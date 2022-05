Nüüd, kui ilmad muutuvad aina soojemaks ja päikesepaistelisemaks, saab paljud tegevused õue kolida, näiteks sportimise, kokkamise ning puhkamise. Mis on õigupoolest tervislik eluviis? Kõik eelnevalt nimetatu on oluline meie elujõulise eluviisi kujundamisel. Kuidas elada kevadel ja suvel tervena, kui ahvatlusi on enam ja jõusaali üldse minna ei taha? Jagame soovitusi, kuidas tervislik eluviis oma igapäevarutiini osaks muuta.

Terve eluviis ei möödu aktiivse päevata

Kas oled üks neist, kel on äärmiselt raske suvel jõusaali minna? Sa ei ole ainus, sest paljud jõusaalid ja rühmatrennid on suvisel ajal vaiksemad. Põhjuseid on mitu, ühed sõidavad maale, teised leiavad võimalusi õues liikumiseks jne.

Selleks, et jätkata tervisliku eluga ka suvel, tuleb jätkuvalt olla kehaliselt aktiivne. Kui sind kogu aeg miski õue tõmbab, liigu seal. Otsi välja jalgratas ja mine pere või sõpradega rattaga sõitma.

Jalgratas on universaalne liikumisvahend, mis ei ole mõeldud ainult sportimiseks, vaid ka poodi minekuks või kohvikusse hommikusöögile sõitmiseks. Seega sobib jalgratas mitmeks vajalikuks käiguks. Vaheta auto jalgratta vastu ja liigu võimalikult palju kondimootori jõul.

Peale jalgrattasõidu võid minna ka loodusesse jalutama. Leia lähim matkarada, mida külastada, või mine naudi jalutuskäiku mererannas, jõe ääres või mõne kauni järve kaldal. Neid kohti, kus aktiivselt liikuda on palju, leia endale meelepärane paik ja täida oma päevane sammude arv. Niisamuti saad jalgrattaga avastada ja läbida kõiksuguseid loodusradasid. Sõidu- ja spordivahendid, nagu näiteks jalgrattad, on kallid, seda eriti lastele soetades, hoia silm peal pakkumistel, näiteks kliendilehe portaali kaudu leiab mitmete kauplejate pakkumisi ka laste jalgratastele.

Tervislik eluviis eeldab õiget toitumist

Mis on tervislik toit? See ei tähenda, et sa ei või suvel nautida jäätist või mõnd magusat kooki. Toidupüramiid selgitab hästi, mida me kõige enam vajame, lähtuvalt sellest proovi ka toituda. Sa võid süüa kõike, aga sinu toidulaud peab olema tasakaalus, et saaksid kätte kõik vajalikud toitained, mida keha toimimiseks vajab. Peale selle peitub heas ja tervislikus toidus suurepärane tuju.

Kui sa ei soovi suvel palju aega pliidi ees veeta, siis valmista roogasid õues grilli peal. Saad seal imelihtsalt teha nii mitmesuguseid vokiroogasid, grillitud juurvilju, maitsvat kala kui ka teisi toite.

Grillimine on ka hea viis sõpru võõrustada ja õues toredasti aega veeta.

Korralda ühine koosviibimine ja valmistage õhtusöök, mida kaunil suveõhtul nautida.

Kas teadsid, et tervislik eluviis ei ole seotud ainult kehalise aktiivsuse ja õige toitumisega, vaid selle oluline osa on ka vaimne tervis ja tasakaal? Vaimsest heaolust räägitakse viimasel ajal palju ja seda põhjusega, pea seda meeles ka suve jooksul. Üks moodus end hästi tunda ongi veeta palju aega oma parimate sõprade ja lähedastega.

Pööra tähelepanu oma tunnetele

Suvel ei tasu unustada ka iseennast, oma mõtteid. Hoia oma vaim erksa ja tervena, selle väga oluline osa on nii aktiivne liikumine kui ka tervislik toidulaud, aga unustada ei tasu ka lähedastega ajaveetmist, puhkamist ning mediteerimist.

Õigest toitumisest oskavad paljud rääkida, aga vaimsest heaolust ei teata nii palju. Pea meeles võtta aeg maha ja puhata. Siia kuuluvad nii töövabad päevad kui ka hea uni. Täiskasvanud inimene võiks magada umbes 7–9 tundi ööpäevas.

Veeda aega inimestega, kes on sinu head sõbrad. Rääkige, lõbutsege ja avastage eri paikasid Eestimaal või mujal maailmas. Aga ära unusta ka oma aega, kui saad mõelda või niisama olla, leia ka selleks hetki, olgu need siis jalutuskäigud randa või meditatsiooniminutid keset päeva.

Mis on tervislik eluviis? See on tasakaalus elu, mis sisaldab nii head toitu, piisavalt aktiivset ajaveetmist kui ka head tuju, mille saame kõigest eelnevast ning sotsiaalsest suhtlusest. Sinu tervis on sinu enda käes – hoia seda!