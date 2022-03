Mondo Maailmakool on koostöös Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli teadlastega andnud välja Kliimakooli kaardimängu. Mängu eesmärk on käivitada arutelusid, milline kliimamõju on meie igapäevastel toidu-, liikumis- ja tarbimisharjumustel. Kui palju me saame ise mõjutada oma kliimajalajälge ning millal vajame muutuste loomiseks poliitikute ja ettevõtete panust?

Reedel, 11. märtsil toimub esimene Kliimakooli tutvustav töötuba, kust võtab osa 20 haridustöötajat erinevatest Eestimaa koolidest ja noortekeskustest. Töötoas mängitakse kaardimäng läbi ja tutvutakse kliimamuutuste teemaga lähemalt. Samuti kohtutakse ühe mängu looja, Erik Sterneriga ja arutletakse kliimamuutuste teema käsitlemise üle erinevates õppeainetes ja -tegevustes.

Järgmised tutvustavad töötoad toimuvad 18. märtsil Tartus ja 25. märtsil Pärnus. Osalema on oodatud haridustöötajad, kes töötavad 15–19-aastaste noortega ning kellel on huvi kliimamuutuste teemat oma töös käsitleda. Töötuba on osalejatele tasuta ning iga töötoas osaleja saab endale tasuta viis pakki Kliimakooli kaarte. Registreerimine kuni kohtade täitumiseni siin.

Kliimakooli kaardimängu saavad endale hankida ja seda mängida kõik keskkonnateadlikkusest huvitatud inimesed. Kaardimängus saab vastused teiste seas näiteks sellistele küsimustele: kas üks lennureis Bangkokki mõjutab kliimat rohkem kui aasta jooksul iga päev ühe hamburgeri söömine või kas viie T-särgi tootmisel on suurem kliimamõju kui igapäevasel elektritõukeratta kasutamisel? Kliimakooli üks mänguring võtab aega umbes 15 minutit ning korraga saavad mängida kaks või rohkem mängijat. Mängus on kasutatud Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli teadlaste süsinikujalajälje arvutusi.

Mängu ning süsinikujälje arvutuskäikudega saab lähemalt tutvuda siin. Mängu saab tellida siit.

Kliimakooli kaardimäng anti välja Mondo projekti 1Planet4All raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ning Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

Mondo on 2007. aastast tegutsev globaalset ebavõrdsust leevendav Eesti organisatsioon. Mondo kliimategevustega saab tutvuda siin.

