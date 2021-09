Kõigest 45 sõiduminuti kaugusel Tallinnast kasvab puhtas ja puutumatus looduses must pässik ehk chaga. Inglise päritolu Robin Gurney koos elukaaslasega korraldavad Pillapalu puhkekeskuses oma viiehektarilises metsas musta pässiku töötubasid, kus kõigil huvilistel on võimalik jälgida selle huvitava metsasaaduse elu-olu.

Robin Gurney sõnul kasutati vanadel aegadel musta pässiku abi tervise parandamiseks palju. Nüüd püütakse mitmel pool Eestis, sealhulgas ka Pillapalu puhkekeskuses taas vanu traditsioone ellu äratada.

Harju Elule antud usutluses selgitab Robin Gurney musta pässiku ajalugu ja ravitoimeid ning seda, mis teda kui inglast Pillapalu metsadesse tõmbab.

Kust sai alguse huvi hakata kasvatama musta pässikut?

Chaga seen, mida meie korjame ja müüme, kasvab metsas loomulikul teel. Meie ei kasvata spetsiaalselt chaga‘t ei kunstlikes tingimustes ega metsas.

Lugesin enne alustamist artikleid musta pässiku kasulikkuse kohta. Aga ka teadusuuringuid, mis nii kinnitavad kui ka lükkavad ümber musta pässiku tervist tugevdavad omadused.

Ma olen olnud n-ö iseõppija. Aga samal ajal küsitlenud ka seeneteadlasi, arboriste ja botaanikuid, mõistmaks paremini pässiku ravitoimeid.

Esimest korda sain teada pässiku olemasolust, kui vestlesin oma eestlastest sugulastega, kes soovitasid mulle tervisehädade leevendamiseks tarbida just chaga‘t. Ja see aitas.

Kas Eesti või Inglismaa esivanemate rahvameditsiinis räägitakse midagi musta pässiku kohta? Olete te uurinud?

Inglismaa rahvapärimustes ja -meditsiinis pässikut kasutatud ei ole. Eestis leiab chaga ajaloo kohta aga materjale küll. Pässiku folkloor on peamiselt seotud Siberiga ja Põhja-Ameerikaga. Nii Venemaal elavatel soome-ugri hõimudel kui ka Põhja-Ameerika põliselanikel on pikk pässiku kasutamise ajalugu. Seda kasutati lisandina näiteks teejookides ja leibades.

Robin Gurney koos musta pässikuga.

Tooksin välja ühe põneva fakti ajaloost: nimelt teise maailmasõja ajal, kui Soomes oli suur puudus kohvist, kasutati selle asemel just chaga‘t Tikka Te nimelise toote sildi all.

Miks valisite Pillapalu Harjumaal musta pässiku toodete valmistamise kohaks?

Pillapalu on väga kena loodusega linnakärast eemal olev paik. Ja pässik kasvab siin metsikult ning vabalt! Meie mõlema soov koos elukaaslasega oli elada rohkem kooskõlas loodusega.

Millised ravitoimed teevad musta pässiku eriliseks?

Euroopas chaga‘t medikamendina müüa ei tohi. Ametlikult saab seda müüa kui toidulisandit. Samas on tehtud suurel hulgal uuringuid, mis kinnitavad chaga potentsiaalset võimalikku positiivset mõju seedeelundite probleemide, vähi ja nahahaiguste korral.

Oluline on tarbida vaid seda pässikut, mis on kasvanud ökoloogiliselt puhastes rikkumata tingimustes. Meie oma toodetes ühtki keemilist lisaainet ei kasuta. Kõik, mida müüme, on orgaaniline ja otse puhtast loodusest pärit.

Kas on ka vastunäidustusi, millega koos pässikut tarbida ei tohiks?

Kindlasti tuleb vältida pässiku ületarbimist, mis võib tekitada neeruprobleeme. Samuti ei soovita seda tarbida rasedatel ja lastel.

Kuidas õnnestus teie elukaaslasel meelitada teid Eesti metsade vahele elama? Ja mida arvate Eestist ja meie loodusest?

See oli vastupidi! Mina olin see, kes soovis metsa elama minna. Mulle Eesti väga meeldib. Ma kolisin esimest korda Eestisse 17 aastat tagasi ja olen kiitnud Eestit oma välismaalastest sõprade ja kolleegide seas. Paljud neist on ka Eestit külastanud.

Pillapalu puhkekeskuse tooted. Fotod Pillapalu puhkekeskus

Eesti loodus on võrratu. See, mis eestlaste jaoks on loomulik – metsad koos marjade ja seentega –, on paljudele lääne-eurooplastele haruldus.

Metsaomanikuna on teile oluline meie metsade hea käekäik. Viimasel ajal on palju räägitud sellest, et Eestis raiutakse liiga palju metsa. Mida teie arvate meie metsade ümber toimuvast?

Mul puudub olukorrast ülevaade ja seetõttu ei ole mul autoriteeti hinnanguid anda. Aga see on loomulikult kurb, kui rikkalikud metsad asendatakse monokultuuridega. Meile kuuluvas metsas Pillapalus on suur liigirikkus. Mina kindlasti nutaksin südamest, kui näiteks Pillapalu mets maha võetaks ja asendataks männi- ja kuuseridadega. Usun siiralt, et metsa abil on võimalik jätkusuutlikku sissetulekut saada ilma seda maha raiumata. Pillapalu puhkekeskus on selle heaks näiteks.