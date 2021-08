Moe viinavabriku külastuskeskuse juht Kertu Karus toob esimese asjana esile, et vabrikus toodetakse Eesti toorainel põhinevaid tooteid, tänu millele viin on saanud ka geograafilise tähise. “Tõestatud Eesti värk,” ütleb Karus.

Viina tootmiseks kasutatakse Moel Sangaste-nimelist rukkisorti, mille omal ajal aretas Sangaste mõisnik Friedrich Berg. Karuse sõnul kasvatatakse Sangaste rukist üle terve Eesti ning Moe viinavabrik ostab mahepõldudel kasvatatud rukist, et sellest hundijalavett toota.

Lisaks viinale toodab Moe veel džinni, handsat ja viskit, mis tulevad destillaadist. Karus selgitab, et destillaat on olemuselt lõpuni puhastamata piiritus – ehk kui piiritus käib läbi kõigist puhastustornidest ja lõpuks on tema kanguseks 96 kraadi, siis destillaat võetakse Karuse sõnul vahepealt ära. “See tähendab, et alles jäävad iseloomulikud maitsed ja õlid ning eetrialdehüüdid, mis annavad talle erilise maitse ja iseloomu,” räägib Kertu Karus.

Lisaks viina ning muude kangete alkoholide tootmisele on Moe vabrikus ka Muddise õllevabrik, kus toodetakse õlut, mis on Moel juba väga vana traditsioon. Uued ajad on õlletootmist küll veidi muutnud, nimelt on Karuse sõnul tänapäevases Muddise õlles ainuke eestimaine komponent vesi.

Karus täpsustab, et ka kanarbik, mida lisatakse elegantseks maitsenüansiks kanarbikuõllele, on mujalt pärit. Linnased ja kõik muu tulevad kas Soomest või Saksamaalt.

Juurte juurde tagasi

Kohas, kus praegu asub Moe viinavabrik, on viina toodetud aastast 1688. Sel ajal oli tegu väikese viinaköögiga, kus Põhja-Eestile omaselt aeti viina. 1886. aastal ostis mõisa endale Jakob Kurberg, kes asus juba järgmisel aastal ehitama suurt piiritusevabrikut, kus oli ka väike õllevabriku osa.

Karus teab, et Moe õllevabriku toodang oli väga tuntud ning sai Tallinnas suurtel väljanäitustel kõrgeid auhindu, näiteks Moe porter sai hõbedase auhinna. Kahjuks tõi aeg kaasa esimese maailmasõja, millega kaasnes kuiv seadus, mis tähendas, et õlut ei saadud enam müüa – sellega jäi õlletegemine Moel kuni 2015. aastani soiku.

Plaanis on praegu Rakveres pesitsev piiritusevabrik samuti Moele kolida.

Teadaolevalt on esimene seadus, mis üldse piirituse ja alkoholi valmistamiseks loodi, pärit aastast 1480. “See nägi ette, et piiritust tohtisid ajada ainult suurgildi liikmed, kaupmehed ning kaupmeeste lesed,” räägib Karus.

Väga populaarne on Moes toodetud handsa, pildil talirukkist valmistatud küüslaugumaitseline jook.

Just siis toimus legendaarne vahetus: piirituse ajamine kolis linnast maale ning õlletegemine maalt linna. Karus teab rääkida, et vesi oli linnades väga kahtlase kvaliteediga ning kuna inimene peab ju midagi jooma, oli lihtne valik juua kehva vee asemel õlut.

Kui tänapäeval on kvaliteet ja nõuded väga karmid, siis hallidel aegadel aeti Karuse sõnul piiritust kõigest, milles vähegi suhkrut sees oli: lisaks viljale kartulist, maisist ja muust, mida aga kätte saadi.

Kummalisel moel ei ole Eestis praktiliselt alles kohalikku piiritusetootmist, kuigi Karuse sõnul on eestlane viinarahvas ning meie viin on tuntud laias maailmas, aga ennekõike Euroopas.

Ekskursioon tehase argipäevas

Karus räägib ka kohalikust džinnist, mis on väga eriline – koostisaineid on väga vähe, aga jook tugeva maitse ja lõhnaga. “Omapärase maitsega ning kasutame nii palju kohalikku, kui saame – eestimaist kadakat, Eesti mooni, mooniseemneid – meie džinn on väga eriline jook!” ütleb Karus.

Väike valik kirjust toodangust: musta küüslaugu, pihlaka- ja karulauguhandsa – kõik suured hitid.

Karus täpsustab, et Moe Mohni džinn sai 2016. aastal disainiauhinna. “Imeilus pudel, kinkepakend, mida sobib meesterahvale lillede asemel viia. Džinnipudel on ideaalne kink lillede asemel,” kirjeldab Karus.

Moel toodetakse ka viskit, mis on Eestis ainuke Eesti toorainest ning Eestis tehtud, Karuse sõnul on kindel, et teist sellist Eestis pole.

Praegune laar pandi küpsema 2016. aastal, väiksemad vaadid on praeguseks suures osas pudeldatud, suuremad vaadid tahavad veel mõne aasta küpseda. Koos viskilaari käimapanekuga asutati Moel ka Whiskey Founders Club – need on omanikud, kelle vaadid Moel küpsevad ning millest osa on juba pudeldatud.

Et kuldjuureviina proovida ja sellest õige mekk kätte saada, valmistasid Moe muuseumi kokad ameerikapärase lihahautise, mis mekkis hästi ning oli toitev. Fotod Meelis Piller

Karus kui külastuskeskuse perenaine ootab inimesi külla oma valdustesse, kus muuseum annab hea ülevaate viinatootmisest ning majandusoludest Eestis mitu põlvkonda tagasi. “Kuidas elati ja oldi, see on nagu kooliklass,” selgitab Karus. “Saab käia muuseumis ning vaadata tootmist, õllevabrikut ning viinatootmist, kuidas viin saab juurde eri maitsed ning kuidas tehakse näiteks astelpajuhandsat,” selgitab Karus. Kui kõik vajalik vaadatud, kutsutakse täisealised külastajad degusteerima.

Karus ütleb, et külastuskeskuses saab korraldada ka suurejoonelisi pidusid, sünnipäevi või muid vastuvõtte, kohapeal on kokad, kes toitu valmistavad ning selge on see, et alkohol on Moe viinavabrikus omalt poolt pakkuda.