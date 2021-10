Oleme tänases Tallinna regioonis näinud tipptundidel puupüsti täis suuri liinibusse ja õhtustele aegadel ning äärelinnas jälle sõidavad samad suured bussikolakad praktiliselt tühjana!

Rohepöörde ootuse ja säästvast arengust lähtuvalt vajame aga paremaid ja efektiivsemaid lahendusi.

Selliseks lahenduseks on nõudepõhine ühistransport kus busside trajektoor ja väljumissagedus koostatakse vastavalt elanikelt saadud tellimustele. Piltlikult öeldes määrab reisija nutitelefonis oma asukoha ja vajaliku sihtkoha ning saabumisaja ja selle põhjal koostatakse samas suunas liikujatest bussi graafik. Juhul, kui rohkem samas suunas reisida soovijaid ei ole, saab süsteem saata kiiremaks liikumiseks takso. Pärast seda saab reisija teate, millal tal tuleb tänavale oma liikumisvõimalust ootama minna. Selline lahendus arvestab rohkem ka hõredama asustusega kohtadega, kus suurt bussi pooltühjalt sõitma panna on ebamõistlikult kallis.

Sellise ühistranspordi lahendusega on plaanis katsetada Rae valla lõunaosas. Just seal piirkonnas on täna suurem puudus ühistranspordist ja see annab ka kaugema kandi inimestele võimaluse saada lihtsam ligipääs vajalikele teenustele nagu näiteks perearst. Samuti tasub sellist lahendust proovida õpilaste huvihariduse pakkumisel. Kui koolitransport on täna hästi korraldatud, siis just huvihariduse saamiseks on vanemad täna sunnitud oma tööajast lastele “taksoteenust” pakkuma. Nõudepõhine ühistransport lahendaks selle mure lihtsalt!

Mitte väga kauges tulevikus saab sellise ühistranspordilahenduse asendada isejuhitavate busside ja autodega. Rae vald on selle innovatiivse plaaniga juba tegelenud – nimelt oleme alsutanud koostööd Taltechiga, kus ehitame valla elektriautod isejuhtivateks bussideks. RAE ISEAUTO põnev projekt on sellises faasis, kus hakkame neid juba järgmisel aastal Järvekülas katsetama!

Kui kõik õnnestub ja lahendus end ka praktiliselt õigustab, siis polegi peredel edaspidi tarvis omale autot soetada. Kas poleks mitte mugav, kui saaksime tulevikus oma liikumisvajaduse iseautode ja -bussidega lahendada! Just sama lihtsalt, kui täna oleme harjunud linnas Bolti või Uberit tellime. Peale iseautosid jääks tänavatele liikuma vaid hobiautod ja tarbesõidukid, mis omakorda vähendaksid oluliselt negatiivset mõju keskkonnale. Millal see juhtub, näitab juba tulevik.

Igal juhul hakkab juba uuest aastast Rae valla teedel lapsi koolide ja huvikoolide vahel sõidutama nõudluspõhine Rae ISEAUTO. Oleme ise põnevil ning usume, et projekt pakub rõõmu, elevust ning eelkõige praktilist lahendust valla peredele ja lastele!