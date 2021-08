Kui bensiinimootoriga muruniidukis langeb õlitase tugevalt alla miinimumi, kiilub masina mootor kinni – selline niiduk ei ole enam töövõimeline, hoiatab Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu. Kuna igal suvel on jätkuvalt juhtumeid, kus uueväärne niiduk on sel põhjusel katki läinud, tuletab ta meelde, et niidukites tuleb kontrollida õlitaset enne igat kasutuskorda.

Vahesalu sõnul on eriti kurvad need juhtumid, kui muruniiduk on äsja ostetud mõnest e-poest või väiksemast aiatarvikute poest, kus ei ole uude masinasse õli pandud ega räägitud sellest ka ostjale. “Kui nüüd inimene paneb tööle sellise bensiininiiduki, kus ei ole tilkagi õli, on see minutite küsimus ja masinaga ongi kõik.. Siis ei aita muu, kui tuleb uus niiduk osta. Kuigi kõik Husqvarna volitatud edasimüüjad panevad bensiinimootoriga niidukitesse ise õli ja loevad sõnad peale ka ostjatele, on väiksemaid ja volitamata kaupluseid, kelle puhul ei saa seda garanteerida,” räägib Vahesalu.

Üldjuhul tuleb bensiinimootoriga niidukites õli vahetada iga 25 kasutustunni järel, aga igaks juhuks tasub enne igat niitmiskorda kontrollida õlitaset – see peaks alati olema miinimumi ja maksimumi vahel. “Üldjuhul piisab õli vahetamisest iga 25 tunni järel, mis on keskmise suurusega aia niitmise puhul iga 8–12 nädala tagant. Kuid õlitaset tasub kontrollida enne igat masina kasutuskorda, sest kunagi ei tea, mis on niidukiga eelmisel korral juhtunud. Võib-olla sai masin kerge paugu, mis lõi mootorile mõra sisse ja õli hakkas lekkima. Pimedas garaažis ei pruugi märgata, et masinal on õliloik all. Ja vanemad niidukid tihtipeale “söövad” õli, neil võib seda niisama rohkem kuluda,” hoiatab Vahesalu.

Vahesalu sõnul tuleb õli iga 25 kasutustunni järel vahetada välja ka juhul, kui seda on masinas veel piisavalt. “Vanaks jäänud õli tuleb ikkagi välja vahetada, sest selle omadused ei ole enam nii head. Osadel bensiinimootoriga niidukitel on õlifilter, ka seda tuleb regulaarselt vahetada,” räägib Vahesalu.

Niidukeid peaks murumassist puhastama pärast igat kasutuskorda

Erinevate niidukite ja ka teiste aiatöömasinate head seisukorda aitab hoida ka see, kui neid pärast igat kasutuskorda puhastada. “Niidukite korpusealuse peaks murujääkidest puhastama koheselt pärast igat niitmist, muidu hakkab seal elu käima. Muru on väga happeline ja hakkab aja jooksul käärima, metallist korpuse puhul saab esmalt kahjustada värvipind ja pärast värvist jagu saamist hakkab metall roostetama – murujääkidest tekkinud rooste ja korrosioon hakkavad masinat sööma,” hoiatab Vahesalu.

“Suurema murumassi saab eemaldada kasvõi puuoksaga, lihtsam on muidugi spetsiaalse harjaga. Paljudel niidukitel on korpuse küljes ka pesuotsik, mille saab ühendada aiavooliku kiirliitmikuga ja nii korpuse alt lihtsasti puhtaks pesta. Kui sellist otsikut aga ei ole, saab murumassi maha pesta ka voolava veega. Survepesuriga pestes võib vesi aga laagrite vahele sattuda,” räägib Vahesalu.

Ka robotniidukeid tuleks puhastada suuremast murumassist, kuid koeraomanikud peaksid puhastama oma robotniidukeid ka koerakarvadest! “Kui kodus on koerad, siis peaks robotniiduki omanik aeg-ajalt vaatama ka oma masina esirataste vahele. Koerakarvad kipuvad robotniidukite esirataste ümber kogunema, võivad jääda laagrite vahele ja need ära lõhkuda,” teab Vahesalu.

Kontrollida tuleks ka niidukite lõiketerade seisukorda

Regulaarselt peaks veenduma ka erinevate muruniidukite lõiketerade heas seisukorras. Sarnaselt õlitaseme kontrollile võiks terasidki vaadata enne igat niitmist. “Niidukitel tuleb aeg-ajalt terasid kas teritada või vahetada, sest nürid terad ei lõika nii hästi ja vigastavad murutaime. Samuti tuleb niidukitega ette sedagi, et hooga sõidetakse kivisse või kändu. See võib niidutera lahti lüüa või võib tera saada sellise löögi, mis lööb võlli kõveraks. Kõvera teraga niiduk hakkab üldjuhul kõvasti vibreerima, mistõttu tunneb selle probleemi ära ka ilma korpuse alla vaatamata. Sellist tera saab sirutada küll ka kodustes tingimustes, aga kindlam on viia see remonditöökotta, kus veendutakse täpses seisukorras ja tera jälle tasakaalustatakse. Kui probleemiga aga ei tegele, võib mitte tasakaalus tera halvemal juhul vibreerida lahti masina erinevad kinnitused, nt mootori kinnitused ja isegi korpusesse mõra tekitada,” hoiatab Vahesalu.

Robotniidukite omanikel on mõnevõrra lihtsam. “Nendel masinatel on kerged lendterad, mis takistusega kohtudes peitu lähevad. Seega erinevatel kokkupõrgetel robotniidukite terad vigastada ei saa ega vigasta ka teisi. Aga nendegi puhul peaks aeg-ajalt kontrollima terade seisu. Kui lasta robotniiduki terad nüriks, siis ei lõika need enam nii hästi ja hakkavada muru rebestama nagu tavaline niiduk. Üldjuhul piisab, kui vahetada robotniiduki terasid korra kuus,” räägib Vahesalu.

Hooaja keskel peaksid bensiinimootoriga niiduki kasutajad vaatama üle oma masina õhufiltrid

“Kõigil bensiinimootoriga masinatel tuleks vähemalt hooaja keskel kontrollida ka õhufiltreid. Kui need on mustad, siis tulenevalt filtritüübist peaks need välja vahetama või ära pesema. Puhas õhufilter on vajalik selleks, et mootorisse ja karburaatorisse jõuaks puhas õhk. Kui õhufilter on must, siis kütus rikastub, kuna õhku ei jõua piisavalt mootorisse ja tekivad probleemid. Kui õhufilter on täitsa katki läinud, läheb sellest igasugune abrasiiv läbi, jõuab silindrisse, kolvi vahelt läbi ja lõhub mootori ära,” hoiatab Vahesalu.

