Tegemist jagus pühapäeval, 25. juulil Nabala lõkkeplatsil kõigile, kes olid võtnud nõuks noorel pärastlõunal siia kokku tulla, et üks ühine külapäev maha pidada.

Ära ei saadetud kedagi, ei Luigelt ega Vaelast ega ka valla piiri tagant tulnuid – kõigile oli sissepääs vaba, peaasi et kaasa oli toodud muretu meel ja tegutsemislust.

Kiili sinine taevas ja päikesesära oli korraldajate poolt. Nii siis tegutsetigi: pisemad said keerutada karusselliga või liuelda batuudil või lasta maalida endale hoopis uue näo pähe; suuremad aga õppida käsitsema ambu või vibu ja viskama kirvest. Ja muidugi suheldi. Kus see külarahvas ikka suhtleb kui mitte külapäeval.

Et kõigil oli tuju hea, ei keeldunud keegi ka intervjuust ajalehele.

“Mina olen Pille,” tutvustas end saledapihaline noorik suurt ambu vinna vedades. Ain, Pärnumaalt pärit Eesti amburite liidu instruktor, õpetas aga Pillele, kuidas ambu sihtida. Õpetusest oli kasu – Pille sai 39 silma 50 võimalikust. Märklaud lasti auklikuks.

Täiskasvanud proovisid ammulaskmist.

“Juulikuus lumi on maas,” laulis Jaagup Kreem Terminaatoriga üle lõkkeplatsi.

Karussell aga tõstis hoogu, lapsed kilkasid, Josefine teiste seas. “Eks me käime Josefinega mujalgi lõbustusparkides karusselliga sõitmas, aga tore kui atraktsioonid koju tulevad,” arvas Josefine isa Priidu. “Külapäev või jaanipäev, meie pere on ikka kohal. Saame lähemalt tutvuda teiste inimestega. See on ühtse kogukonnana toimimiseks väga vajalik,” lisas Josefine ema Nele. Siis mindi koos, et plikatirts karussellilt maha aidata.

Tuletõrje veevoolikud ja Nabala farmist kohale sõitnud veepütt – tõsi küll, kirjaga PIIM – kinnitas, et tulemas on ka veel midagi tõsist.

“Ega üks õige külapäev peab külainimesed ikka ka tõsiselt proovile panema, mitte ainult lusti pakkuma,” teadis Martin Neem, külapäeva üks kolmest korraldajast. “Tulemas on päästeameti korraldatud veeolümpia, kus kuueliikmelised võistkonnad võtavad üksteiselt mõõtu kümnel alal. Näiteks nuustikuga veekandmises. Tegijamad saavad ka auhinnad,” lubas korraldaja.

Külapäeva korraldajad Renar Gering (vasakul), Marko Loosaar ja Martin Neem. Fotod Ülo Russak

“See on meil kolmas külapäev korraldada. Lisaks jaanipäevad,” täiendas Marko Loosaar. Jaanipäeval arvati Nabala lõkkeplatsil olevat kokku 500 inimest. “Täna peaks siin vähemalt paarsada olema,” arvas korraldaja.

“Kindlasti ei jää see külapäev viimaseks, need muutuvad aina populaarsemaks. Ka vallavalitsus pole kunagi toetusest keeldunud,” ütles Renar Gering, kolmas korraldaja, samuti MTÜ Nabala Külaseltsi juhatuse liige.