Esialgu alustas Lehtla sõite 14-tonnise nõukogude diiselveduriga TU6A. Et TU6A oli saare lagunenud rööbaste jaoks liiga raske, ehitas Lehtla väiksema ja kergema veduri saarel vedelevast vanarauast.

Pelgupaigast sai uus kodu. Et elamiseks oli sissetulekuid vaja, hakkas Lehtla Naissaare lõunaotsas pidama Rähnipesa kõrtsi ja sõidutama huvilisi mööda kohalikku kitsarööpmelist raudteed, mille tsaariaja lõpuaastatel rajas Vene kroonu.

Varasemalt Ida-Virumaal elanud Peedo Lehtla pages Naissaarele üheksakümnendatel, sest kaitseliitlasena osales ta Jõhvi viadukti juures aset leidnud tulistamises, mille käigus hukkus inimene. Ballistiline ekspertiis näitas, et surmav kuul oli pärit Lehtla püssi rauast.

Jumalateenistus kadunukese auks peetakse kahel päeval ja kahes kohas. 11. detsembril kell 12 toimub see Tallinnas Rüütli tänaval Rootsi-Mihkli kirikus, 12. detsembril kell 12 Naissaare Maarja kirikus. Mulda sängitatakse Lehtla Naissaare surnuaiale.

Naissaarlastele, keda on kokku kümmekond, edastas kurva uudise lahkunu tütar Anne-Maria Paljak.

