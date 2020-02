Mustamäe Elamus Spa – piiritu aeg ja võimalused!

Jahe ja morn ilm tõmbavad meeleolu alla ning igatsed soojas mõnulemist? Kohta, kus saaks vähemalt täiesti stressivabalt aja maha võtta? Tegelikult ei ole vaja kaugelt otsida, sest ideaalselt sobiv koht on Tallinnas olemas – Mustamäe Elamus Spa.

Tallinnas on küll spaasid omajagu, kuid tänu oma piiritutele võimalustele paistab silma just Mustamäe Elamus Spa. Tegemist on Tallina kõige uuema spaaga, mis on korduvalt nimetatud ka pealinna parimaks.

Mustamäe Elamusse saab osta kolme erinevat tüüpi piletit: ujula, perespaa ja Spa 21+ täiskasvanute spaa. Kes ihkab vaikust ja rahu, siis tasub just viimasesse minna! Elamus Spa 21+ kingib imelise ja lõõgastava kogemuse – see on garanteeritud!

Muide, number 21 on nimes veidi petlik, sest tegemist pole vanusepiiranguga, vaid hoopis saunade arvuga. Just nimelt, sa saad mõnuleda tervelt 21 saunas! Muljetavaldav, kas pole?

Spa 21+ alal on seitse sauna, ülejäänud aga põhiosas. Igas saunas on erinev taustamuusika, kuulda võib nii lõõgastavat veevulinat, linnulaulu kui ka Jaan Tätte mõtlikke laule. Iga sauna ukse kõrval on pisike infotahvel, mis annab humoorikalt, kuid asjalikult sauna olemuse edasi. „Elavast leegist tulenevad soojad õhuvoolud koos niiskusega puhastavad su vaimu ja ihu. Siin on võimsad võlurid mananud oma loitsud leilivette, millel võimust võtta lastes enese üle tunned sa, kuidas viha maagia lõdvestab pingeid ja asendab puhtuse, meelekindluse ja õndsusega,“ on näiteks kirjas korraliku eestimaise vihasauna kõrval.

Saunasõpradele on see ainuke õige koht, sest ainult Elamuses Spas on nii rikkalik valik saunarituaale ja kõige ägedamad saunavanad. Kümme kuni viisteist minutit kestvad rituaalid toovad spaapäeva särtsu, leevendavad stressi ning kingivad põnevat elamust. Pakutakse näiteks soolarituaali, aroomirituaali, aga ka helirituaali. Muide, valikus on rituaale isegi pere kõige pisematele! Kuna saunarituaalid on külastajate hulgas ääretult populaarsed, uueneb nende valik pidevalt – näiteks tulevad peagi juurde viha- ja teerituaal ning loomisel on saunaklubi.

Naerata – see paneb huvi tundma, millises saunas käisid”

Just niimoodi on kirjas ühe mullivanni kohal. Tõsi ta on, ühest saunast teise käimine paneb küll suunurgad kerkima!

Jõudes garderoobist spaasse, tekib tunne, justkui oleksid mõnel kaunil Kariibi mere saarel või hoopis Maldiividel. Basseinid meelitavad spaatajat hoolega, olles kord sinist, siis rohelist ning viimaks hoopis punast värvi. Mõnuledes mullivannis võib jälgida suurt ekraani, kus jooksevad kaadrid merealusest elust ning troopilistest mererandadest. Siia võiks pikalt-pikalt nautlema jääma. Kuna Elamus Spa-s ei ole piiratud külastusaega, võib seal veeta kasvõi terve päeva! Sealjuures saavad kuni viieaastased lapsed spaasse sootuks tasuta.

Elamus Spa-s leiab meelepärast tegevust igas vanuses inimene nii suvel kui talvel. Kui basseinis või spaas vedelemisest saab villand, võib liituda mõne vesivõimlemise treeninguga. Täiesti tasuta. Kiirelt on võimalik tellida ka massaaže ja hoolitsusi jalgadele – Elamus Spa massöörid on tõelised professionaalid!

Loomulikult on spaas võimalik pidada nii laste kui täiskasvanute sünnipäevi. Korraldatakse ka seminare-kliendipäevi ning vingeid firmapidusid SPA 21+ poolel.

Kõik on liiga hea, et tõsi olla? Sel juhul pead kindlasti maksma maja ette parkimise eest hingehinda nagu paljudes kohtades Tallinnas? Ei, see pole teps mitte nii – maja ees asub tasuta parkla lausa 350 autole!

Tere tulemast paradiisi!

Mustamäe Elamus Spa asub Tallinnas aadressil Akadeemia tee 30. Vaata ka kodulehte SIIT!