Kui Maie Matšenas Nabala mõisa kuue aasta eest ostis, oli põhjuseks soov muuta oluliselt oma elu ja otsustav oli ka logistika – Nabalast pääseb kiiresti tööle nii Tallinna linna kui Kose valda. Hea asukoht on ka oluline mõisas korraldatavatele pulmadele, konverentsidele, firmapidudele ning tähtpäevadele.

Nabala mõisa esmamainimine jääb aastasse 1425. Mõis kuulus siis tsistertslaste nunnakloostrile. Praegune mõisa paekivist ühekorruseline madala kelpkatusega peahoone on ehitatud hiljem, aastatel 1858-1860, millest annab märku kivi õuel.

Mõisa omanikeks on olnud veel Eestimaa rüütelkond, kunagine Nabala vald, kolhoos “Rahva Võit”, aga ka poliitik ja sõumees Aivar Riisalu, keda tuntakse enim bändi “Meie Mees” solistina.

Viimased kuus aastat kuulub mõis Maie Matšenasele. “Ma käin Tallinnas tööl ja mul on Kosel kabinet. Nabala on täpselt kahe koha vahel,” kiidab hambaarstina tegutsev naine asukohta.

Uhkuseks ahjud

Külalisi tervitab jahedal ajal mõisa fuajees kaunis kaminahi, mille koldest kumab vastu saabujaid mõnusalt soojendav tuli.

Mõisa fuajee. FOTO: Tõnis Muuga

“See sai valmis eelmisel kevadel – sada protsenti Eesti käsitöö,” osutab Maie käega mõisa peasaali ahju poole.

Kõik majas olevate ahjude potid valmistati Jõgeva maakonnas. Ahjud planeeris ja joonistas Artur Ümara Oldschool OÜ. Üles on need ladunud Harku valla mees Hannes Kolk, kelle Ahikamin OÜ on spetsialiseerunud just sellistele tegevustele.

“Mõisas on kahekordsed ahjud. Nad on kõik erikujulised. Neil on sees ringlõõrid, tellistest süda ja sisu. Pealt katavad ahje kahhelkivid. On konkreetsed nõudmised ahjude kütmisele. On välja arvutatud, kui palju sinna tohib üldse puid panna.” selgitab mõisaproua.

Tõsi, mõisa saalis on ka mitu elektriradiaatorit, et ruum kindla peale alati soojaks saada.

Saali lauad ja toolid tellis mõisaproua Saksamaalt. “Ma tahtsin, et need oleks messinguga, et lauaplaadid ja -jalad ei näeks välja nagu sööklamööbel, mis on kroomiga kaetud ja külm,” räägib ta.

Samuti on muretsetud kõik uued ja mõisa interjööriga sobivad nõud, mitu erinevat tooni laudlinade komplekti ja loomulikult valged toolikatted pidulikuma meeleolu soovijatele.

Vastavalt vajadusele

Saali kõrval asub üks maja kahest köögist, mida kasutab catering. “Mul on viis aastat olnud koostöö Mozart Cateringiga,” täpsustab mõisaproua. Külalised on siiani nende toitude ja teenindusega väga rahul olnud.

Külalised võivad soovi korral kogu maja tellides puhata tubades, kus on kokku 31-37 magamiskohta. “Osad voodid on pooleteise inimese voodid, kuhu mahub kas üks suur mees või kaks peenemat külalist,” selgitab Maie erinevust voodikohtade arvus.

Üks tubadest on pruutpaari sviit. “Eks see nimi on meie enda kõnepruuki jäänud, kuna seal on olnud kõige enam ööbijatest just pruutpaarid,“ naerab Maie. Tegelikkuses on see peoperemehe ja -perenaise tuba. Eks ikka neile, kes ürituse on korraldanud ja külalised kutsunud.

Fuajeest saab sviiti läbi garderoobi, kus külalistel on võimalik panna üleriided kenasti kappi ja maast laeni peegli juures oma välimusele veel korra pilk peale heita.

Mõisa peahoone kelpkatuse all hakkab silma piljardilaud, samuti laste mänguala, kus dekoratiivelemendiks on läbi ruumi ulatuvad sarikad.

Kuni 120 külalist

Mõisa siseruumides toimuvatele üritustele mahub kuni 70 külalist, kuid kui õue püstitada telke, võib osavõtjate arvu tõsta 120 peale.

Suvel on maja ees terrassil kaks lauda, kuhu mahub istuma ja vestlema paarkümmend inimest. Seda ikka selleks, et nautida mõisaaia ruumikust ja kauneid vaateid.

Paljud külastajad on toonud esile just majas tekkiva kodutunde. Oluline on seegi, et mõisa mahub rohkem inimesi kui omaenda koju. Samas on kogu olemine piisavalt kompaktne, et toimuvaga kursis püsida.

Peamiselt peetakse Nabala mõisas pulmi ja sünnipäevapidusid, kuid mitte ainult. Üritusi on olnud väga eriilmelisi.

Nabala mõisa suur saal. FOTO: Tõnis Muuga

Nii näiteks on mõisas kokku saanud Chihuahua Sõprade Liit ja Juhtide Klubi. Mõisas on toimunud kohalike rahvatantsijate ja nende Saksamaa sõprade ühine kotimaalimine, Nabala pärismuslugude kogumiku esitlus, vanamuusikaansambli plaadilindistus, Harjumaa omavalitsusjuhtide jõululõuna, Domus Kinnisvara koolitus ja mitmeid kontserte.

Käimasoleva aastanumbri sees rõõmustab külastajaid 24. mail kohalik tantsupidu. 30. augustil peetakse Nabala mõisa päev, kus kantakse 19. sajandi lõpu rahvapidudele iseloomulikku rõivastust, toimub etendus ja muud toredat.

Teretulnud on kõik ideed ja soovid täiendavate ürituste korraldamiseks.