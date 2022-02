Lanoliin on rasvane kollane aine, mis on valmistatud lamba naha näärmete eritistest (rasust). Tegemist on loomse saadusega, mis on korjatud pügatud villast. Lanoliini on kosmeetikatööstuses pikka aega kasutatud pehmendajana, enamasti kasutatakse lanoliini kreemides, huulepulkades ning juuksetoodetes.

Lanoliini halb kuulsus

Suure rasvasisalduse tõttu on lanoliin oklusiivne, see tähendab, et see takistab vee aurustumist nahast (transepidermaalne veekaotus). Lanoliin võib aga tundlikku nahka ärritada ja põhjustada allergilisi reaktsioone. Lanoliini peetakse tervele nahale ohutuks, kuid salvid ja oklusiivsed tooted on mõeldud kasutamiseks tervendamist vajaval nahal, mitte normaalsel ja tervel nahal. Selle asemel, et ravida ekseemist, põletushaavadest, kriimustustest jne kahjustatud nahka, tekitab lanoliin allergiat.

Näiteks leiti hiljutises uuringus, kus osales üle 1000 ekseemiga lapse, et 66% neist reageerisid lanoliinalkoholile (1). Teine uuring, milles uuriti allergilisi reaktsioone krooniliste haavadega patsientidel, leidis, et 11% reageeris lanoliinile (2).

Lambavillast saadud lanoliin võib põhjustada erinevaid allergilisi reaktsioone.

Lanoliini alternatiivid

Transepidermilise veekao vältimiseks on odavaimad alternatiivid lanoliinile vaseliin, mineraalõli ja parafiin. Paraku on need kõik aga hüpoallergilised. Nad on valmistatud fossiilkütuste süsivesinikest, millel on samuti halb kuulsus ning mida me ei soovita.

Kõige ohutum oleks kasutada taimseid koostisosi, näiteks sheavõi, kookosrasv või oliiviõli.

Kuidas tuvastada lanoliin toote koostisena?

Toodete koostisosades võib lanoliin esineda järgmiselt: Aliphatic Alcohols, Cholesterin, Isopropyl Lanolate, Laneth, Lanogene, Lanolin Alcohols, Lanosterols, Sterols, Triterpene Alcohols.

