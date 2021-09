Sixtina tantsu- ja modellikool on direktriss Tiina Jantsoni eestvõttel korraldanud Missis Estonia võistlusi juba 29 aastat. Tiitli võitis Kiili kaunitar, kolme poja ema Ave Tarend, kes on tegev IT-alal.

Harju Elu esitas mõned küsimused värskele Missis Estoniale, kes pärjati ühtlasi ka tiitliga Mrs Model Estonia 2021 ja Mrs Tourism Estonia 2021.

Kas osalesite esimest korda iludusvõistlustel?

Osalesin ülikooliajal konkursil Miss TTÜ 2004. See oli küll juba mitu head aastat tagasi, aga jättis samuti unustamatu mulje. Tiina Jantsoni korraldatud Missis Estonia võistlustel olin küll juba varem silma peal hoidnud (veel küll ilma plaanita ise võistelda), aga osalesin esimest korda.

Kes soovitas või kust tuli idee osaleda?

See kõik käis väga kiiresti. Vaid loetud nädalad enne võistlust astus mulle tantsutrennis ligi bachata treener Viktoria Borgmann ja soovitas osaleda. Esimese hooga vastasin ilmselt midagi sellist, et kunagi, võib-olla isegi juba aasta pärast võiksin ehk osaleda küll, sest Miss TTÜ konkursil osalemise kogemus oli ikka väga meeldejääv. Ütlesin, et sel aastal tuleks see võistlus liiga ruttu ja mul on tööl hetkel kiired ajad.

Viktoria aga ei andnud alla, sealt edasi tuli päris põnev sündmuste jada. Väga määravaks hetkeks sai see, kui Viktoria kutsus mind ühe USA disaineri kleiti proovima. Peale seda läks möll lahti. Viktoria Borgmann on Missis Estonia 2017 ja Missis Millennium Universe Brand Ambassador. Ta on käinud mitmel suurel rahvusvahelisel konkursil ja oli mulle suureks eeskujuks ja nõuandjaks.

Kuidas lähedased kõigesse sellesse suhtusid?

Lähedased suhtusid väga toetavalt! Olen abielus ja mul on kolm poega. Ka lastele tundus tore, et ema saab minna printsessikleidiga lavale.

Kui palju ja mida treenisite enne võistlusi?

Koos kõikide võistlejatega treenisime lavalist liikumist kolmel pikal õhtul. Liikumised panid paika koreograafid Eghert-Sören Nõmm ja Kertu Raja. Aga ma kindlasti lisaks, et kõik need rohkem kui 15 aastat tantsustuudios DanceAct tantsimist on lavalises mõttes olnud üks suur ettevalmistus. Tantsuesinemiste jaoks on tulnud palju harjutada laval liikumist ja vahel ka poseerimist. Vähem tähtis pole ka tähelepanu pööramine näiteks sellele, kuidas lavalt ära minna. Suur osa ajast kulus ka talendivooru ettevalmistamiseks. Lõikasin ise muusika ja panin kokku koreograafia, kus alustasin rumbaga ja lõpetasin reggaeton’iga.

Mida peate oma tugevaimaks küljeks, trumbiks sellel konkursil?

Kindlasti olid minu trumbiks pikkus, välimus, tarkus, tantsuoskus ja muidugi ka efektsed kleidid.

Kas võit toob teie ellu ka muudatusi?

Suure tõenäosusega ootab mind nüüd ees Eesti esindamine rahvusvahelistel konkurssidel.

Mis ametit te peate?

Mul on Tallinna tehnikaülikooli informaatika magistrikraad. Töötan tarkvaraarendajana ettevõttes nimega Bolt. Varem olen IT-alal töötanud ettevõtetes Skype ja Swedbank.

Alustasin IT-tööga juba 2005. aastal ja olen läbi töötanud palju mahukaid raamatuid ja koolitusmaterjale. Töö on tehniliselt üsna keerukas, aga ma naudin seda väga. Aastate jooksul olen käinud ka naistele ja keskkoolitüdrukutele IT-ala tutvustamas, neid koolitamas ja julgustamas – et IT-ala tööjõuturg saaks järjest mitmekesisemaks! Erinevate inimeste koostöös sünnivad parimad tulemused. Nüüd saan siia veel lisada ka julgustamise iludusvõistlustel osalema, sest see on väga võimas kogemus!