Aastal 2008 oli esimene kord, kui RMK andis võimaluse soovijatel ise puu riigimetsast koju tuua. Tänavu avanesid metsade sümboolsed väravad 1. detsembril ning erand pole seekord ka Harjumaa.

Lehele tutvustas võimalusi ning paiku, kust saab endale üksi või kogu perega jõulupuu koju tuua, RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin.

Kus on maakonnas need metsad, kuhu soovija võib minna puud tooma?

Suuremad riigimetsad Harjumaal on Tallinnast lääne pool Vihterpalus, Kloogal, Riisipere ja Padise vahel, Väänas ja Sakus. Ida pool aga Kaberneeme, Aegviidu ja Kolga ümbruses. Jõulupuu tuleb valida paigast, kus tal suureks sirgumiseks lootust ei ole ehk siis elektriliini alt, kraavikaldalt või teepervelt. Uue metsapõlvena raielangile rajatud kuusenoorendik võib tunduda ahvatleva kuuse valimise kohana, aga nende puukeste roll on taas suureks metsaks saada ja jäägu need puud jõulupuuna tuppa toomata. Sobiva koha kuusevõtmiseks koos maksmisinfoga leiab RMK äpist ja kodulehelt www.rmk.ee/kuuseke.

Millistes suurustes puid pakute?

Üldjuhul piirdutakse kuni viiemeetriste jõulupuudega, kuid võimalus on osta ka kõrgemaid.

Kuidas käib tasumine?

Tasuda saab telefoniga või pangaülekandega. Soovides maksta telefoniga, tuleb helistada vastavale tasulisele telefoninumbrile (numbrid vastavalt kuuse pikkusele leiate RMK kodulehelt www.rmk.ee/kuuseke). Helistades jää ootele ning kuula lõpuni teenusega seonduv info. Makse sooritamist kinnitab saabuv SMS, hoidke see alles. Summa kajastub järgmise kuu mobiiliarvel. Peale makset kinnitava sõnumi saamist võib asuda kuuske saagima.

Iga sihi otsas vahimeest ei ole, nii et oma roll jääb ka kuusetooja südametunnistusele.

Kuidas väldite pettusi ja võimalikku röövraiet?

“Metsal silmad, metsal kõrvad,” ütleb vanasõna. RMK töötajad ja meie koostööpartnerid, sh Keskkonnainspektsioon on oma igapäevatoimetustega riigimetsas pidevalt liikvel. Ja nii mõnigi ärilistel eesmärkidel kuusevaruja on oma pahateoga ka vahele jäänud. Iga sihi otsas vahimeest ei ole, nii et oma roll jääb ka kuusetooja südametunnistusele. Et kas varastatud jõulupuu pühade puhul ikka rõõmu pakub.

Kas pakute ainult kuuski või ka muid puid (nulg, mänd jne)?

Nulg Eestis looduslikult ei kasva, seda leiab istandustes jõulupuid kasvatavate ettevõtjate käest. Männi jõuluks tuppa toomise komme on kuusepuuduse tõttu levinud Kihnu saarel, aga ei tea, et mandril seda kommet olnud oleks, nii et riigimetsast saab valida ikka kuusepuu.

Kuidas jälgida tänavu 2+2 ning muid reegleid, mida surub peale COVID-19 viirus?

Riigimetsas on ruumi kõigile ja 2+2 reegli järgimine hõreda asustuse tõttu on täiesti võimalik. Müügiplatsilt ostetud kuuse asemel ise jõulupuud valides saab boonusena mõnusa metsaretke ja hea toonuse, mis viirusele kindlasti meelt mööda ei ole.

Tuhandeid puid aastas

Üle Eesti on riigimetsast jõulupuu toodud aastate lõikes

2015 – 9 800 kuuske

2016 – 11 500 kuuske

2017 – 10 100 kuuske

2018 – 9 700 kuuske

2019 – 9 700 kuuske

Ümardatud, allikas RMK aastaraamat 2019