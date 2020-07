Laupäeval, 18. juulil peetakse Kosel ning osalt ka naabrite teedel Eesti motoorienteerumise sarja kolmandat etappi Harju Keskmine. Korraldajad loodavad, et võistlema saabub vähemalt 60–70 tsikliomanikku.

Kristi Paas töötab tavaelus Saue linnas noortekeskuse juhina. Kuid koos pere ja sõpruskonnaga korraldab ta juba kolmandat aastat motoorienteerumise sarja Harju etappi. Sarja nimi on Nägemata Eesti. “Esimesed kümme aastat toimus sari Street Moto nime all. Mullusest toimub see aga tänase nime all, sest ega sarja ei saa lasta välja surra,” ütleb Paas.

Ta seletab, et tänavu koosneb orienteerujate sari kuuest ametlikust etapist. Lisaks on ka üks mitteametlik etapp, mis toimus Saaremaaal. “See oli kontaktivaba. Ehk puudus ametlik start ja finiš. Igaüks sõitis teed kaardi järgi läbi, millal aga ise soovis,” lisab naine.

Kose valla Harju Keskmine on sarja kolmas etapp. Peetud on Mulgi Madin Viljandimaal ning Läänemaa etapp ehk Läänerindel. Nüüd on 18. juulil järg Kose valla käes.

Kuus tundi aega

Meie maakonna etapil on juba pikk ja väärikas ajalugu. Paas räägib, et see toimub kaheksandat korda. Esimene oli aastal 2010, kui see kandis nime Harju Ära! Selle nime all sõideti viis korda jutti. “Siis tuli sisse paus, sest varasemad tegijad ei tahtnud enam. Kolm aastat tagasi võtsime oma sõpruskonnaga etapi korraldamise enda kätte,” räägib Paas. Sellest ajast kehtib ka tänane nimi.

Punktide võtmise järjekord ei ole oluline. Ja ega ilmselt kõiki ei jõua ka läbida.

Tunamullu toimus meie maakonna etapp Lääne-Harju vallas, mullu aga Saku vallas. Tänavu on stardi- ja finišipaik Kose vallas, Habaja tuuleveski juures.

Kuidas motoorienteerumises võisteldakse? Paas seletab, et tsiklid on jaotunud kahte kategooriasse. Ehk olemas on asfaldiklass ja kruusaklass.

Üks korraldajatest ehk Kristi Paas koos tütre Malle-Maiga. Foto Allar Viivik

“Asfaldisõitjad kulgevad valdavalt siledatel teedel. Kuid natuke tuleb võtta ka kruusateid. Teine kategooria kulgeb kruusa- ja metsateedel. Võistluseks kasutatakse vaid avalikke teid,” ütleb naine.

Võistlusaega on kuus tundi ja selle ajaga läbitakse 300–400 kilomeetrit. Osad kontrollpunktid asuvad seetõttu ka Põhja-Raplamaal. Loomulikult on nii naistele kui meestele eraldi arvestus.

Tänavu on uus rakendus

Orieteerumine käib nagu ikka tavalise kaardiga, millele on kantud erineva raskusega kontrollpunktid. “Sellel aastal on esimest korda kasutusel nutilogi äpp ehk rakendus. “Kui jõuad punktile lähedale, siis ilmub nutitelefoni ekraanile küsimus. Mõnes kohas aga küsimust ei ole, vaid nutiseade registreerib punkti,” kirjeldab Kristi Paas. Varem kasutati kontrollpunktides QR koodi. Ehk et iga võistleja tegi sellest nutitelefoniga foto.

Kruusateedel sõitjaid võib tabada ka selline “üllatus”. Fotod erakogu

Stardiaeg kestab tund ehk kella 12–13-ni. Kes ületab rajal kiirust, kogub trahvipunkte. Kes jõuab finšisse hiljem, kogub samuti trahvipunkte. “Punktide võtmise järjekord ei ole oluline. Ja ega ilmselt kõiki ei jõua ka läbida, sest mõni asub raskel maastikul,” ütleb Paas.

Kui palju ootavad korraldajad laupäeval rajale võistlejaid. “Viljandimaa etapil sõitis üle 80 tsikliomaniku, Läänemaal aga üle 60. Ehk nende kahe vahele võib osavõttu ennustada,” arvab Paas.

Kui Harju etapp on läbi, siis ootavad ees juba uued võistlused. “Ega me ei puhka. Etapid ootavad ees Lääne-Virumaal, Kesk-Eetis ja Hiiumaal. Osad on juba pikajalised, osad on toimunud mõnel korral, seletab Paas.

Kas korraldaja Kristi ka ise etapil sõidab? “Ei. Õppisin küll tsikliga sõitma, aga orienteerumine on kehvapoolne. Kaarti ma väga hästi ei loe,” tunnustab Paas. “Aga kunagi tahaks igal juhul osa võtta, sest naisi on etappidel päris palju.”

Tänu toetajatele

Harju Keskmisi motoorienteerujaid toetavad Paasi sõnul Motonet, Rippvoodi.ee, Logotrade, Aknakate, 4nM, Upitaja, Tanker, Habaja viinavabrik, Muhetalu, Veskisepad, Atla mõisakeraamika, Tore pood, Kose vald ja Makita.

Rohkem infot kogu sarja kohta leiab seiklus.biker.ee.