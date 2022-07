Kas oled kuulnud, et on olemas Montessori mööbel ja Montessori mänguasjad, kuid sa ei tea, mis need on või kust neid leida? Sellisel juhul oled täpselt õiges kohas. Rume.ee veebilehel on suures valikus leitavad nii Montessori mänguasjad kui ka Montessori mööbel. Kui sa aga veel ei tea, kes oli Maria Montessori ja mis asi on Montessori meetod, siis ei ole ka sellest midagi, sest allolevalt räägime sellest täpsemalt.

Mis on Montessori meetod?

Maria Montessori oli Itaalia arst ja pedagoog, kes töötas välja kasvatusmeetodi, mida kutsutakse Montessori meetodiks. Montessori pedagoogika põhineb lapse enda loomulikul arengul, teadmisjanul ja uudishimul. Maria Montessori leidis, et laps on tervik, mistõttu ei saa eristada tema intellektuaalset, füüsilist, afektiivset ja sotsiaalset külge. Maria Montessori oli veendunud, et lapsed õpivad loomulikul viisil, kuid selleks on vaja aidata lapsel kõike teha võimalikult iseseisvalt luues lapsele läbimõeldud ja turvaline keskkond, kus ta saab võimalikult palju ise tegutseda.

Montessori mänguasjad

Montessori beebi mänguasjad ja väikelaste Montessori mängud on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning on vastupidavad ja turvalised nii beebi kui ka väikelapse jaoks. Beebi esimesed mänguasjad ja ka väikelaste mänguasjad peaksid Montessori pedagoogika kohaselt olema lihtsad ja vastama reaalsusele ehk olema sellised nagu päriselt asjad on ning tegema sellist häält nagu päriselt asjad teevad. Näiteks kellukese helin. Montessori mänguasjad on alati kindla eesmärgiga midagi õppida. Kui anda lapsele liiga palju erinevaid mänguasju, mille kasutamise viisi ta ei tea, tekitab see lapses segadust. Montessori puidust mänguasjad on – erinevalt plastikust ja sünteetilisest materjalist mänguasjadest – vähem värvikirevad, kuid seevastu on need lapsele turvalised ja arendavad lapse fantaasiat. Lisaks on need väga vastupidavad ja kvaliteetsed. Montessori puidust mänguasjadest võib soovitada lapsele näiteks puidust puslesid, klotse ja vahvaid mängutorne, millega saab arendada nii loovust kui ka õppida uusi oskusi.

Montessori meetod on viimastel aastatel Eestis üha rohkem populaarsust võitnud, mistõttu on kindlasti ka kingituseks Montessori vahendid suurepärased ja paljudes peredes väga oodatud.

Rume.ee veebipoes on välja toodud eraldi kategooria – kingitused lastele – kust on lihtne ja mugav leida montessori mänguasjad, mida näiteks katsikukingituseks või sünnipäevaks viia.

Montessori mööbel

Rume veebipoes ei ole ainult Montessori mänguasjad, vaid Rume.ee e-poest on leitav laias valikus ka Montessori mööbel. Montessori sisustus erineb tavalisest mööblist selle poolest, et see on lihtne, enamasti reguleeritav ja mitmeotstarbeline. Näiteks montessori tool Rume.ee e-poes ei ole tavaline tool, vaid on kuubiktool, mida saab kasutada juba poole aastase lapse puhul, kuna see on toetav nii seistes kui ka istudes ja on edaspidi kasutatav väikelapse jaoks kas tooli, öökapi või lauana. Montessori raamaturiiul sobitub samuti Montessori meetodiga, kuna lapsel on lihtne sellelt asju ise kätte saada, mis omakorda suurendab lapse iseseisvust. Rume lastetoa sisustus on vastupidav ja kvaliteetne ning keskkonnasõbralik. Lase oma lapsel ise õppida ja avastada!