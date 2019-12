Keset Sakut asuv ja eriprojekti järgi valminud näitusemaja taastatakse vana välimuse ning mahuga. Hoonesse kolivad vallavalitsus ja -volikogu, ehitustööde lõpp on plaanitud järgmise aasta märtsi. Värskelt peeti nii nurgakivi- kui sarikapidustusi.

Originaalne hoone oli aleviku jaoks üks kroonijuveel. See valmis 1968. aasta oktoobriks arhitekt Valve Pormeisteri projekti järgi toonase Eesti maaviljeluse ja maaparanduse teadusliku uurimise instituudi näitusepaviljoniks. Hoone oli suur ja moodne, uut tehnikat, põllu- ja maaparandusvõtteid käisid seal vaatamas külalised kaugemalt ning lähemalt. Oktoobris 1972 külastas Sakut Iraani šahh Mohammad Reza Pahlavi.

Aasta hiljem toimus paviljonis näitus, kus eksponeeriti avangardkunsti. Tol ajal oli avangardkunst Eesti NSV-s taunitud. Osalesid muuhulgas klassikud Malle Leis, Jüri Arrak, Raul Meel ja Leonhard Lapin.

Kahjuks oli hoone hilisem saatus nukker, sest poollagunenud ja -põlenud seisus paviljon seisis vähemalt 15 aastat tühjana. Viimane suurem põleng oli augustis 2008. “Hoone on käinud erinevate omanike käest läbi. Mõlgutatud on plaane ehituseks ja ümberehituseks. Seda alates toidukauplusest ja korteritest kuni boolingusaalini,” ütles Saku vallavanem Marti Rehemaa mullu augustis Harju Elule.

Nagu vana ehitis

Tänavu juunis räsitud paviljon lammutati. “Seal polnud enam midagi väärtuslikku, mida uue maja jaoks säilitada. Lammutati koos vana vundamendiga ja ehitatakse täiesti uus hoone,” seletas vallavanem nüüd. Kas hoonet enne mahatõmbamist ka pildistati ja jäädvustati näiteks videos? “Eraldi enne lammutamist pilte ei tehtud. Neid on varasemast perioodist ajalehe toimetuses ja Saku valla raamatukogu arhiivis,” lisas Rehemaa.

Kohe pärast lammutamist alustati pinnasetööde ja uue vundamendi rajamisega. Hoone projekteeris RokProjekt, Karmo Tõra ja Olavi Ründva. Peatöövõtja on Nordlin Ehitus ning objektijuht on Raido Kana.

Vana näitusepaviljon oli 1960-ndate ENSV-s omanäoline ja igati kaasaegne rajatis. Et sakulastel ning külalistel tekiks äratundmine, siis ehitatakse kahekorruseline vallamaja endisele paviljonile sarnane. “Päris endise koopiana see ei tule, sest avatäited, sissepääsud jms on natuke muutunud. Aga põhiolemuselt, väljanägemiselt ja mahult on hoone väga sarnane eelmisele,” seletas Marti Rehemaa.

Palju töid ees

Kasutatud materjalid on kõik tänapäevased. Aga näiteks seinafassaad on teadlikult valitud punane tellis. Just selline, nagu see ka vanasti paviljoniseintes oli.

“Päikesepaneelid ja kõik muu, mis on vajalik tänapäevasele energiatõhusale hoonele, on muidugi olemas. Kokkuvõttes on eesmärk, et inimestel tekiks ikkagi sarnasus ja äratundmisrõõm V. Pormeisteri loominguga,” rääkis vallajuht.

22. novembril tähistati uues vallamajas korraga kahte verstaposti. Paika pandi hoone nurgakivi ning samal ajal tähistati ka sarikapidu. Millal aga uus Saku vallamaja valmib? “Hoone valmib lepingu järgi 15. märtsiks 2020. Lõpliku hinna koos sisustusega ütlen mõne aja pärast, kui on selge ka mööbli ja sisustuse lõplik maksumus,” vastas Rehemaa.

Ehitamine vallas aga jätkub. Esmaspäeval, 2. detsembril avati Saku spordihoone. Lähiajal loodab vallajuht allkirjastada lepingu peatöövõtjaga, et ehitada uus tervisekeskus. Aprillis avame elanikele Saku uue jäätmejaama. Projekteerimise hange on lõppenud uue sotsiaalmaja ehitamiseks ja 2020 aasta alguses loodame välja kuulutada arhitektuurikonkursi Saku uue põhikooli ehitamiseks. Kool peab õpilastele uksed avama 1. septembril 2012. Seega vähem kui kolme aasta pärast,” ütles Rehemaa. Uuel aastal loodetakse alustada ka Vääna jõe promenaadi esimese etapi ehitamisega.