Tartu ülikooli juhitava seireuuringu äsja lõppenud etapi tulemused näitavad, et mai alguse piiranguleevendused pole kaasa toonud nakkusohtlike täiskasvanute hulga uut kasvu ning uuringu andmeil on nakkusohtlik iga 280. täiskasvanu ja koroonaviirusevastased antikehad on tekkinud pooltel täiskasvanutel.

13.–24. maini toimunud uuringuetapi vältel testiti 2377 täiskasvanud inimest. Neist andis positiivse viiruseproovi 28 ja nendest omakorda vaid üheksa osutus nakkusohtlikuks. Ülejäänud 19 olid koroona juba läbi põdenud ning enam nakkusohtlikud polnud. See tähendab, et kogu täiskasvanud elanikkonnas võib olla praeguse seisuga nakkusohtlikke keskmiselt 0,38 protsenti ehk umbes 3900 inimest. Seda on kolmandiku võrra vähem kui aprillis toimunud seireetapi ajal.

Seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on praegune viiruseolukord võrreldav mulluse novembri algusega. Erinevus seisneb ainult selles, et kui novembris olid nakatumisnäitajad tõusmas, siis praegu on suundumus selgelt vastupidine. “Tõsiasi, et kuu alguses toimunud piirangute leevendamine pole seda suundumust muutnud, on hea näide sellest, et ettevaatusabinõude hoolikal järgimisel võib ühiskonda tasapisi taasavada,” ütles Kalda.

Seireuuringu käigus tehti koroonaviirusevastaste antikehade analüüs 2290 osalejale, kellest pooltel ehk 49,5-protsendil olid antikehad olemas. Sellest võib järeldada, et koroonaviirusevastaste antikehadega on umbes pool täiskasvanud elanikkonnast ehk keskmiselt 530 800 inimest.