Möödunud aasta oktoobris täitus Motor Unioni OÜ meeskonna pikaaegne unistus rajada Keilasse ajakohane autoteenindus, mis oleks klientidele mugav, vastaks tänapäeva nõuetele ja mis kõige olulisem, säästaks klientide kõige kallimat ressurssi – aega.

Mõned aastad tagasi sündis Motor Unioni meeskonnal idee rajada Keila linna üks tänapäevane personaalse lähenemisega autoteenindus, kuna lähipiirkonnas selline professionaalsel tasemel mugavusteenus autoteeninduse vallas puudus. Samas ühendas ettevõtte asutajaid kirg autode vastu ja kliendikeskse margiesinduse pikaajaline teeninduskogemus. Edasine on juba ajalugu ning aasta tagasi avas Motor Unioni autoteenindus oma klientidele uksed.

Aasta pole ühe ettevõtte elus pikk aeg, kuid Motor Unioni meeskond võib aastale tagasi vaadates nentida, et idee rajada Keilasse tänapäeva nõutele vastav autoteenindus õigustas ennast igati. „Vaadates tagasi meie algsele ideele ning tulemusele ja klientide tagasisidele, võime julgelt öelda, et juba esimesel tegutsemisaastal oleme oma eesmärgi täitnud,“ rääkis teeninduse juhataja Asko Bolton.

Motor Unioni missioon on pakkuda Keila piirkonna inimestele tänapäevastele standarditele vastavat autoteenindust, mis oleks nii mugav, et kliendile jääks vaid auto kohale toomise vaev. Näiteks on auto hooldusse või parandusse viimine paljude jaoks paras logistiline väljakutse, sest kuidas jõuda tööle või saata lapsed kooli, kui peres pole autot?

Motor Union on kundede probleemi lahendanud, pakkudes hooldustööde ajaks tasuta asendusautot. See tähendab, et autot remonditöökotta viies pole vaja enam välja mõelda keerulisi logistilisi skeeme või paluda abi sõpradelt-tuttavatelt.

Kuid see pole veel kõik. Juhul kui ettevõttes on auto hooldus- või remonditöid tehtud vähemalt 220 euro väärtuses, antakse kliendile tasuta kaasa Motor Unioni 24 h autoabi pakett, mis pakub kliendile turvalise teadmise, et mis iganes tema sõidukiga ei juhtu, on abi alati käeulatuses.

Teenused seinast seina

Autoteeninduses pakutavate tööde nimekiri on pikk: alates kliimasüsteemi hooldusest ja esiklaaside vahetusest ning täkete eemaldusest kuni hooldus- ja remonditöödeni. Teenuste hulka kuuluvad veermikutööd, sildade reguleerimine tipptasemel 3D-sillastendil ja rehvitööd, samuti rehvide hoiustamine. Lisaks pakume ka professionaalsel tasemel auto sise- ja välispindade puhastus- ning kaitsetöötlust.

Ettevõte pakub ka mõlkide eemaldamist värvimiseta, mis võimaldab parandada kuni meetrise läbimõõduga mõlgid eeldusel, et mõlgi tekkimise käigus ei ole värvkate saanud läbivaid kahjustusi. Remont ei võta rohkem aega kui kaks-kolm tundi ja raha kokkuhoid on kuni 90 protsenti. Lisaks säilib autol tehase värvkate. Ühesõnaga – kõik auto hooldus- ja remonditööd saavad Motor Unionis tehtud.

Neile, kes soovivad panustada võimalikult vähe aega kohustustele oma auto ees, pakub Motor Union auto kohustusliku tehnoülevaatuse mugavusteenust, kus masinale tehakse eelnevalt põhjalik tehniline kontroll ning seejärel läbitakse sõiduki tehnoülevaatus. See säästab kliente ebameeldivast üllatusest tehnopunktis, kus võib selguda, et auto ei läbigi ülevaatust ning tuleb hakata tegelema kuluka vigade kõrvaldamise ning kordusülevaatusega.

Muide, paljude jaoks pole väheoluline ka tõik, et teeninduse hubases ooteruumis pakutakse tasuta vett, teed või hoolikalt valitud oakohvi.

Kindlustunne autoostul

Valdav enamik Eestis ostetud autodest on n-ö teise või kolmanda ringi autod, mis on loomulikult soodsamad uutest masinatest, kuid mille ostmine sisaldab hulga riske. Kuigi tänapäeval on autode ajalugu juba üsna kergesti jälgitav, on siiski väga raske aimu saada ostetava auto varjatud puudustest.

Motor Union pakub aga siingi oma abikäe, osutades kasutatud autodele ostueelset kontrolliteenust. Autoteeninduse vilunud tehnikud aitavad tuvastada masina võimalikud vead, säästes sellega klienti võimalikest kulutustest tulevikus ja tulututest vaidlustest automüüjaga.

Mõnikord võib ootamatu autoremont lüüa pere eelarvesse arvestatava augu ning tekitada kliendile paraja peavalu. Motor Unionis on ka sellele mõeldud ning välja on töötatud BuyPlan makselahendus, mis võimaldab teenuse eest maksta kuni kolmes osas ilma järelmaksulepingut tegemata ning seega intressi ja teenustasu maksmata. BuyPlan ongi mõeldud neile, kes ei soovi sõlmida kulukat järelmaksulepingut, vaid soovivad mugavalt ajatada makseid pikema perioodi peale. Tegemist on paindliku makselahendusega ning soovi korral võib summa tagastada ka varem ja taotlemine võtab aega vaid loetletud sekundid.

„Kliendid on meid väga hästi omaks võtnud, mis avaldub selles, et meie klientide hulk on pidevas kasvus ning olemasolevad kliendid pöörduvad sõidukiga seotud muredega ikka ja jälle meie poole, mis on märk usaldusest. Hindame seda väga kõrgelt,“ sõnas Bolton.

Bolton lisas, et Motor Union on väga tänulik oma praegustele klientidele, kelle abil on ettevõte saanud tuule tiibadesse.

„Meil on väga hea meel, et meid on usaldatud ning lubame, et pingutame edaspidi veelgi rohkem, et Keila ja ümberkaudsetel inimestel oleks mugav, mõistlik ja kaasaegsetele standarditele vastav autoteenindus nende kodu lähedal,“ ütles ta.

Lähemalt saab Motor Unioni tegemistest lugeda ettevõtte kodulehel motorunion.ee.