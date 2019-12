Naeruvabrik pakub aastavahetuseks ilutulestikust rõõmu – kaunilt ja ohutult!

Jälle on üks aasta lõppemas ja seekord ka aastakümme vahetumas. Aastavahetus ja ilutulestik on lahutamatud. Just ilutulestikuga seotud küsimustele saab vastused Naeruvabriku kauplusest.

Tallinnas Laki 26 asuva Naeruvabriku kaupluse leiame lihtsasti üles suure hoone Tammsaare tee poolseimast otsast ning parkimiseks on ruumi avaralt. Raamatutrükikoja esimesel korrusel asuvas kaupluses võtab meid vastu lahke pererahvas. Valikuvõimalused toodete osas on suured.

Kuna meil endil ja ka lugejatel on olnud küsimusi ilutulestiku valimise ja turvalise kasutamise osas, asume kohe asja juurde ja siinkohal järgneb intervjuu Naeruvabriku kaupluse juhataja Veiko Vesiallikuga.

Miks peaks inimene tulema siia aastavahetuse ilutulestikku valima, kui saab selle käigu pealt kaubanduskeskuse letist kaasa haarata?

Lisaks tohutule valikule ja suurepärastele pakkumistele, on meil asjatundlikud inimesed, kes tegelevad ilutulestiku müügiga aastaringselt ja aitavad teil alati parimate lahendusteni jõuda. Naeruvabriku kauplus on hubane ja avar ning siin on ka suur ekraan, millelt on võimalik ilutulestiku videosid vaadata. Kõik, mis kaubanduskeskusest leitav on olemas ka meil, samas on kaubanduskeskuste valik vaid väike osa meie valikust ning näiteks suuremaid kaste saabki vaid meiesugusest esinduskauplusest.

Naeruvabriku kauplus ei paista silma ainult ilutulestikega, mida siit veel leida võib?

Meie tegevus hõlmab tõepoolest erinevaid valdkondi. Nii on meie püsivalikus kõik, mis seotud mänguväljakutega ja lisaks oleme kasulikud näiteks ürituste korraldajatele. Neile pakume ürituste käepaelasid ning toodame ka erilahendusi. Peale selle võib meie valikust leida õhupallid, heeliumi, helendavad tooted, tossu- ja suitsuefektid ning muu pürotehnika. Lisaks eelmainitule on Naeruvabriku kauplus aastaringne Arnika ilutulestike Tallinna esindus.

Vaadates praegu siin kaupluses ringi on ilutulestiku valik päris muljetavaldav. Milliseid tooteid inimesed eelistavad ja kas on mõni konkreetne rahvalemmik?

Valik on tänavu tõesti suurepärane ja kindlasti parim, mis meie tegutsemise ajal kunagi olnud. Häid tooteid leiab kõigile. Näiteks tõeliselt massiivsed ilutulestiku kastid, erinevas suuruses ilutule patareid ning säraküünlad ja praginatooted lastele. Aastavahetuse ilutulestikuks võetakse väga erinevaid tooteid. Mõni võtab mitu väiksemat patareid või ühelasulisi rakette, teine aga suure kasti, millest saab ühe süütamisega mitu minutit vaatemängu. Sel aastal on meie suuremate toodete valikust populaarseks osutunud võimsad Megapüro kastid. Selles kategoorias on ainult kõige vingemate efektide ja võimsaima emotsiooniga tooted, mille hinnad algavad 100 eurost.

Väiksemaid patareisid saab soetada lausa mõne euroga.

Kas ilutulestiku osas on inimeste hoiakud ja eelistused ajaga muutunud?

Aastalõpu lähenedes hakatakse aina rohkem rääkima ilutulestikest. Suurem jagu inimesi oskab pürotehnikaga tehtud imetööd hinnata. Loomulikult on arvamusi erinevaid ja mõnel juhul on mure mõistetav. Samas püütakse pahatihti ilutulestikku põhjendamatult halvustada.

Ilutulestike traditsioon on märksa vanem, kui meie siin pimedal põhjamaal arvata võime. Teatavasti toodetakse suurem jagu ilutulestikest praegu Aasias ja just sealtkandist pärineb ka püssirohi.

Hiinlastel on uskumus, et paugutamine ja ere tulevärk peletab kurjad vaimud eemale ning toob õnne ja rõõmu. Inimene vajab kunsti, kogemusi ja naudinguid.

Aastaid juba novembrist müügil olnud väikesed paugutid on tänaseks keelustatud. Seega pole enam vaja karta õuest pidevalt kostvat häirivat müra. Ilutulestiku keelamine tooks aga kaasa vastupidise efekti ning siis tekib oht põrandaalusele toodangule. See on aga väga ohtlik.

Mida teha rahutute loomadega: koerte, kasside ja teiste koduste elukatega?

Kindlasti ei ole kõik loomad paukude kartlikud ja pelglikud. Aga kui on see teada, siis tasuks olla valmis ning lemmik kuidagi rahulikuks muuta.

Kui ilutulestik on juba soetatud, siis millega peaks arvestama, et taevailu ka ohutu oleks?

Ohutus on kahtlemata oluline teema ning Naeruvabriku kaupluses püüame klientidele alati olulisemad ohutusalased teemad suuliselt üle käia. Lisaks on kõik Naeruvabrikus müüdavad ilutulestiku tooted varustatud eestikeelsete ohutus- ja kasutusjuhenditega. Oluline ongi piisava ajavaruga enne laskmist pakendil olev hoolikalt läbi lugeda ja endale selgeks teha. Teenindajate käest saab julgelt ka lisainfot küsida.

Naeruvabrikust saab osta ainult ilutulestikke? Pürotehnikut kaasa ei tule?

Meie tegeleme ennekõike toodetega, mida saab tavainimene ise kasutada. Suuremad linnade ilutulestikud on loomulikult koos õppinud pürotehniku, plaanide ning ka kohapealse ohutusega. Suuremad tooted on meil küll sellised, mis sobivad hästi ka linnade tulevärgiks ja soovi korral võib eraisik neid ise lasta. Seadusega on piiratud maksimaalne pürotehnilise aine kogus tootes. Meie ja teiste müüjate suured profikastid jäävad kategooriasse, mis ei vaja pürotehniku kaasamist.

Mida teha kui ilutulestiku toode ei aktiveeru või toimib osaliselt?

Korrektsest müügikohast soetatud ilutulestikega selliseid probleeme just tihti ei juhtu, aga erinevaid olukordi ei saa paraku siiski täielikult välistada. Esmane ja tähtsaim on, et nii korrektselt kui ka mittekorrektselt toiminud tootele ei tohi kohe peale laskmist läheneda. Kui möödunud on 15 minutit, võib toodet kontrollida ja mittetoiminud toote saab tagastada müügikohta, kus see müügiarve alusel kompenseeritakse. Naeruvabrikus müüdavad tooted on kontrollitud, sertifitseeritud ja garantiiga, seega erandlikud juhud, kui tootega esineb probleeme, saavad kenasti lahendatud.

Kas ilutulestiku võib ka pikemalt ette soetada või on tegemist rikneva kaubaga?

Kui ilutulestik seisab kuivas ja jahedas ruumis, siis ajaline piirang hoiustamiseks praktiliselt puudub. Kindlasti tuleb vältida igasugust niiskust ja ka järske temperatuuri kõikumisi kasutamise eel, sest see võib põhjustada kondensaati. Niiskus on ilutulestiku vaenlane number üks.

Kui kindel on see, et koju varutud ilutulestikuvarud detoneeruvad ning teevad pauku?

Korrektsel ladustamisel seda ohtu ei ole. Ilutulestik aktiveerub vaid kõrgel temperatuuril või lahtises tules. Põrutuse peale ei juhtu midagi. Kindlasti ei tohi ilutulestikku hoiustada kütteseadmete läheduses ning igasugune lahtine tuli tuleb eemal hoida!

Ilutulestiku valimisel mõtle välja:

* ilutulestiku kestvus – kestvus ei pruugi alati olla otseses seoses laskude arvuga. Kui kestvus on sulle oluline, siis määratle ajaline vahemik, mis rahuldab ja teenindaja saab sobiva toote soovitamisel sellega arvestada

* intensiivsus – kui sul on eelistus intensiivsuse osas, siis saadki võtta eesmärgiks suure intensiivsusega, vahelduva intensiivsusega või hoopis rahulikuma tempoga tulestiku. Rahulikuma tempoga ilutuli võib ka vähese laskude arvu juures pika kestvusega olla. Siin ongi väga maitse asi ning mõnele meeldib iga efekti avanemist täies ilus nautida, samas teine saab suurima emotsiooni just hästi komponeeritud kooslusest

* kõrgus – kõrgus annab lisaks laskeulatusele reeglina aimu lasu mahust ja võimsusest. Kõrgem ilutulestik on reeglina võrdlemisi võimsama ja suurema efektiga. Suuremad ilutule kastid sisaldavad tihti erineva kaliibri ja kõrgusega laske

* eelarve – nauditavat ilutulestikku saab igasuguse eelarve juures, aga selge on see, et mida suurem on eelarve, seda paremate omadustega ilutulestiku saab. Eelarve on tihti esmane märksõna, mis määratleb tootevaliku skaala. Ideaalne on kui eelarvele lisada veel vähemalt üks sinule oluline märksõna ja teenindaja saab juba väga edukalt sobiva toote välja pakkuda.

Ohutus!

* ilutule tegemiseks on vajalik sobiv aeg ja asukoht

* tagatud peab olema piisav kaugus ümbritsevatest objektidest

* toode peab olema toestatud ja asetsema tasasel pinnal

* tulestiku eest vastutav isik peab olema täisealine ja adekvaatne hindamaks ohtusid

* ära kunagi kummardu toote kohale, süütenöör aktiveeri väljasirutatud käega

* ära katsu või torgi ilutulestikku vahetult pärast pauku või süütenööri süütamist. Oota vähemalt veerand tundi. Peale kasutamist veega või lumega katmine ei tee ka paha.

ALLKIRJAD: “Enda järel peaks igaüks ise koristama. Õnneks on nii, et ilutulestiku patareide kestad koosnevad suuremas osas papist või paberist. Seega ei ole vaja erikäsitlust,” ütleb Veiko Vesiallik.

Valik Naeruvabriku Laki tänava kaupluses on tõesti suur.

FOTOD: Allar Viivik