• Uutmoodi muuseum Nargen Nord tutvustab eelkõige Esimese maailmasõja eel Eestisse rajatud merekindluse ajalugu. • Kogukonnaga kahasse valminud arendus näeb ette saarel raudteeliikluse ning kaitsepatarei ja komandantuurihoonete taastamist. • Patarei 10a kujuneb kahekorruseliseks ekspositsiooniks, komandantuurist võib saada külastuskeskus ning raudtee ühendab taas Naissaare lõuna- ja põhjaosa. • Arendus eeldab saarele elektrivõrgu rajamist. • Rekonstrueerimistööd on kavas alustada aastal 2024, et avada muuseumi uksed 2026. aasta suveks.

„Projekt on oluline ka saare transpordi seisukohalt. Naissaare teede olukord ei kannata kriitikat. Põhja-lõunasuunaline tee meenutab kohati off-road’i trassi, sellel veetakse aastas ligi 20 000 turisti ja seda kasutavad iga päev naissaarlased. Taastatud kitsarööpmelisest raudteest ei saa ainuüksi haruldane vaatamisväärsus terves Euroopas,“ rääkis saarevanem.

Saarevanem usub, et Nargen Nordi projektiga astub Naissaar 21. sajandisse. Veidi hilinenult, kuid väärikalt. „Kui seni oleme oma külalistele üha enam lagunevat militaarpärandit õhinapõhiselt tutvustanud, siis meremuuseumi suurinvesteering muudab selle tänapäevaseks vaatamisväärsuseks. Hävimisohust päästetakse mitmed sõjaajalooliselt olulised hooned,“ kõneles Luhaäär.

„Uutmoodi muuseum annaks värske hingamise kogu saarele. Lõpetame Naissaare arengukava koostamist ja Nargen Nordil on selles oluline koht. Arenduse oluline eeldus on saarel tervikliku elektrivõrgu rajamine ning raudteeliikluse taastamine. Oleme jõudnud meremuuseumiga ühisele arusaamale, millised lahendused teeniks arenduse ja terve kogukonna huve. Naissaarlaste kogukond toetab igati meremuuseumi plaanitu elluviimisel,“ ütles Naissaare vanem Toomas Luhaäär.

Nargen Nord oleks meremuuseumi juhi ütlust mööda edaspidi aasta ringi külastatav kompleks. Projekt on plaanis ellu viia kahes etapis. Esmalt tuleb rekonstrueerida sadamat ja saare põhjaosa ühendav raudtee ning leida sinna kaks keskkonnasäästlikku rongi, millega toimub transport. Esimeses etapis valmib püsiekspositsioon patarei 10a baasil ja endisesse ohvitseride kasiinosse mitmeotstarbeline külastuskeskus koos ekspositsiooni ja ööbimisvõimalusega. Projekti teises etapis taastatakse veel täiendavalt raudteelõigud miiniladude juurde. Ka patarei 10b kujundatakse ümber külastuskeskuse osaks.

Meremuuseumi kirjeldatud projektiga rekonstrueeritakse saarel asuv raudtee, ohvitseride kasiino, kaks rannakaitsepatareid, depoohoone ning miiniladude ala, mis praegu on eraisikute valduses.

Endisest ohvitseride kasiinost saab Naissaare keskusehoone, kus turistidel on võimalik nii ööbida kui ka meelt lahutada. Fotod meremuuseum

Endisest ohvitseride kasiinost saab Naissaare keskusehoone, kus turistidel on võimalik nii ööbida kui ka meelt lahutada. Fotod meremuuseum

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)