiateadus suutnud.

Kust tooted pärinevad?

Tooted on arendatud koostöös Belgia teadlastega Brüsselis, kus asub peamine arenduskeskus ja R&D meeskond. Tiim on meil rahvusvaheline ning toimub väga mitmekülgne koostöö, mis on äärmiselt oluline nanotoodete välja arendamisel, testimisel ning kättesaadavaks tegemisel.

Kas kaupa tarnitakse kogu Eesti piires?

Kõik tooted meie veebipoes liiguvad ülemaailmselt, saadame kaupa vajadusel nii üle Eesti, Soome kui ka Lõuna-Aafrikasse. Transport on meil täiesti tasuta nii Eestisse kui ka Soome. Eestis toimetab meie pakid kohale kliendi valikul kas DPD, Itella või Omniva. Soome tarnime nii DPD kui ka Itellaga. Euroopa siseselt nii DPD kui ka UPS ning ülemaailmselt kas Omniva postisaadetised või UPS kullerteenus.

GoGoNano – nanotechnology made simple!