Aastate jooksul on toidu trende olnud igasuguseid ja sama kiirelt, kui need tulid, hajusid vast tulnud moeröögatused kulinaarias teiste juba möödunud trendide sekka. Kui musta värvi jäätis Eestis esimest korda poelettidele ilmus, sai sellest suur hitt.

Trend, mis sai alguse Jaapanist, oli ülejäänud maailmas selleks ajaks tuntust kogunud ka muude öömustade toitude näol. Seni oli üks tumedamaid ja eestlasele hästi tuntud toite harilik must leib. Nähes pilti silmale harjumatut värvi toidust, seostub see esimese hooga kibeda kõrbemaitsega ja mitte millegi meeldivaga, tegelikkuses peituvad selle sünge värvi taga hoopis paremad maitsed. Peale elamuse ja silmailu sisaldavad mõned ained, millega toidu värvi muudetakse, ka rohkelt tervisele kasulikku.

Mõni loodusand on juba algselt musta värvi. Näiteks mustad läätsed, must seesam, mustad oad, must kinoa, mustad oliivid – kõik väga tervislikud ja mitmekülgselt kasutatavad. Selleks, et ka tavaline burgerikukkel, nuudlid ja jäätis sünge värvi saaksid, on võimalus kasutada tervislikumaid lahendusi, kui tavaline toiduvärv.

Kalmaari tint

Kalmaari tint sisaldab palju eri ühendeid. Näiteks melaniini ja aminohappeid nagu glutamaat, tauriin, alaniin, leutsiin ja asparagiinhape. Kalmaari tinti on kasutatud juba ammustest aegadest, nii traditsioonilises meditsiinis, kirjutamises ja kunstis, kosmeetikas kui ka toidulisandites. Tänapäeval kasutatakse seda musta värvi ja rikkaliku hõrgu maitse tõttu peamiselt toidulisandina pastas, riisis ja kastmetes paljudes jaapani ja vahemere roo gades.

Tihti kasutatakse kalmaari tindi asemel hoopis seepia ehk tindikala tinti, millel on veelgi tugevam maitse, aga sama hea värv. Kalmaari ja seepiatinti kasutatakse peamiselt pastades ja teistes vahemeretoitudes.

Mustad seesamiseemned

Seesamiseemnetega küll toitu värvida ei saa, kuid nendega saab road dekoreerida. Mustad seesamiseemned on head valguallikad. Peale selle on neis palju foolhapet, magneesiumit, kaltsiumi, aminohappeid ja trüptofaani, mis aitab toota õnnehormoonina tuntud serotoniini. Seesamiseemned sisaldavad palju kiudaineid, B-grupi vitamiine, rauda, magneesiumi, tsinki ja kaltsiumi ning oleiinhapet, millel on antioksüdantsed ja põletikuvastased omadused.

Aktiivsüsi

Aktiivsüsi seob mürkaineid kehas ja aitab sel viisil kehal puhastust teha. Samas seob see ka vitamiine ja toitaineid, mida meie keha väga vajab. Samuti nõrgestab liigne aktiivsöe tarbimine inimese tarbitavate ravimite toimeainet ja seega ei ole tihedalt ja rohkes koguses aktiivsöe tarbimine sugugi kasulik.

Kookostuhk

Sarnaselt aktiivsöele toimib seedeelundkonnale ka kookostuhk. Samuti kasutatakse kookostuhka ka ilutoodetes. Kookospähkli kestast saadud tuhk peaks aitama näiteks juustel taastuda kahjustustest, andes juurde sära ja neid samaaegselt niisutades.

Must trühvel

See kõrgelt hinnatud ja 18. sajandil gastronoom Brillat Savarini poolt „köögi teemantiks“ ristitud seen on üks musta värvi toiduaineid, mida küll lisatakse toidule imevähe, kuid mis tekitab söömisel ilmselt oma üüratu hinna pärast veelgi erilisema tunde. Musta trühvli ehk perigord-trühvli kilohind jääb hinnavahemikku umbes 800–3000 eurot.

Tume šokolaad

Tume šokolaad, mille kakaosisaldus on vähemalt 70 protsenti, on piiratud koguses tervisele kasulik. Šokolaad sisaldab rauda, kaaliumi, kaltsumi, magneesimi, vaske, ning vitamiine A, B1, C, D, E. Peale selle peaks tume šokolaad vähendama väsimuse sümptomeid, see sisaldab antioksüdante, suurendab ajuvereringet ja aitab sarnaselt seesamile tekitada kehal juurde õnnehormooni, serotoniini, mis omakorda reguleerib und, pärsib näljatunnet, väldib meeleolu kõikumisi ja kontrollib söömisel õigeaegselt küllustunde tekkimist.

Must küüslauk

Kuumtöötlemise käigus valmistatud must küüslauk on juba roog omaette, supertoit, mis sai alguse Koreast. See on segu soolakast ja magusast, karamellisest ja šokolaadisest, pisut mõrkjast ja pisut hapu kast.

Musta küüslauku kasutatakse eri retseptidele maitsenüanssi lisamiseks, kasvõi kookides, samas on see ka iseseisvalt imeline snäkk. Kuumtöödeldud küüslauk sisaldab endas hulgaliselt aminohappeid, rohkem kui küüslauk värs kena.

Rahvasuus kutsutakse küüslauku ka looduslikuks antibiootikumiks. Küüslauk toetab hingamisteede ja veresoonkonna tervist ning aitab toime tulla stressiga. Aitab hoida kolesterooli kontrolli all ja toetab südame ning maksa tööd. 