Ilukaubamajade pühadeaegsed hitt-tooted on läbi aastate olnud erinevad ilutoodete komplektid. Viiruse mõjul on aga DPD kullerid sellel aastal traditsiooniliste pühadekomplektide kõrval oluliselt rohkem pakiautomaatidesse tarninud mitmeid tooteid ja tarvikuid, mille töö tulemusi nauditakse valdavalt salongides iluteenindajate käe läbi.

Ilukaubamaja Tradehouse analüüsis selle aasta trende ja tooteid, mida nende partner DPD pakiautomaatidesse või otse kodudesse transportis. Kui tavapäraselt ostetakse jõuludeks kingikotti panemiseks palju just valmiskujul olevaid tootekomplekte, siis erakordne aasta on seekord esile toonud ka muid huvitavaid trende.

“Ühe viiruse mõjuna võib välja tuua selle, et inimesed on varasemast rohkem avatud uusi tooteid katsetama. Kuna iluteenindajate juurde pole inimesed minna julgenud, on elutoast või vannitoast saanud n-ö kodune ilusalong, kus leiavad muuhulgas kasutust küünelakkide komplektid, kulmudele mõeldud tooted ning tarvikud ja paljud muud taolist, mida varasemalt kasutasid eelkõige kosmeetikud, juuksurid ja küünetehnikud,” selgitas Terje Eichelmann Tradehouse Ilukaubamaja tegevjuht.

Käesoleva aasta jooksul on läbi DPD kullerite liikuvate tellimuste järgi näha, et klientidele on üha olulisemad tervise ja elustiili tooted ning jätkuvalt on tõusmas huvi dekoratiivkosmeetika vastu. “Loodame, et selle trendi taga on ka meie enda koolitused ja õpetused teadlikumate valikute osas,” märkis Eichelmann.

Sel aastal leiti jõulukuuskede alt seniste tellimuste põhjal näiteks Korea brändi Frudia tooteid, mis kogub Eesti tarbijate hulgas üha suuremat populaarsust. Edetabeli tipus on keratiiniga täiustatud juuksehooldustoodete komplekt Keratherapy Holiday Duo ning kinkekomplektid meigibrändilt Collistar ja eestimaiselt keha- ja mahekosmeetikabrändilt JOIK.

Lisaks komplektidele eelistasid päkapikud e-poest tellida ning kingikotti lisada tooteid ja tarvikuid, mis on tavapärasemast kallimad, sest jõulude ajal sooviti oma kallimatele ja ka iseendale teha hinnalisemaid kinke.

Lisainfo Terje Eichelmann, Tradehouse Ilukaubamaja tegevjuht, terje@tradehouse.ee