Marek on varem töötanud õpetajana, õppealajuhatajana, Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peainspektorina ning Kernu põhikooli juhina.

Muraste kooli uue direktorina asub alates 24. augustist ametisse viimased neli aastat Kernu Põhikooli ja Kernu põhikooli Haiba lasteaeda juhtinud Marek Männik. Männikul on magistrikraad hariduse juhtimises, eelnevalt Tallinna Ülikoolis omandatud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja haridus ning magistrikraad ajaloos. Lisaks on ta läbinud haridusasutuse juhtimise täiendkoolituse.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)