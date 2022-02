Elus on enamat. Elus on TV3 Life!

TV3 Life esimene eetripäev on tulvil lisaüllatusi: juba südaööl vastu 1. märtsi on uue telekanali sünni auks eetris Eesti esimene film „Laenatud naene“, millele järgneb ajaloolise kodumaise glamuurisarja „Litsid“ telemaraton ning 1. märtsi õhtul kell 22.00 näevad vaatajad esmakordselt tele-eetris menusarja „Padjaklubi“ viimast osa „Padjaklubi Grande Finale“.

Nädalavahetuseti kell 17.00 jõuab eetrisse üllatusi täis „Koduvahetus“. Ülipopulaarne „Ameerika supemodell“, kus Tyra Banksi tunnustatud tiim valib järgmist tippmodelli, on uute värskete hooaegadega eetris laupäeviti kell 19.30 ning „Poissmees“ jagab punaseid roosiõisi laupäeviti kell 21.30.

TV3 Life’i saated-sarjad pakuvad kõike seda, mille nimel tasub teleri ette tõtata: argipäeviti kell 16.00 emotsioonidest pakatav Mehhiko telenovela „Kingitud elu“; kell 17.00 ajalooline Türgi kostüümidraama „Haavatud armastus“; kell 18.00 tõsielusaade „Suhtekohus“, kus paarid avalikult musta pesu pesevad; kell 19.00 tõsielusari „Minu uus kodu“, mis on kohustuslik vaatamine sisustus- ja kinnisvarahuvilistele; kell 20.00 legendaarne ja menukas seriaal „Meeleheitel koduperenaised“; kell 21.00 legendaarse 80ndate menusarja uusversioon „Dünastia“, mis avab uksed rikaste ja mõjukate glamuursesse maailma; kell 22.00 uus kuum reality „Kirgede jahil“, mis paljastab luksusjahi telgitagused ja tekialused ning heidab uudishimuliku pilgu laevameeskonna kirglikku töö- ja armuellu.

TV3 Life on ühtviisi nii uudne, inspireeriv kui ka kasulik: ajaloolised suursarjad, elustiili- ja kokandussaated, maailmakuulsad telelood, nooruslikult värsked üllatajad ning loomulikult just naistele mõeldes valitud filmipalett roosast romantikast hallide varjunditeni.

